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У США розбили вікна в будинку віцепрезидента Джей Ді Венса: підозрюваного затримано

У США розбили вікна в резиденції Джей Ді Венса

У штаті Огайо 5 січня було скоєно напад на резиденцію віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях американських ЗМІ з посиланням на Секретну службу США та заяву самого Венса у соцмережі X.

За даними правоохоронців, унаслідок інциденту було пошкоджено майно, зокрема розбиті вікна зовнішньої частини приватної резиденції.

Підозрюваного у нападі затримано, триває розслідування обставин події.

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Що відомо про інцидент

На момент нападу Джей Ді Венс та члени його родини перебували у Вашингтоні, тому не постраждали. Секретна служба США діє у координації з поліцією Цинциннаті та Офісом федерального прокурора.

Речник Секретної служби США Ентоні Гульєльмі повідомив, що нападника наразі затримали.

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Реакція віцепрезидента та слідство

Пізніше Джей Ді Венс прокоментував подію у соцмережі X, подякувавши за слова підтримки.

"Якийсь божевільний намагався проникнути до мого будинку, розбивши вікна молотком", — написав Венс.

Американські правоохоронні органи наразі з’ясовують, чи діяв затриманий цілеспрямовано проти віцепрезидента та його родини. Питання щодо можливих звинувачень перебуває на етапі розгляду.

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Автор: 

напад (1257) США (26961) Джей Ді Венс (221)
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Розповіли анекдот.

Трампа питають - вому він не може пуйла захопити так само як Мадуро?

Трамп відповідає.

- В мене на Гуантанамо їх вже 18 сидить - а в Кремлі все ніяк не закінчуються.
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05.01.2026 19:15 Відповісти
+19
Краще б кабіну йому розбили, півню фарбованому
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05.01.2026 19:16 Відповісти
+8
така морда противна в нього...
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05.01.2026 20:11 Відповісти

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