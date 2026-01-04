Блэкаут в Берлине: ультралевая группа взяла на себя ответственность за поджог электростанции

В Германии ультралевая группа взяла на себя ответственность за диверсию на энергетическом объекте в Берлине, вследствие которой десятки тысяч домохозяйств остались без света и отопления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале немецкого издания Tagesspiegel со ссылкой на данные следствия.

Речь идет об инциденте, произошедшем в субботу, 1 января, на юго-западе немецкой столицы. Вследствие повреждения кабелей на электростанции без электроснабжения и тепла остались около 50 тысяч домохозяйств.

Признание ультралевой группы

В воскресенье, 4 января, ультралевая группа Vulkangruppe опубликовала письмо-признание, в котором заявила о своей причастности к поджогу кабелей.

В заявлении радикалы назвали свои действия "общественно необходимой акцией" и направили их против, по их словам, "жадности энергетической отрасли" и влияния технологических корпораций.

В письме также отмечено, что поджог кабельного моста через канал Телтов и создание короткого замыкания стальными прутьями расценивается группой как "акт самообороны и международной солидарности".

"Перебои с электроснабжением не были нашей целью. Мы просим прощения у менее обеспеченных жителей юго-западного Берлина", – говорится в обращении Vulkangruppe.

Реакция властей и ход расследования

По информации Tagesspiegel, Государственный отдел безопасности Криминальной полиции признал письмо подлинным. Для расследования создана специальная следственная группа под названием "Spannung" ("Напряжение").

Мэр Берлина Кай Вегнер подтвердил, что речь идет об атаке со стороны левых экстремистов, и подчеркнул необходимость скорейшего установления виновных. Он отметил, что правоохранители уже анализируют содержание письма и собранные доказательства.

Глава сената по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер заявила, что к расследованию привлечены Государственное и Федеральное уголовные управления, которые уже получили важные доказательства.

По данным немецких СМИ, Vulkangruppe действует по крайней мере с 2011 года и неоднократно совершала поджоги и атаки на объекты энергетической и технологической инфраструктуры в Берлине и Бранденбурге.

