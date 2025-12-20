УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12373 відвідувача онлайн
Новини Удари по РФ
1 699 5

У тимчасово окупованому Криму уражено РЛС РСП-6М2, - Генштаб

Сили оборони знищили ключову РЛС РФ у Криму

У тимчасово окупованому Криму уражено російську радіолокаційну систему РСП-6М2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

РЛС  уражено у районі  Красносільського. Станція призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України",  - зазначили у Генштабі.

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Сизранський" НПЗ та Темрюцький морський порт уражено в Росії, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (8585) Крим (14203) РЛС (117)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 