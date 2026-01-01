Спасательная операция в новогоднюю ночь: лодка с людьми застряла во льду на Полтавщине
В новогоднюю ночь в Полтавской области произошло опасное происшествие на воде, которое могло иметь трагические последствия. В поселке Градижск трое человек оказались заблокированными в лодке посреди замерзшего Днепра.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области.
По данным спасателей, лодка застряла во льду примерно в 200 метрах от берега. Люди не смогли самостоятельно выбраться и обратились за помощью накануне полуночи - в 23:48 31 декабря.
Попытка спастись самостоятельно
Один из мужчин сумел добраться до берега, двигаясь по льду, и сразу сообщил об опасности. Другой пассажир лодки пытался повторить его путь, однако провалился под лед.
Из-за сильного истощения мужчина уже не мог двигаться и начал звать на помощь. Спасатели добрались до него и вытащили из воды с помощью веревки примерно в 50 метрах от берега.
Спасение женщины из лодки
В это время женщина оставалась в лодке, окруженной льдом. Для ее эвакуации спасатели привлекли специальный аэроглиссер.
"Спасатели добрались до лодки, пересадили женщину в аэроглиссер и безопасно доставили на берег", — сообщили в ГСЧС.
Всех пострадавших спасли. Медицинской помощи они не нуждались.
- Ранее сообщалось, что в Полтавской области Россия атаковала энергетический объект: повреждено технологическое оборудование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я й сам раніше туди до них їздив - на риболовлю . На острови .
А от побраканить - це цілком можливо