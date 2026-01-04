Блекаут у Берліні: ультраліва група взяла на себе відповідальність за підпал електростанції

У Німеччині ультраліва група взяла на себе відповідальність за диверсію на енергетичному об’єкті в Берліні, внаслідок якої десятки тисяч домогосподарств залишилися без світла та опалення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі німецького видання Tagesspiegel з посиланням на дані слідства.

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Йдеться про інцидент, що стався у суботу, 1 січня, на південному заході німецької столиці. Внаслідок пошкодження кабелів на електростанції без електропостачання та тепла залишилися близько 50 тисяч домогосподарств.

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Зізнання ультралівої групи

У неділю, 4 січня, ультраліва група Vulkangruppe опублікувала лист-зізнання, в якому заявила про свою причетність до підпалу кабелів.

У заяві радикали назвали свої дії "суспільно необхідною акцією" та спрямували їх проти, за їхніми словами, "жадібності енергетичної галузі" і впливу технологічних корпорацій.

У листі також зазначено, що підпал кабельного мосту через канал Телтов та створення короткого замикання сталевими прутами розцінюється групою як "акт самооборони та міжнародної солідарності".

"Перебої з електропостачанням не були нашою метою. Ми просимо вибачення у менш заможних мешканців південно-західного Берліна", – йдеться у зверненні Vulkangruppe.

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Реакція влади та хід розслідування

За інформацією Tagesspiegel, Державний відділ безпеки Кримінальної поліції визнав лист автентичним. Для розслідування створено спеціальну слідчу групу під назвою "Spannung" ("Напруга").

Мер Берліна Кай Вегнер підтвердив, що йдеться про атаку з боку лівих екстремістів, і наголосив на необхідності якнайшвидшого встановлення винних. Він зазначив, що правоохоронці вже аналізують зміст листа та зібрані докази.

Глава сенату з питань внутрішніх справ Іріс Шпрангер заявила, що до розслідування залучені Державне та Федеральне кримінальні управління, які вже отримали важливі докази.

За даними німецьких ЗМІ, Vulkangruppe діє щонайменше з 2011 року і неодноразово здійснювала підпали та атаки на об’єкти енергетичної й технологічної інфраструктури в Берліні та Бранденбурзі.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала понад €160 млн на відновлення енергосистеми України.

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