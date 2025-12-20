У тимчасово окупованому Криму уражено РЛС РСП-6М2, - Генштаб

У тимчасово окупованому Криму уражено російську радіолокаційну систему РСП-6М2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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РЛС уражено у районі Красносільського. Станція призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", - зазначили у Генштабі.

Що передувало?

11 грудня повідомлялось, що дрони СБУ вперше атакували нафтовидобувну інфраструктуру РФ у Каспійському морі.

12 грудня стало відомо, що воїни ССО разом із повстанським рухом "Черная Искра" уразили два судна РФ біля Республіки Калмикія в Каспійському морі.

У ніч на 19 грудня дрони Сил спеціальних операцій уразили сучасний патрульний корабель РФ та бурову платформу Лукойл у Каспійському морі.

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