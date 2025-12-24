126 боєзіткнень на фронті: "найгарячіше" на Покровському напрямку, 17 ворожих атак відбито біля Гуляйполя та в бік Добропілля, - Генштаб. КАРТА

Загалом, упродовж минулої доби, 23 грудня, на фронті було зафіксовано 126 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши 39 ракет та скинувши 160 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4341 обстріл, зокрема 105 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7601 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Покровське Дніпропетровської області; Прилуки, Залізничне, Чарівне, Варварівка, Гуляйполе, Верхня Терса, Різдвянка, Святопетрівка, Новояковлівка, Малокатеринівка Запорізької області; Затока Одеської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три пункти управління противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1090 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, чотири бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 1031 безпілотний літальний апарат, 34 ракети та 159 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав двох авіаційних ударів, застосувавши при цьому вісім керованих бомб , здійснив 153 обстріли, з яких два - із реактивних систем залпового вогню.

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Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районі населеного пункту Приліпка та у бік Григорівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Кругляківки та у бік Петропавлівки й Піщаного.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог провів п’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Колодязі та Зарічне.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутись вперед у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Щербинівка, Яблунівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Софіївки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Горіхове та Дачне", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив вісім атак у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Привільне та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 17 атак окупантів поблизу Гуляйполя та у бік Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Мала Токмачка та Степове.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.