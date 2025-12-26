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Новини Закриття посольств і консульств РФ
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МЗС РФ після закриття консульства у Гданську: Польща має "ретельно зважити наслідки такого кроку"

захарова

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Польща має "зважити наслідки" після рішення Варшави закрити російське консульство в Гданську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

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Коментуючи ситуацію, Захарова заявила, що ті, хто хоче "захопити" будівлю генерального консульства Росії в Гданську, мають "ретельно зважити наслідки такого кроку".

Вона додала, що "наслідки спроб захопити консульство можуть бути серйозними", а також зазначила, що, за її словами, вже є "багато прикладів того, як реагує Росія і наскільки болючими є ці реакції для тих, хто вчиняє несправедливість щодо нашої країни".

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Польща вирішила закрити консульство Росії у Гданську - останнє з тих, що продовжували роботу в країні після повномасштабного вторгнення РФ. Такий крок став відповіддю Варшави на диверсії на залізниці між Любліном і Варшавою.
  • Після рішення про закриття консульства РФ у Гданську російська сторона мала залишити будівлю до кінця дня 23 грудня. Втім, дипломати відмовляються це зробити.
  • Зокрема, посольство РФ поінформувало мерію Гданська, що в будівлі залишатиметься "адміністративно-технічний співробітник" посольства. Російська сторона також заявляє, що попри закриття консульства зберігає право користування приміщенням.

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Автор: 

консульство (312) МЗС рф (975) Польща (9578)
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Топ коментарі
+14
вже є "багато прикладів того, як реагує Росія і наскільки болючими є ці реакції для тих, хто вчиняє несправедливість щодо нашої країни". ЯКЩО Б СВІТОВА СПІЛЬНОТА БУЛА СПРАВЕДЛИВОЮ ДО 3,14ДЕРАЦІЇ.ТО ЩЕ В НЮРНБЕРГУ РАЗОМ З ФАШИСТАМИ .МАЛИБ ВЖЕ ТОДІ СИДІТИ НА ЛАВІ ПІДСУДНИХ РАШИСТИ
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26.12.2025 10:58 Відповісти
+7
Всё пугают и пугают, просто какие то попугаи....
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26.12.2025 11:10 Відповісти
+6
Машка Захрюкіна вийшла з запою та знов шось хрюкає..
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26.12.2025 10:57 Відповісти

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