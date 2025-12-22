РУС
Новости Убийство Данила Кузьмина
3 090 21

Посла в Болгарии Илащук, пасынка которой подозревают в убийстве, отстранили от должности

Убийство Кузьмина: посла Илащук отстранили от должности

Посла Украины в Болгарии Олесю Илащук отстранили от должности. Ранее ее пасынку сообщили о подозрении в убийстве сына заместителя мэра Харькова Даниила Кузьмина.

Об этом сообщил блогер и волонтер Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

"Ранее суд взял под стражу ее пасынка Богдана Рынжука, которого она указала в декларации как сына. Его подозревают в убийстве сына заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина", - отметил он.

Цензор.НЕТ обратился с запросом в МИД, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол в Болгарии Илащук просит "не политизировать" дело своего пасынка Рынжука об убийстве в Вене

Убийство Даниила Кузьмина

  • В конце ноября сообщалось, что в Вене нашли тело мужчины, которого идентифицировали как 21-летнего гражданина Украины. Его нашли в сгоревшем автомобиле в подземном гараже отеля.
  • Как пишет Kronen Zeitung, 21-летний украинец прибыл в Австрию "некоторое время назад" и получил временную защиту. Полиция Вены начала расследование инцидента и допрашивает родственников и друзей погибшего. Обстоятельства и мотив убийства остаются неизвестными.
  • По данным СМИ, убитым в Вене 21-летним украинцем оказался сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина.
  • Позже стало известно о задержании двух украинцев.
  • 18 декабря 2025 года суд избрал меру пресечения подозреваемым - Александру Агоеву и Богдану Рынжуку.
  • Погибший и Рынжук вместе учились в одном из элитных вузов Вены.
  • Олеся Илащук указала его в своей декларации как сына.
  • Илащук назначили послом Украины в Болгарии в конце 2022 года при содействии экс-главы ОП Андрея Ермака, несмотря на отсутствие у нее дипломатического опыта — ранее она работала сексологом-консультантом.

Смотрите также: Убийство сына заместителя мэра Харькова в Вене: суд выбирает меру пресечения подозреваемому Рынжуку (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

