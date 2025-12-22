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Новини Вбивство Данила Кузьміна
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Посла у Болгарії Ілащук, пасинка якої підозрюють у вбивстві, відсторонили від посади

Вбивство Кузьміна: посла Ілащук відсторонили від посади

Посла України в Болгарії Олесю Ілащук відсторонили від посади. Раніше її пасинку повідомили про підозру у вбивстві сина заступника мера Харкова Данила Кузьміна.

Про це повідомив блогер та волонтер Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

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"Раніше суд узяв під варту її пасинка Богдана Ринжука, якого вона зазначила в декларації як сина. Його підозрюють у вбивстві сина заступника мера Харкова Сергія Кузьміна", - зазначив він.

Цензор.НЕТ звернувся із запитом до МЗС, щоб підтвердити або спростувати цю інформацію.

Вбивство Кузьміна: посла Ілащук відсторонили від посади

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол у Болгарії Ілащук просить "не політизувати" справу свого пасинка Ринжука про вбивство у Відні

Вбивство Данила Кузьміна

  • Наприкінці листопада повідомлялось, що у Відні знайшли тіло чоловіка, якого ідентифікували як 21-річного громадянина України. Його знайшли у згорілому авто у підземному гаражі готелю.
  • Як пише Kronen Zeitung, 21-річний українець прибув до Австрії "деякий час тому" і отримав тимчасовий захист. Поліція Відня розпочала розслідування інциденту та допитує родичів і друзів загиблого. Обставини й мотив убивства залишаються невідомими.
  • За даними ЗМІ, вбитим у Відні 21-річним українцем виявився син заступника мера Харкова Сергія Кузьміна.
  • Пізніше стало відомо про затримання двох українців.
  • 18 грудня 2025 року суд обрав запобіжний захід підозрюваним - Олександру Агоєву та Богдану Ринжуку.
  • Загиблий та Ринжук разом вчилися в одному з елітних вишів Відня.
  • Олеся Ілащук зазначила його у своїй декларації як сина.
  • Ілащук призначили послом України в Болгарії наприкінці 2022 року за сприяння ексочільника ОП Андрія Єрмака, попри відсутність у неї дипломатичного досвіду — раніше вона працювала сексологом-консультантом

Також дивіться: Убивство сина заступника мера Харкова у Відні: суд обирає запобіжний захід підозрюваному Ринжуку (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Болгарія (842) посол (1145) Ілащук Олеся (1)
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Топ коментарі
+20
Пипец у нас Ылита.
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22.12.2025 11:31 Відповісти
+18
Зеля сам призначив цю погань на пост посла, хоча знав, що це за ****.
А тепер типу виправляє свої помилки.
І ось такий цинічний виродок керує країною.
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22.12.2025 11:32 Відповісти
+17
Взагалі-то вона за спеціалізацію не дипломат, а сексологиня.
Тому запитання перше: а навіщо призначали послом?
Запитання друге: відсторонення не пов'язане з падінням д'Єрмака?
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22.12.2025 11:31 Відповісти

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