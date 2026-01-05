У США розбили вікна в будинку віцепрезидента Джей Ді Венса: підозрюваного затримано

У штаті Огайо 5 січня було скоєно напад на резиденцію віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях американських ЗМІ з посиланням на Секретну службу США та заяву самого Венса у соцмережі X.

За даними правоохоронців, унаслідок інциденту було пошкоджено майно, зокрема розбиті вікна зовнішньої частини приватної резиденції.

Підозрюваного у нападі затримано, триває розслідування обставин події.

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Що відомо про інцидент

На момент нападу Джей Ді Венс та члени його родини перебували у Вашингтоні, тому не постраждали. Секретна служба США діє у координації з поліцією Цинциннаті та Офісом федерального прокурора.

Речник Секретної служби США Ентоні Гульєльмі повідомив, що нападника наразі затримали.

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Реакція віцепрезидента та слідство

Пізніше Джей Ді Венс прокоментував подію у соцмережі X, подякувавши за слова підтримки.

"Якийсь божевільний намагався проникнути до мого будинку, розбивши вікна молотком", — написав Венс.

Американські правоохоронні органи наразі з’ясовують, чи діяв затриманий цілеспрямовано проти віцепрезидента та його родини. Питання щодо можливих звинувачень перебуває на етапі розгляду.

Нагадаємо, раніше американський мільярдер Ілон Маск під час внутрішньої розмови з колишніми колегами висловив припущення, що чинний віцепрезидент США Джей Ді Венс може стати наступним президентом країни.

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