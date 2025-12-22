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Посла у Болгарії Ілащук, пасинка якої підозрюють у вбивстві, відсторонили від посади
Посла України в Болгарії Олесю Ілащук відсторонили від посади. Раніше її пасинку повідомили про підозру у вбивстві сина заступника мера Харкова Данила Кузьміна.
Про це повідомив блогер та волонтер Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.
"Раніше суд узяв під варту її пасинка Богдана Ринжука, якого вона зазначила в декларації як сина. Його підозрюють у вбивстві сина заступника мера Харкова Сергія Кузьміна", - зазначив він.
Цензор.НЕТ звернувся із запитом до МЗС, щоб підтвердити або спростувати цю інформацію.
Вбивство Данила Кузьміна
- Наприкінці листопада повідомлялось, що у Відні знайшли тіло чоловіка, якого ідентифікували як 21-річного громадянина України. Його знайшли у згорілому авто у підземному гаражі готелю.
- Як пише Kronen Zeitung, 21-річний українець прибув до Австрії "деякий час тому" і отримав тимчасовий захист. Поліція Відня розпочала розслідування інциденту та допитує родичів і друзів загиблого. Обставини й мотив убивства залишаються невідомими.
- За даними ЗМІ, вбитим у Відні 21-річним українцем виявився син заступника мера Харкова Сергія Кузьміна.
- Пізніше стало відомо про затримання двох українців.
- 18 грудня 2025 року суд обрав запобіжний захід підозрюваним - Олександру Агоєву та Богдану Ринжуку.
- Загиблий та Ринжук разом вчилися в одному з елітних вишів Відня.
- Олеся Ілащук зазначила його у своїй декларації як сина.
- Ілащук призначили послом України в Болгарії наприкінці 2022 року за сприяння ексочільника ОП Андрія Єрмака, попри відсутність у неї дипломатичного досвіду — раніше вона працювала сексологом-консультантом
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А тепер типу виправляє свої помилки.
І ось такий цинічний виродок керує країною.
Тому запитання перше: а навіщо призначали послом?
Запитання друге: відсторонення не пов'язане з падінням д'Єрмака?