В США разбили окна в доме вице-президента Джей Ди Венса: подозреваемый задержан
В штате Огайо 5 января было совершено нападение на резиденцию вице-президента США Джей Ди Венса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях американских СМИ со ссылкой на Секретную службу США и заявление самого Венса в соцсети X.
По данным правоохранителей, вследствие инцидента было повреждено имущество, в частности разбиты окна внешней части частной резиденции.
Подозреваемый в нападении задержан, продолжается расследование обстоятельств происшествия.
Что известно об инциденте
На момент нападения Джей Ди Венс и члены его семьи находились в Вашингтоне, поэтому не пострадали. Секретная служба США действует в координации с полицией Цинциннати и Офисом федерального прокурора.
Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил, что нападавший в настоящее время задержан.
Реакция вице-президента и следствие
Позже Джей Ди Венс прокомментировал событие в соцсети X, поблагодарив за слова поддержки.
"Какой-то сумасшедший пытался проникнуть в мой дом, разбив окна молотком", — написал Венс.
Американские правоохранительные органы в настоящее время выясняют, действовал ли задержанный целенаправленно против вице-президента и его семьи. Вопрос о возможных обвинениях находится на стадии рассмотрения.
- Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск во время внутреннего разговора с бывшими коллегами высказал предположение, что действующий вице-президент США Джей Ди Венс может стать следующим президентом страны.
