Во временно оккупированном Крыму поражена РЛС РСП-6М2, - Генштаб

Силы обороны уничтожили ключевую РЛС РФ в Крыму

Во временно оккупированном Крыму поражена российская радиолокационная система РСП-6М2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

РЛС поражена в районе Красносельского. Станция предназначена для регулирования движения воздушных судов, в частности для точного их захода на посадку в условиях плохой видимости.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала захватчиков и принуждения Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.

Что предшествовало?

Генштаб ВС (7394) Крым (26551) РЛС (97)
Ще б РСБН там вразити - і про польоти на тому аеродромі на деякий час можна забути...
20.12.2025 09:29 Ответить
 
 