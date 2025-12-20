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У тимчасово окупованому Криму уражено РЛС РСП-6М2, - Генштаб
У тимчасово окупованому Криму уражено російську радіолокаційну систему РСП-6М2.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
РЛС уражено у районі Красносільського. Станція призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості.
"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", - зазначили у Генштабі.
Що передувало?
- 11 грудня повідомлялось, що дрони СБУ вперше атакували нафтовидобувну інфраструктуру РФ у Каспійському морі.
- 12 грудня стало відомо, що воїни ССО разом із повстанським рухом "Черная Искра" уразили два судна РФ біля Республіки Калмикія в Каспійському морі.
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У ніч на 19 грудня дрони Сил спеціальних операцій уразили сучасний патрульний корабель РФ та бурову платформу Лукойл у Каспійському морі.
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