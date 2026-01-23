На фронті зафіксовано 222 боєзіткнення, найбільше – на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Розпочалася 1430-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 222 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 8 ранку 23 січня, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари по Україні

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 85 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 226 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 5862 дрони-камікадзе та здійснили 3545 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 83 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема:

Добропілля Донецької області;

Святопетрівка, Залізничне, Верхня Терса, Різдвянка, Шевченківське, Долинка, Воздвижівка Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження та артилерійську систему противника.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаударів, скинувши п’ять керованих бомб та здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Амбарне та у бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Синьківка.

Бої на сході

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Мирне, Дробишеве, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та Ямполівка.

На Слов’янському напрямку, поблизу населених пунктів Свято-Покровське, Пазено та Сіверськ, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Маркового.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак в районах населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 92 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Вишневе, Красногірське та у бік Нечаївки.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку противник 37 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого й Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку у районі населеного пункту Плавні.

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку.

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.