Внаслідок ударів РФ по порту в Одесі стався витік олії у Чорне море. ФОТОрепортаж

У районі двох пляжів Одеси виявили плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів.

Про це повідомив глава МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У районі пляжів Дельфін та Ланжерон виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. Наразі їх розмір та походження встановлюються", - йдеться в повідомленні.

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Ситуацію перевіряють відповідні служби.

Наразі на місце виїхали:

екологічна інспекція;

КП "Узбережжя";

КУ РВС;

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Оновлення

Згодом глава ОВА Олег Кіпер заявив, що причина - пошкодження резервуарів із соняшниковою олією внаслідок ворожих масованих атак по портовій інфраструктурі, через що частина рослинної олії потрапила на територію підприємства, проїжджу частину, в акваторію лиману з подальшим виходом у море.







Пожежу, що виникла на об’єкті, ліквідовано.

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"Перші дві доби після ураження порт перебував під безперервними обстрілами ворога, тому роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково - виключно в перервах між повітряними тривогами та з дотриманням усіх вимог безпеки для персоналу. У цей період фахівці проводили поетапне встановлення бонових загороджень.



Одразу після виявлення забруднення до ліквідації наслідків були негайно залучені всі профільні служби", - розповів він.

Наразі екологи здійснюють моніторинг стану води. Екологічна інспекція фіксує завдані довкіллю збитки.

Узбережжя огороджене, залучено додаткові насоси та помпи.

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Портовий канал перекрито двома шарами бонових загороджень. До робіт залучено спеціалізований флот та судна для збору забруднень з водної поверхні.

"Акваторію порту Південний тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків витоку рослинної олії. Остаточна оцінка буде надана після повної локалізації наслідків.



Окремо наголошуємо: йдеться про рослинну (соняшникову) олію — органічну речовину, яка підлягає природному біологічному розпаду", - зазначив Кіпер.

Одеський зоопарк наразі прийняв на реабілітацію птахів, що постраждали внаслідок потрапляння олії у воду.

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