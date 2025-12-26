МИД РФ после закрытия консульства в Гданьске: Польша должна "тщательно взвесить последствия такого шага"

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Польша должна "взвесить последствия" после решения Варшавы закрыть российское консульство в Гданьске.

Комментируя ситуацию, Захарова заявила, что те, кто хочет "захватить" здание генерального консульства России в Гданьске, должны "тщательно взвесить последствия такого шага".

Она добавила, что "последствия попыток захватить консульство могут быть серьезными", а также отметила, что, по ее словам, уже есть "много примеров того, как реагирует Россия и насколько болезненными являются эти реакции для тех, кто совершает несправедливость по отношению к нашей стране".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Польша решила закрыть консульство России в Гданьске - последнее из тех, что продолжали работу в стране после полномасштабного вторжения РФ. Такой шаг стал ответом Варшавы на диверсии на железной дороге между Люблином и Варшавой.

После решения о закрытии консульства РФ в Гданьске российская сторона должна была покинуть здание до конца дня 23 декабря. Впрочем, дипломаты отказываются это сделать.

В частности, посольство РФ проинформировало мэрию Гданьска, что в здании останется "административно-технический сотрудник" посольства. Российская сторона также заявляет, что, несмотря на закрытие консульства, сохраняет право пользования помещением.

