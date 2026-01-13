УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7443 відвідувача онлайн
Новини Відключення електроенергії
3 153 13

Через атаки РФ у Дніпрі підключають генератори прямо до будинків. ВIДЕО

У Дніпрі через пошкодження енергетичної інфраструктури після ворожих атак почали підключати мобільні генератори безпосередньо до житлових будинків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні мера Дніпра Бориса Філатова у Телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами міського голови, енергетичні компанії наразі не можуть відновити електропостачання в окремих районах лівобережної частини міста, тому влада змушена застосовувати екстрені рішення.

Ситуація з електропостачанням у Дніпрі

Філатов зазначив, що мобільні генератори підвозять прямо до багатоповерхових будинків і заживлюють їх напряму. Такі дії дозволяють частково підтримувати життєдіяльність міста в умовах сильних морозів.

"Вдаємося до крайніх заходів. Просто до будинків підвозимо мобільні генератори та заживлюємо багатоповерхівки напряму", — написав мер.

Він наголосив, що після останнього масованого обстрілу енергетики працюють у надскладних умовах, фактично без відпочинку.

Морози та аварії у Києві

Тим часом у Києві через різке зниження температури фіксують масові пошкодження систем опалення. Мешканці столиці повідомляють про розриви труб і батарей у житлових будинках, спричинені промерзанням теплоносія.

За словами киян, у частині будинків раніше зливали воду з внутрішньобудинкових мереж, щоб уникнути аварій під час можливих блекаутів. Однак сильні морози призвели до промерзання систем і подальших пошкоджень.

Комунальні служби працюють над ліквідацією аварій та відновленням теплопостачання, мешканців закликають оперативно повідомляти про прориви та дотримуватися правил безпеки.

Автор: 

Дніпро (3467) електроенергія (6815) відключення світла (1667) генератор (277) блекаут (141)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Наслідки бездіяльності з 2019 року, зеленського+разумкова-стефанчуків та групи осіб з Урядового кварталу, з держсекретарями, очевидні та криваві для Українців, під час ************ повномаштабної війни!!
А нікчеми, яких оманьський понаставляв на посади керувати в ГПУ, ДБР, МВС, МОУ, КМУ, ВРУ, РНБОУ, …. тільки тікають за кордон, на нові посади, що не бути покараними Українцями, за свою бездіяльність при очевидних порушеннях зеленським та його приблудами95, норм Конституції та Законів України!!!!
Але це так їм не пройде!! Слава Україні!! Армія! Мова! Віра!
показати весь коментар
13.01.2026 01:41 Відповісти
+2
Скільки це генераторів треба? Хто їх обслуговує та фінансує паливо для них?
показати весь коментар
13.01.2026 00:36 Відповісти
+2
Питання для чого ті генератори. Для роботи систем автономного опалення, чи для освітлення, чи для повного забезпечення будинку. Бо різне енергоспоживання буде, кардинально, у кожного варіанту. І генератори різні. Від десятків, до сотень кіловат.
показати весь коментар
13.01.2026 01:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какое твоё дело, не ты же там замерзаешь?
показати весь коментар
13.01.2026 09:39 Відповісти
До чого висер? Чи в тебе вже мізки вимерзли?
показати весь коментар
13.01.2026 16:57 Відповісти
Це жах. Люди ж увімкнуть кондиціонери на обігрів. На скільки тих генераторів вистачить...
показати весь коментар
13.01.2026 01:18 Відповісти
Не так. Це прямі наслідки бездіяльності вже з 2022 року. Коли було ясно, куди русня буде бити буде і навіщо. А зелені все просрали і просирають досі
показати весь коментар
13.01.2026 05:37 Відповісти
А це результат вашого радяньського правлінні ,корупційна заборона мати індівідуальне опалення
Думаю що виводи ніхто не зробе ,бо ума не хвата
показати весь коментар
13.01.2026 05:36 Відповісти
А як почувається та людина чи Лідор, що забрав в кожного міста, кожної громади їх гроші? Куди він давав ті гроші? Невже не вистачало міндічам?
показати весь коментар
13.01.2026 06:51 Відповісти
@ Настав час солідарності. Попереду найхолодніший тиждень зими.
Але ми можемо його пройти, якщо будемо РАЗОМ.
Найбільша проблема енергопостачання після розбитого розподілу - це пікові навантаження.
Під час пікових навантажень споживання може підвищуватися у рази відносно середньодобових значень.
Саме високі пікові навантаження зазвичай є причиною відключень. Бо, як ви мабуть помітили, у вихідні дні, коли люди не йдуть на роботу і споживання розподілене по днях рівномірно, відключень значно менше.
Це не стосується аварійних ситуацій, коли вчора розбили трансформатор і сьогодні його лагодять тому електропостачання не буде, як не економ.
Але МИ МОЖЕМО ВПЛИВАТИ!
Ми справді можемо зменшити кількість відключень, якщо будемо СОЛІДАРНІ і думатимемо не тільки про себе, а й про інших людей.
Перше і головне: споживаємо мінімум! У мене зараз горить одна лампочка і мені її вистачає, щоб сидіти і писати цей пост.
Прошу і вас ВИМКНУТИ все, чим не користуєтесь.
Якщо кожне домогосподарство скоротить своє споживання на 20% від звичного, це не сильно вас обмежить, але якісь люди, які зараз сидить без світла, отримають ваш енергетичний донат і їм стане світліше.
Друге - всі зарядки тільки вночі. Якщо рівень зарядки акумуляторів і павербанків не критичний, поставте їх на зарядку ВНОЧІ. Вночі найнижче споживання і це буде ваш внесок в енергетичний баланс.
Третє - визначте свої найбільші споживачі електроенергії. Зазвичай це електроплити, електрочайники, пральні машини, бойлери, кондиціонери, фени та інше. Зрозуміло, що зовсім не використовувати їх не вийде. Але, якщо ви зможете використовувати найбільші споживачі вночі, або не у часи найбільших навантажень на мережу - це сильно допоможе знизити пікові навантаження.
Четверте - спробуйте максимально уникнути споживання в часи найбільшого навантаження на електромережі. Зазвичай це 7-10 ранку і 18-22 вечора в будні дні. Якщо уникнути супервисокого навантаження в години пік, не буде потреби в надто жорстких графіках відключень.
П'яте - за можливості не вмикайте найбільші споживачі електроенергії зразу після того, як електропостачання відновиться. Бо всі вмикають і мережа перевантажується.
Я не спеціаліст і не знаю, як це все вплине в абсолютних числах, чи відсотках. Але точно знаю, що якщо ми скоротимо своє споживання і будемо уникати перевантаження мереж, менше людей буде без світла і тепла.

Сергій Марченко.
показати весь коментар
13.01.2026 07:26 Відповісти
Чому раніше вистачало електроенергії і вдень і вночі і ще на мільярди евро продавали в Європу? Все дуже просто - діяв ''ротердам +'', генерували всі АЕС, в тому числі найбільша Запорізька. А після 2019 року вибори громадян і популізм Голобородька' привели до втрати Запорізької АЕС і розподільчих об'єктів від АЕС, ТЕС, ГЕС та іншої генерації. Голобородько всю енергетику віддав в руки ворогів і крадунів України - герою росії деркачу і його правої руки галушенко. А ті зробили свою криваву справу. Все віддав в руки ворогам тільки за те, що ті фальшували плівки для ідіотів '' обнімаю, жму руки''. Допомогли ще близькі друзі і бізнес- партнери Голобородька' міндічі і цукермани. А щоб виправити ці невиправні помилки чи навмисні дії влади, то українці мають не користуватися приладами, не обігрівати свої домівки( багато переобладнані виключно на електроенергію)? То можливо ще і не їсти і не пити воду, щоб зменшити затрати логістики і безтурботне перебування у владі мародерів і брехунів???
показати весь коментар
13.01.2026 08:22 Відповісти
Все вірно, Голобородька - на йух.
показати весь коментар
13.01.2026 08:25 Відповісти
Раніше - це при Овочу? Так, вистачало. І війни не було...
показати весь коментар
13.01.2026 16:58 Відповісти
 
 