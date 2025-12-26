РУС
МИД РФ после закрытия консульства в Гданьске: Польша должна "тщательно взвесить последствия такого шага"

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Польша должна "взвесить последствия" после решения Варшавы закрыть российское консульство в Гданьске.

Комментируя ситуацию, Захарова заявила, что те, кто хочет "захватить" здание генерального консульства России в Гданьске, должны "тщательно взвесить последствия такого шага".

Она добавила, что "последствия попыток захватить консульство могут быть серьезными", а также отметила, что, по ее словам, уже есть "много примеров того, как реагирует Россия и насколько болезненными являются эти реакции для тех, кто совершает несправедливость по отношению к нашей стране".

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Польша решила закрыть консульство России в Гданьске - последнее из тех, что продолжали работу в стране после полномасштабного вторжения РФ. Такой шаг стал ответом Варшавы на диверсии на железной дороге между Люблином и Варшавой.
  • После решения о закрытии консульства РФ в Гданьске российская сторона должна была покинуть здание до конца дня 23 декабря. Впрочем, дипломаты отказываются это сделать.
  • В частности, посольство РФ проинформировало мэрию Гданьска, что в здании останется "административно-технический сотрудник" посольства. Российская сторона также заявляет, что, несмотря на закрытие консульства, сохраняет право пользования помещением.

ніхто не боїться паперового тигра
26.12.2025 10:54 Ответить
Машка Захрюкіна вийшла з запою та знов шось хрюкає..
26.12.2025 10:57 Ответить
вже є "багато прикладів того, як реагує Росія і наскільки болючими є ці реакції для тих, хто вчиняє несправедливість щодо нашої країни". ЯКЩО Б СВІТОВА СПІЛЬНОТА БУЛА СПРАВЕДЛИВОЮ ДО 3,14ДЕРАЦІЇ.ТО ЩЕ В НЮРНБЕРГУ РАЗОМ З ФАШИСТАМИ .МАЛИБ ВЖЕ ТОДІ СИДІТИ НА ЛАВІ ПІДСУДНИХ РАШИСТИ
26.12.2025 10:58 Ответить
А какапню попереджували, що за аренду і комунальні консульства потрібно платити. Кацапня ж нахабно ні за що не платила.
26.12.2025 10:59 Ответить
Машка утрам пахмєлівшись-тєм же надушившись...
26.12.2025 10:59 Ответить
Ооо, смердючка стращать вилізла
26.12.2025 11:02 Ответить
Якими наслідками московські людоїди лякають? Що насруть від злості повний чемодан?
26.12.2025 11:07 Ответить
незважені наслідки роботи консульства рф у Гданьску

26.12.2025 11:21 Ответить
велична фігура машка ...для кожного генделика у Миколаєві ...
26.12.2025 11:08 Ответить
Всё пугают и пугают, просто какие то попугаи....
26.12.2025 11:10 Ответить
А ви заіпаште орєшніком-бояришніком по Гданську і тоді весь світ остаточно зрозуміє, яке ви одічале зло.
26.12.2025 11:13 Ответить
Прикажут Лукашенке запхать еще мигрантов в Польшу.
26.12.2025 11:16 Ответить
 
 