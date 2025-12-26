МЗС РФ після закриття консульства у Гданську: Польща має "ретельно зважити наслідки такого кроку"
Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Польща має "зважити наслідки" після рішення Варшави закрити російське консульство в Гданську.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
Коментуючи ситуацію, Захарова заявила, що ті, хто хоче "захопити" будівлю генерального консульства Росії в Гданську, мають "ретельно зважити наслідки такого кроку".
Вона додала, що "наслідки спроб захопити консульство можуть бути серйозними", а також зазначила, що, за її словами, вже є "багато прикладів того, як реагує Росія і наскільки болючими є ці реакції для тих, хто вчиняє несправедливість щодо нашої країни".
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Польща вирішила закрити консульство Росії у Гданську - останнє з тих, що продовжували роботу в країні після повномасштабного вторгнення РФ. Такий крок став відповіддю Варшави на диверсії на залізниці між Любліном і Варшавою.
- Після рішення про закриття консульства РФ у Гданську російська сторона мала залишити будівлю до кінця дня 23 грудня. Втім, дипломати відмовляються це зробити.
- Зокрема, посольство РФ поінформувало мерію Гданська, що в будівлі залишатиметься "адміністративно-технічний співробітник" посольства. Російська сторона також заявляє, що попри закриття консульства зберігає право користування приміщенням.
Топ коментарі
+14 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+7 Серый Вовк
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+6 Старый зольдат
показати весь коментар26.12.2025 10:57 Відповісти Посилання
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