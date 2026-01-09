США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні. ВIДЕО

США захоплюють танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні в рамках зусиль Вашингтона щодо контролю експорту венесуельської нафти, кажуть два американських чиновники.

Танкер Olina раніше відплив з Венесуели та повернувся до регіону.

За даними Reuters, минулого тижня танкер "Оліна" вийшов з Венесуели повністю завантажений нафтою у складі флотилії невдовзі після того, як США захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро 3 січня.

Судно поверталося повністю завантаженим до Венесуели після блокади США.

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WSJ пише, що берегова охорона висадилася на борт.

Раніше судно називалося Minerva M. США запровадили проти нього санкції за транспортування російської нафти.

"Цей крок, ймовірно, загострить напруженість між Вашингтоном і Москвою через кілька днів після того, як США захопили судно, яке претендувало на захист Росії та яке супроводжували ВМС Росії", - йдеться в матеріалі.

Танкер Olina фігурує на порталі ГУР "War and sanctions".

Відомо, що воно заходило в порти Росії, Туреччини, Індії та Китаю.

Згодом Південне командування ЗС США підтвердило захоплення нафтового судна у Карибському морі.

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Що передувало?

Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.

МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

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