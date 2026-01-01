Рятувальна операція у новорічну ніч: човен з людьми застряг у кризі на Полтавщині

У новорічну ніч на Полтавщині сталася небезпечна подія на воді, яка могла мати трагічні наслідки. У селищі Градизьк троє людей опинилися заблокованими в човні посеред замерзлого Дніпра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

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За даними рятувальників, човен застряг у кризі приблизно за 200 метрів від берега. Люди не змогли самостійно вибратися та звернулися по допомогу напередодні опівночі — о 23:48 31 грудня.

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Спроба врятуватися самотужки

Один із чоловіків зумів дістатися берега, рухаючись по льоду, та одразу повідомив про небезпеку. Інший пасажир човна намагався повторити його шлях, однак провалився під кригу.

Через сильне виснаження чоловік уже не міг рухатися й почав кликати на допомогу. Рятувальники дісталися до нього та витягли з води за допомогою мотузки приблизно за 50 метрів від берега.

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Порятунок жінки з човна

У цей час жінка залишалася в човні, оточеному кригою. Для її евакуації рятувальники залучили спеціальний аероглісер.

"Рятувальники дісталися до човна, пересадили жінку в аероглісер та безпечно доставили на берег", — повідомили у ДСНС.

Усіх постраждалих врятували. Медичної допомоги вони не потребували.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині Росія атакувала енергетичний об’єкт: пошкоджено технологічне обладнання.

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