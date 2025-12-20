727 1
Во временно оккупированном Крыму поражена РЛС РСП-6М2, - Генштаб
Во временно оккупированном Крыму поражена российская радиолокационная система РСП-6М2.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
РЛС поражена в районе Красносельского. Станция предназначена для регулирования движения воздушных судов, в частности для точного их захода на посадку в условиях плохой видимости.
"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала захватчиков и принуждения Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.
Что предшествовало?
- 11 декабря сообщалось, что дроны СБУ впервые атаковали нефтедобывающую инфраструктуру РФ в Каспийском море.
- 12 декабря стало известно, что воины ССО вместе с повстанческим движением "Черная Искра" поразили два судна РФ у Республики Калмыкия в Каспийском море.
В ночь на 19 декабря дроны Сил специальных операций поразили современный патрульный корабль РФ и буровую платформу Лукойл в Каспийском море.
