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Новини Рятувальні операції ДСНС
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Рятувальна операція у новорічну ніч: човен з людьми застряг у кризі на Полтавщині

На Полтавщині люди застрягли у човні серед криги

У новорічну ніч на Полтавщині сталася небезпечна подія на воді, яка могла мати трагічні наслідки. У селищі Градизьк троє людей опинилися заблокованими в човні посеред замерзлого Дніпра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

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За даними рятувальників, човен застряг у кризі приблизно за 200 метрів від берега. Люди не змогли самостійно вибратися та звернулися по допомогу напередодні опівночі — о 23:48 31 грудня.

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Спроба врятуватися самотужки

Один із чоловіків зумів дістатися берега, рухаючись по льоду, та одразу повідомив про небезпеку. Інший пасажир човна намагався повторити його шлях, однак провалився під кригу.

Через сильне виснаження чоловік уже не міг рухатися й почав кликати на допомогу. Рятувальники дісталися до нього та витягли з води за допомогою мотузки приблизно за 50 метрів від берега.

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Порятунок жінки з човна

У цей час жінка залишалася в човні, оточеному кригою. Для її евакуації рятувальники залучили спеціальний аероглісер.

"Рятувальники дісталися до човна, пересадили жінку в аероглісер та безпечно доставили на берег", — повідомили у ДСНС.

Усіх постраждалих врятували. Медичної допомоги вони не потребували.

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Автор: 

порятунок (145) ДСНС (5410) Полтавська область (1434) Кременчуцький район (84) Градизьк (1)
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Топ коментарі
+6
У селищі Градизьк човен крім риболовлі використовують в основному, щоб перебиратись на другий беріг Дніпра, бо об'їзджати дуже далеко. Я неодноразово бував там і бачив, хоч сперечатися не буду - рибний промисел там ну дуже розвинутий - коптильні в кожному дворі і рибу градежці готують дуже смачну.
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01.01.2026 20:00 Відповісти
+6
Це так . У мого зятя там живуть родичі , тож він частенько привозить від них смачненьку рибку .!
Я й сам раніше туди до них їздив - на риболовлю . На острови .
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01.01.2026 20:09 Відповісти
+4
Щодо "на той берег" - не думаю, занадто небезпечно і дорого по топливу, достатньо карту подивитись...Хоча від упоротих можна очікувати, що завгодно
А от побраканить - це цілком можливо
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01.01.2026 20:23 Відповісти

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