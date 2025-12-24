126 боевых столкновений на фронте: "наиболее горячо" на Покровском направлении, 17 вражеских атак отражены возле Гуляйполя и в сторону Доброполья, - Генштаб. КАРТА

В целом за прошедшие сутки, 23 декабря, на фронте было зафиксировано 126 боевых столкновений.

Обстрелы

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 65 авиационных ударов, применив 39 ракет и сбросив 160 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 4341 обстрел, в том числе 105 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 7601 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Покровское Днепропетровщины; Прилуки, Зализничное, Чаривное, Варваровка, Гуляйполе, Верхняя Терса, Рождественка, Святопетровка, Новояковлевка, Малокатериновка Запорожской области; Затока Одесской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три пункта управления противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1090 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, четыре боевые бронированные машины, 45 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 1031 беспилотный летательный аппарат, 34 ракеты и 159 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отразили одну атаку оккупантов, противник нанес два авиационных удара, применив при этом восемь управляемых бомб, осуществил 153 обстрела, из которых два - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районе населенного пункта Прилепка и в сторону Григоровки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Кругляковки и в сторону Петропавловки и Песчаного.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг провел пять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Колодязи и Заречное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Дроновки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 16 атак вблизи населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Горехово и Дачное", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил восемь атак в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Привольное и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отразили 17 атак оккупантов вблизи Гуляйполя и в сторону Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степное.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.