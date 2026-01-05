У США розбили вікна в будинку віцепрезидента Джей Ді Венса: підозрюваного затримано
У штаті Огайо 5 січня було скоєно напад на резиденцію віцепрезидента США Джей Ді Венса.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях американських ЗМІ з посиланням на Секретну службу США та заяву самого Венса у соцмережі X.
За даними правоохоронців, унаслідок інциденту було пошкоджено майно, зокрема розбиті вікна зовнішньої частини приватної резиденції.
Підозрюваного у нападі затримано, триває розслідування обставин події.
Що відомо про інцидент
На момент нападу Джей Ді Венс та члени його родини перебували у Вашингтоні, тому не постраждали. Секретна служба США діє у координації з поліцією Цинциннаті та Офісом федерального прокурора.
Речник Секретної служби США Ентоні Гульєльмі повідомив, що нападника наразі затримали.
Реакція віцепрезидента та слідство
Пізніше Джей Ді Венс прокоментував подію у соцмережі X, подякувавши за слова підтримки.
"Якийсь божевільний намагався проникнути до мого будинку, розбивши вікна молотком", — написав Венс.
Американські правоохоронні органи наразі з’ясовують, чи діяв затриманий цілеспрямовано проти віцепрезидента та його родини. Питання щодо можливих звинувачень перебуває на етапі розгляду.
- Нагадаємо, раніше американський мільярдер Ілон Маск під час внутрішньої розмови з колишніми колегами висловив припущення, що чинний віцепрезидент США Джей Ді Венс може стати наступним президентом країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Розповіли анекдот.
Трампа питають - вому він не може пуйла захопити так само як Мадуро?
Трамп відповідає.
- В мене на Гуантанамо їх вже 18 сидить - а в Кремлі все ніяк не закінчуються.