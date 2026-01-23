УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
22353 відвідувача онлайн
Новини Ситуація на фронті Зведення Генштабу
565 3

На фронті зафіксовано 222 боєзіткнення, найбільше – на Покровському та Гуляйпільському напрямках

ситуація на фронті 23 січня

Розпочалася 1430-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 222 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 8 ранку 23 січня, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари по Україні

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 85 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 226 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 5862 дрони-камікадзе та здійснили 3545 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 83 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема:

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження та артилерійську систему противника.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаударів, скинувши п’ять керованих бомб та здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

Ситуація на фронті 23 січня

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Амбарне та у бік Ізбицького.

Ситуація на фронті 23 січня

На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Синьківка.

Ситуація на фронті 23 січня

Бої на сході

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Мирне, Дробишеве, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та Ямполівка.

Ситуація на фронті 23 січня

На Слов’янському напрямку, поблизу населених пунктів Свято-Покровське, Пазено та Сіверськ, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

Ситуація на фронті 23 січня

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Маркового.

Ситуація на фронті 23 січня

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак в районах населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та Софіївка.

Ситуація на фронті 23 січня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 92 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та у бік Новопавлівки.

Ситуація на фронті 23 січня

На Олександрівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Вишневе, Красногірське та у бік Нечаївки.

Ситуація на фронті 23 січня

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку противник 37 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого й Добропілля.

Ситуація на фронті 23 січня

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку у районі населеного пункту Плавні.

Ситуація на фронті 23 січня

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку.

Ситуація на фронті 23 січня

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Автор: 

Генштаб ЗС (8264) бойові дії (5730) війна в Україні (8189)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
@ "У Запорізькій області російські війська штурмують малими групами в районі Приморського, Степногірську ФЕС, західну частину та околицю Білогір'я, західну околицю Гуляйполя та з боку останнього вздовж лісосмуг у західному напрямку (розширена сіра зона).
Зокрема, на Гуляйпільському напрямку противник просунувся вздовж залізниці на захід від Дорожнянки. Оскільки ЗСУ уповільнили російські війська в районі Гуляйполя, противник прагне посилити тиск на Залізничне з півдня.
На сусідніх ділянках ситуація без суттєвих змін.

На Слов'янському напрямку йдуть активні бої за Резниківку, в районі Васюківки, у напрямку Міньківки та вздовж лісосмуг від річки Сіверський Донець до каналу Сіверський Донець-Донбас. Зберігається високий темп бойових дій. Противник просунувся на ділянці площею до 2,5 км².

На Вовчанському напрямку російські війська закріпилися в районі Синельникового та на території Татарського лісу між Синельниковим та Вовчанським, повідомляють DeepState. Поточна конфігурація фронту дозволяє противнику посилити тиск на Графське і у разі просування закрити ділянку на північ від Графського разом із районом населеного пункту Прилипка.
Тож, у Графському розширено сіру зону.
Також російські війська здійснили ще кілька атак у напрямку західної околиці Вовчанських Хуторів, але були виявлені та потрапили під удар дронів.

У Харківській області противник продовжує спроби знайти/пробити пролом в обороні ЗСУ в районі прикордонних населених пунктів Дігтярне та Нестерне, діючи малими групами."
показати весь коментар
23.01.2026 08:38 Відповісти
@ "Покровськ-Мирноград:

Оборона агломерації в умовах майже чотирьохмісячного оперативного оточення триває.
В обох містах залишилося небагато наших оборонців.
Переважно там знаходяться наші штурмові групи, які виконують задачі.
Основна частина військ - за містами.
Ворог хоч і зайшов у 75-80% Покровська та Мирнограда, але далі сунути не виходить, бо нашим оборонцям вдалося створити кілл-зону прямо в місті.
Ворог буксує в основному в південних частинах обидвох міст, і там же стирається. Якщо хтось добігає на північ - далі не суне.

Якщо в цьому і був наш задум - то виконаний він був погано, особливо на перших двох етапах.
Зараз, очевидно, задача зачинити окупантів в міській забудові та не дати звідти вийти.
Але знову ж таки, багато необовʼязкових втрат було понесено нашим військом при певних маневрах.

Спроби ворога повністю захопити Родинське поки що помножуються на нуль. Але там пекло, потрібно про це не забувати.
Те саме з Гришиним.

Що далі? -
Бої триватимуть до сточення оперативних резервів однієї зі сторін.
І далі - або відхід з нашого боку, або фронт тут кінцево стабілізується."
показати весь коментар
23.01.2026 09:11 Відповісти
Командувач 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ бригадний генерал Євген Ласійчук, який з літа 2025 відповідає за оборону Покровська і Мирнограда, стверджує наступне:
"до весни армія РФ буде виснажена в боях за Покровськ і Мирноград."

Подробиці - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cwyggnrkzm4o?at_medium=social&utm_sf_cserv_ref=414630556&at_link_origin=BBC_ua&at_link_id=974EC0BC-F820-11F0-86B9-B9DA6A14F95A&at_format=link&at_campaign=Social_Flow&at_ptr_name=twitter&at_campaign_type=owned&utm_sf_post_ref=657741927&xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_bbc_team=editorial&at_link_type=web_link тут.
показати весь коментар
23.01.2026 10:15 Відповісти
 
 