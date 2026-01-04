Депортації з Німеччини зросли, заяв на притулок стало менше
У Німеччині зафіксували суттєве скорочення кількості звернень щодо надання притулку у 2025 році.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації німецького видання Spiegel з посиланням на Федеральне міністерство внутрішніх справ ФРН.
У відомстві зазначають, що показники стали найнижчими за останні роки. Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт розцінює ці дані як підтвердження ефективності курсу уряду у сфері міграції.
Статистика заяв і депортацій
За офіційною інформацією, кількість первинних заяв про надання притулку у 2025 році зменшилася на 51% порівняно з 2024 роком та на 66% – у порівнянні з 2023 роком. Загалом було подано 113 236 заяв, тоді як у 2024 році їх налічувалося 229 751, а у 2023 році – 329 120.
Крім того, у 2025 році з Німеччини депортували на близько 20% більше осіб, ніж роком раніше. Європейська комісія також повідомила про рекордну кількість депортацій у межах Європейського Союзу.
За даними Федерального відомства з питань міграції та біженців, найвищий рівень звернень фіксували у 2016 році – тоді було подано понад 722 тисячі первинних заяв.
Позиція уряду та причини спаду
У Міністерстві внутрішніх справ пояснюють зменшення кількості заяв "поворотом у міграційній політиці" федерального уряду. Серед чинників також називають посилений прикордонний контроль і більш жорсткий підхід до міграції в окремих країнах ЄС, зокрема в Італії.
"Чіткий сигнал від Німеччини про зміну міграційної політики в Європі почули в усьому світі", – заявив міністр внутрішніх справ Александр Добріндт.
- Раніше він повідомляв, що у 2025 році уряд ФРН прагне досягти домовленостей із Сирією щодо депортації осіб, яким було відмовлено в наданні притулку. Наприкінці грудня Німеччина вже здійснила першу з 2011 року депортацію засудженого громадянина Сирії.
Нагадаємо, партія Християнсько-соціальний союз (ХСС), який є союзником Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, виступає за посилення міграційної політики, зокрема щодо біженців з України.
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