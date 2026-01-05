Рашисти атакували енергетику Харкова ракетами: пошкодження значні. ФОТО
Російські загарбники завдали низки ударів по об'єктах енергетики у Харкові.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ворог цілеспрямовано наніс пʼять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова.
Маємо дуже значні пошкодження", - зазначив очільник міста.
За даними прокуратури області, армія РФ атакувала місто пʼятьма ракетами.
Їх тип буде встановлено після проведення необхідних експертних досліджень.
Що передувало?
- Вдень, 5 січня, російські окупанти завдали щонайменше 5 ударів по Харкову. Росіяни атакували ракетами та безпілотниками.
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