РУС
Новости Спасательные операции
1 757 15

Спасательная операция в новогоднюю ночь: лодка с людьми застряла во льду на Полтавщине

В Полтавской области люди застряли в лодке среди льда

В новогоднюю ночь в Полтавской области произошло опасное происшествие на воде, которое могло иметь трагические последствия. В поселке Градижск трое человек оказались заблокированными в лодке посреди замерзшего Днепра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области.

По данным спасателей, лодка застряла во льду примерно в 200 метрах от берега. Люди не смогли самостоятельно выбраться и обратились за помощью накануне полуночи - в 23:48 31 декабря.

Попытка спастись самостоятельно

Один из мужчин сумел добраться до берега, двигаясь по льду, и сразу сообщил об опасности. Другой пассажир лодки пытался повторить его путь, однако провалился под лед.

Из-за сильного истощения мужчина уже не мог двигаться и начал звать на помощь. Спасатели добрались до него и вытащили из воды с помощью веревки примерно в 50 метрах от берега.

Спасение женщины из лодки

В это время женщина оставалась в лодке, окруженной льдом. Для ее эвакуации спасатели привлекли специальный аэроглиссер.

"Спасатели добрались до лодки, пересадили женщину в аэроглиссер и безопасно доставили на берег", — сообщили в ГСЧС.

Всех пострадавших спасли. Медицинской помощи они не нуждались.

спасение (181) ГСЧС (5226) Полтавская область (1337) Кременчугский район (67) Градижск (1)
Топ комментарии
+5
У селищі Градизьк човен крім риболовлі використовують в основному, щоб перебиратись на другий беріг Дніпра, бо об'їзджати дуже далеко. Я неодноразово бував там і бачив, хоч сперечатися не буду - рибний промисел там ну дуже розвинутий - коптильні в кожному дворі і рибу градежці готують дуже смачну.
01.01.2026 20:00 Ответить
+4
Це так . У мого зятя там живуть родичі , тож він частенько привозить від них смачненьку рибку .!
Я й сам раніше туди до них їздив - на риболовлю . На острови .
01.01.2026 20:09 Ответить
+3
Щодо "на той берег" - не думаю, занадто небезпечно і дорого по топливу, достатньо карту подивитись...Хоча від упоротих можна очікувати, що завгодно
А от побраканить - це цілком можливо
01.01.2026 20:23 Ответить
Браконьєрів природа карає.
01.01.2026 19:40 Ответить
годиться як варіант незабутньо зустріти Новий рік.
01.01.2026 19:40 Ответить
Ну-у... Може мангал був? Цигани з ведмедем? Шашлик-машлик і "Айнане"? Шахед?))
01.01.2026 19:45 Ответить
Сітки ставили... Або знімали - перед льодоставом...
01.01.2026 19:50 Ответить
Помню при Кучме эти рыбаки так всех достали своими путешествиями на льдинах что на Кременчугском водохранилице взвод омона их дубинками со весеннего льда гнал и без толку те сразу разворачивались и опять лезли на тающий лед.Маньяки рыбные..
01.01.2026 21:23 Ответить
То не ті... То були прості рибалки-любителі... Я сам такий (але не такий "навіжений"). А це "професіонали"...
01.01.2026 21:25 Ответить
Нераціональне використання ресурсів воюючої країни має місце. Спасатєлі Малібу, тьху.
01.01.2026 19:43 Ответить
Я, звичайно, уточню вже завтра хто ці красені...Просто цікаво - що за екстрим ? А взагалі за Градижчан легенди ходять ще з совка, чокнуті
01.01.2026 19:56 Ответить
01.01.2026 20:00 Ответить
01.01.2026 20:09 Ответить
На островах бував на усіх, сам з тих країв...дивовижно там все..Дуже гарно
01.01.2026 20:25 Ответить
01.01.2026 20:23 Ответить
Якого вони туди поперли? Рятівникам мало роботи після рашистських атак розгрібати?
01.01.2026 20:04 Ответить
Якого Куя вони зимою на човні хрен зна куди попливли? Взагалі ніколи не розумів зимової рибалки в морозяку з вітром на річці сидіти з вудкою над лункою. Інша справа влітку на березі в тиші, рано в ранці слухати спів пташок, ранкове сонечко пестить, спокійна водичка, тиша, тепло, жабки квакають... Красотаааааа....
01.01.2026 20:05 Ответить
Сітки трусили, гуляй не хочу
01.01.2026 21:16 Ответить
 
 