223 боевых столкновения на фронте за сутки: "самое горячее" на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА
Всего за прошедшие сутки, 21 декабря, на фронте произошло 223 боевых столкновеления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Как отмечается, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету, 18 авиационных ударов, сбросив при этом 50 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3248 дронов-камикадзе и осуществили 3177 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Удары по врагу
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.
Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1 120 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, 109 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 64 единицы автомобильной техники российских оккупантов.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. Враг нанес один авиационный удар тремя авиабомбами, осуществил 116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, восемь из которых - из реактивных систем залпового огня.
Обстановка в Харьковской области
Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 16 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Двуречанское и в сторону Избицкого, Вильчи и Обуховки.
На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Дружелюбровка, Ставки, Новосергиевка, Коровий Яр, Степовое, Ольговка, Лиман, Дробышево и в районе Заречного.
На Славянском направлении наши защитники отбили пять штурмов оккупационных войск вблизи Ямполя и Северска.
На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка и Веролюбовка.
Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Клебан-Бык, Константиновка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Степановки.
"На Покровском направлении произошло 57 боевых столкновений в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Гришино, Дорожного, Новоподгородного, Сергеевки, Нового Шахово и Новопавловки", - говорится в сообщении.
Обстановка на юге
На Александровском направлении Силы обороны остановили 17 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Александроград, Сичневое, Сосновка, Привольное, Рыбное, Первомайское и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово и Ивановка.
На Гуляйпольском направлении агрессор 11 раз пытался продвинуться на позиции наших войск в районе Гуляйполя.
На Ореховском направлении наши защитники отбили восемь атак противника в районах Степового, Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандреевки и Приморского.
На Приднепровском направлении враг осуществил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Противник прагне підтягнути сили та посилити тиск у напрямку Платонівки та Кривої Луки.
Ситуація у районі Васюківки на уточненні."