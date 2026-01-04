Депортации из Германии выросли, заявлений на убежище стало меньше

В Германии зафиксировали существенное сокращение количества обращений о предоставлении убежища в 2025 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации немецкого издания Spiegel со ссылкой на Федеральное министерство внутренних дел ФРГ.

В ведомстве отмечают, что показатели стали самыми низкими за последние годы. Министр внутренних дел Александр Добриндт расценивает эти данные как подтверждение эффективности курса правительства в сфере миграции.

Статистика заявлений и депортаций

По официальной информации, количество первичных заявлений о предоставлении убежища в 2025 году уменьшилось на 51% по сравнению с 2024 годом и на 66% – по сравнению с 2023 годом. Всего было подано 113 236 заявлений, тогда как в 2024 году их насчитывалось 229 751, а в 2023 году – 329 120.

Кроме того, в 2025 году из Германии депортировали примерно на 20% больше человек, чем годом ранее. Европейская комиссия также сообщила о рекордном количестве депортаций в пределах Европейского Союза.

По данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, самый высокий уровень обращений фиксировали в 2016 году – тогда было подано более 722 тысяч первичных заявлений.

Позиция правительства и причины спада

В Министерстве внутренних дел объясняют уменьшение количества заявлений "поворотом в миграционной политике" федерального правительства. Среди факторов также называют усиленный пограничный контроль и более жесткий подход к миграции в отдельных странах ЕС, в частности в Италии.

"Четкий сигнал от Германии об изменении миграционной политики в Европе услышали во всем мире", – заявил министр внутренних дел Александр Добриндт.

Ранее он сообщал, что в 2025 году правительство ФРГ стремится достичь договоренностей с Сирией о депортации лиц, которым было отказано в предоставлении убежища. В конце декабря Германия уже осуществила первую с 2011 года депортацию осужденного гражданина Сирии.

Напомним, партия Христианско-социальный союз (ХСС), которая является союзником Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца, выступает за ужесточение миграционной политики, в частности в отношении беженцев из Украины.

