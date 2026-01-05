В США разбили окна в доме вице-президента Джей Ди Венса: подозреваемый задержан

В штате Огайо 5 января было совершено нападение на резиденцию вице-президента США Джей Ди Венса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях американских СМИ со ссылкой на Секретную службу США и заявление самого Венса в соцсети X.

По данным правоохранителей, вследствие инцидента было повреждено имущество, в частности разбиты окна внешней части частной резиденции.

Подозреваемый в нападении задержан, продолжается расследование обстоятельств происшествия.

Что известно об инциденте

На момент нападения Джей Ди Венс и члены его семьи находились в Вашингтоне, поэтому не пострадали. Секретная служба США действует в координации с полицией Цинциннати и Офисом федерального прокурора.

Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил, что нападавший в настоящее время задержан.

Реакция вице-президента и следствие

Позже Джей Ди Венс прокомментировал событие в соцсети X, поблагодарив за слова поддержки.

"Какой-то сумасшедший пытался проникнуть в мой дом, разбив окна молотком", — написал Венс.

Американские правоохранительные органы в настоящее время выясняют, действовал ли задержанный целенаправленно против вице-президента и его семьи. Вопрос о возможных обвинениях находится на стадии рассмотрения.

Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск во время внутреннего разговора с бывшими коллегами высказал предположение, что действующий вице-президент США Джей Ди Венс может стать следующим президентом страны.

