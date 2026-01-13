Через атаки РФ у Дніпрі підключають генератори прямо до будинків. ВIДЕО
У Дніпрі через пошкодження енергетичної інфраструктури після ворожих атак почали підключати мобільні генератори безпосередньо до житлових будинків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні мера Дніпра Бориса Філатова у Телеграм-каналі.
За словами міського голови, енергетичні компанії наразі не можуть відновити електропостачання в окремих районах лівобережної частини міста, тому влада змушена застосовувати екстрені рішення.
Ситуація з електропостачанням у Дніпрі
Філатов зазначив, що мобільні генератори підвозять прямо до багатоповерхових будинків і заживлюють їх напряму. Такі дії дозволяють частково підтримувати життєдіяльність міста в умовах сильних морозів.
"Вдаємося до крайніх заходів. Просто до будинків підвозимо мобільні генератори та заживлюємо багатоповерхівки напряму", — написав мер.
Він наголосив, що після останнього масованого обстрілу енергетики працюють у надскладних умовах, фактично без відпочинку.
Морози та аварії у Києві
Тим часом у Києві через різке зниження температури фіксують масові пошкодження систем опалення. Мешканці столиці повідомляють про розриви труб і батарей у житлових будинках, спричинені промерзанням теплоносія.
За словами киян, у частині будинків раніше зливали воду з внутрішньобудинкових мереж, щоб уникнути аварій під час можливих блекаутів. Однак сильні морози призвели до промерзання систем і подальших пошкоджень.
Комунальні служби працюють над ліквідацією аварій та відновленням теплопостачання, мешканців закликають оперативно повідомляти про прориви та дотримуватися правил безпеки.
Найбільша проблема енергопостачання після розбитого розподілу - це пікові навантаження.
Під час пікових навантажень споживання може підвищуватися у рази відносно середньодобових значень.
Саме високі пікові навантаження зазвичай є причиною відключень. Бо, як ви мабуть помітили, у вихідні дні, коли люди не йдуть на роботу і споживання розподілене по днях рівномірно, відключень значно менше.
Це не стосується аварійних ситуацій, коли вчора розбили трансформатор і сьогодні його лагодять тому електропостачання не буде, як не економ.
Але МИ МОЖЕМО ВПЛИВАТИ!
Ми справді можемо зменшити кількість відключень, якщо будемо СОЛІДАРНІ і думатимемо не тільки про себе, а й про інших людей.
Перше і головне: споживаємо мінімум! У мене зараз горить одна лампочка і мені її вистачає, щоб сидіти і писати цей пост.
Прошу і вас ВИМКНУТИ все, чим не користуєтесь.
Якщо кожне домогосподарство скоротить своє споживання на 20% від звичного, це не сильно вас обмежить, але якісь люди, які зараз сидить без світла, отримають ваш енергетичний донат і їм стане світліше.
Друге - всі зарядки тільки вночі. Якщо рівень зарядки акумуляторів і павербанків не критичний, поставте їх на зарядку ВНОЧІ. Вночі найнижче споживання і це буде ваш внесок в енергетичний баланс.
Третє - визначте свої найбільші споживачі електроенергії. Зазвичай це електроплити, електрочайники, пральні машини, бойлери, кондиціонери, фени та інше. Зрозуміло, що зовсім не використовувати їх не вийде. Але, якщо ви зможете використовувати найбільші споживачі вночі, або не у часи найбільших навантажень на мережу - це сильно допоможе знизити пікові навантаження.
Четверте - спробуйте максимально уникнути споживання в часи найбільшого навантаження на електромережі. Зазвичай це 7-10 ранку і 18-22 вечора в будні дні. Якщо уникнути супервисокого навантаження в години пік, не буде потреби в надто жорстких графіках відключень.
П'яте - за можливості не вмикайте найбільші споживачі електроенергії зразу після того, як електропостачання відновиться. Бо всі вмикають і мережа перевантажується.
Я не спеціаліст і не знаю, як це все вплине в абсолютних числах, чи відсотках. Але точно знаю, що якщо ми скоротимо своє споживання і будемо уникати перевантаження мереж, менше людей буде без світла і тепла.
Сергій Марченко.