Посла в Болгарии Илащук, пасынка которой подозревают в убийстве, отстранили от должности
Посла Украины в Болгарии Олесю Илащук отстранили от должности. Ранее ее пасынку сообщили о подозрении в убийстве сына заместителя мэра Харькова Даниила Кузьмина.
Об этом сообщил блогер и волонтер Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.
"Ранее суд взял под стражу ее пасынка Богдана Рынжука, которого она указала в декларации как сына. Его подозревают в убийстве сына заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина", - отметил он.
Цензор.НЕТ обратился с запросом в МИД, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Убийство Даниила Кузьмина
- В конце ноября сообщалось, что в Вене нашли тело мужчины, которого идентифицировали как 21-летнего гражданина Украины. Его нашли в сгоревшем автомобиле в подземном гараже отеля.
- Как пишет Kronen Zeitung, 21-летний украинец прибыл в Австрию "некоторое время назад" и получил временную защиту. Полиция Вены начала расследование инцидента и допрашивает родственников и друзей погибшего. Обстоятельства и мотив убийства остаются неизвестными.
- По данным СМИ, убитым в Вене 21-летним украинцем оказался сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина.
- Позже стало известно о задержании двух украинцев.
- 18 декабря 2025 года суд избрал меру пресечения подозреваемым - Александру Агоеву и Богдану Рынжуку.
- Погибший и Рынжук вместе учились в одном из элитных вузов Вены.
- Олеся Илащук указала его в своей декларации как сына.
- Илащук назначили послом Украины в Болгарии в конце 2022 года при содействии экс-главы ОП Андрея Ермака, несмотря на отсутствие у нее дипломатического опыта — ранее она работала сексологом-консультантом.
Тому запитання перше: а навіщо призначали послом?
Запитання друге: відсторонення не пов'язане з падінням д'Єрмака?
А тепер типу виправляє свої помилки.
І ось такий цинічний виродок керує країною.
Юрист навіть з купленим дипломом повинен був знати, що підписує і кого куди призначає.
(https://protocol.ua/ua/konstitutsiya_ukraini_stattya_106/ п 5. Ст. 106 Конституції України)
Сексологиня з такою пенсією -- знахідка для чоловіка
Державну міжнародну політику України зелений гнидник перетворив на якесь Сомалі
Выходит из нее тренер по миньету еще хуже чем посол?
А как там венидиктова, еще проходит тренировки?