Во временно оккупированном Крыму поражена РЛС РСП-6М2, - Генштаб

Во временно оккупированном Крыму поражена российская радиолокационная система РСП-6М2.

РЛС поражена в районе Красносельского. Станция предназначена для регулирования движения воздушных судов, в частности для точного их захода на посадку в условиях плохой видимости.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала захватчиков и принуждения Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.

Что предшествовало?

11 декабря сообщалось, что дроны СБУ впервые атаковали нефтедобывающую инфраструктуру РФ в Каспийском море.

12 декабря стало известно, что воины ССО вместе с повстанческим движением "Черная Искра" поразили два судна РФ у Республики Калмыкия в Каспийском море.

В ночь на 19 декабря дроны Сил специальных операций поразили современный патрульный корабль РФ и буровую платформу Лукойл в Каспийском море.

