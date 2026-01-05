РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8858 посетителей онлайн
Новости
1 769 12

В США разбили окна в доме вице-президента Джей Ди Венса: подозреваемый задержан

В США разбили окна в резиденции Джей Ди Венса

В штате Огайо 5 января было совершено нападение на резиденцию вице-президента США Джей Ди Венса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях американских СМИ со ссылкой на Секретную службу США и заявление самого Венса в соцсети X.

По данным правоохранителей, вследствие инцидента было повреждено имущество, в частности разбиты окна внешней части частной резиденции.

Подозреваемый в нападении задержан, продолжается расследование обстоятельств происшествия.

Читайте также: Вопрос территориальных уступок значительно задерживает переговоры, - Венс

Что известно об инциденте

На момент нападения Джей Ди Венс и члены его семьи находились в Вашингтоне, поэтому не пострадали. Секретная служба США действует в координации с полицией Цинциннати и Офисом федерального прокурора.

Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил, что нападавший в настоящее время задержан.

Читайте: Я бы не утверждал, что мы достигнем мирного урегулирования между Украиной и РФ, - Венс

Реакция вице-президента и следствие

Позже Джей Ди Венс прокомментировал событие в соцсети X, поблагодарив за слова поддержки.

"Какой-то сумасшедший пытался проникнуть в мой дом, разбив окна молотком", — написал Венс.

Американские правоохранительные органы в настоящее время выясняют, действовал ли задержанный целенаправленно против вице-президента и его семьи. Вопрос о возможных обвинениях находится на стадии рассмотрения.

Читайте также: Венс возмутился "одержимостью" политиков войной в Украине вместо проблем США

Автор: 

нападение (2289) США (28852) Джей Ди Вэнс (172)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZbbBLwINgbBgDfGeQyOpBgB4q57YokkhEhCjO7UtXOrAyraVHtg6OjhpNNlEg7h3Fqv8nZySHyrdpp4XrMXWeHNVYNWkKtlauIwB4vqwC039tQC4a7nbmyAakPGf87w7tzzgwl7x6lg2HtAjgq76tl3MKr85ZMxoXXmms05r4mpG4664cT1vligfZsYVbYsJd0nMSWIepGVI-MkxY-RpUpdAWN5S90FK6rssgTReRik4g&__tn__=-UC%2CP-y-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Розповіли анекдот.

Трампа питають - вому він не може пуйла захопити так само як Мадуро?

Трамп відповідає.

- В мене на Гуантанамо їх вже 18 сидить - а в Кремлі все ніяк не закінчуються.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:15 Ответить
+7
Краще б кабіну йому розбили, півню фарбованому
показать весь комментарий
05.01.2026 19:16 Ответить
+2
Мабуть нападник виявиться з паспортом України
показать весь комментарий
05.01.2026 19:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZbbBLwINgbBgDfGeQyOpBgB4q57YokkhEhCjO7UtXOrAyraVHtg6OjhpNNlEg7h3Fqv8nZySHyrdpp4XrMXWeHNVYNWkKtlauIwB4vqwC039tQC4a7nbmyAakPGf87w7tzzgwl7x6lg2HtAjgq76tl3MKr85ZMxoXXmms05r4mpG4664cT1vligfZsYVbYsJd0nMSWIepGVI-MkxY-RpUpdAWN5S90FK6rssgTReRik4g&__tn__=-UC%2CP-y-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Розповіли анекдот.

Трампа питають - вому він не може пуйла захопити так само як Мадуро?

Трамп відповідає.

- В мене на Гуантанамо їх вже 18 сидить - а в Кремлі все ніяк не закінчуються.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:15 Ответить
Зачёт 😁
показать весь комментарий
05.01.2026 19:20 Ответить
Один божевільний на такій високій посаді - другий б"є вікна
показать весь комментарий
05.01.2026 19:15 Ответить
Мабуть нападник виявиться з паспортом України
показать весь комментарий
05.01.2026 19:16 Ответить
Зараз весь негатив на сомалійців ллють. На днях Трамп публікував пост, що 71.9% домоволодінь сомалійських мігрантів сидять на велфері. В українців лише 42.7%, ще далеко.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:35 Ответить
Краще б кабіну йому розбили, півню фарбованому
показать весь комментарий
05.01.2026 19:16 Ответить
Та то сам Венс після пиятики по-хуліганив.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:16 Ответить
Хто?
показать весь комментарий
05.01.2026 19:20 Ответить
на бабу кабаєва сально глянув )) ***** приревнував, підіслав кадир овців ))
показать весь комментарий
05.01.2026 19:24 Ответить
сам собі і розбив. про цього ішака вже давно забули - образися.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:40 Ответить
така морда противна в нього...
показать весь комментарий
05.01.2026 20:11 Ответить
У нас би близько до резиденції не підійшов, за декілька км. охорона затримала, в якщо якось зміг пройти, то через огорожу б точно камінь перекинути не зміг, та і вікна броньовані теж не розбив би. Це у них так живуть, а у нас слуги бояться хазяїв, добре себе оберігають
показать весь комментарий
05.01.2026 20:21 Ответить
 
 