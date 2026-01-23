На фронте зафиксировано 222 боестолкновения, больше всего – на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Начался 1430-й день широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 222 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 8 утра 23 января, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 85 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 226 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 5862 дрона-камикадзе и осуществили 3545 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 83 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности:
- Доброполье Донецкой области;
- Святопетровка, Зализнычное, Верхняя Терса, Рождественка, Шевченковское, Долинка, Воздвижовка Запорожской области.
Удары по врагу
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения и артиллерийскую систему противника.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес три авиаудара, сбросив пять управляемых бомб, и осуществил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск, Волчанские Хутора, Амбарное и в сторону Избицкого.
На Купянском направлении за сутки произошла одна атака оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Сыньковка.
Бои на востоке
На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Мирное, Дробышево, Колодези, Заречное, Ямполь и Ямполовка.
На Славянском направлении, вблизи населенных пунктов Свято-Покровское, Пазено и Северск, противник пять раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр и в сторону Марково.
На Константиновском направлении враг осуществил 20 атак в районах населенных пунктов Предтечино, Плещиевка, Иванополье, Яблоновка, Русин Яр и Софиевка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 92 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Дорожное, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Вишневое, Красногорское и в сторону Нечаевки.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении противник 37 раз пытался продвинуться на позиции наших защитников в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого и Доброполья.
На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку в районе населенного пункта Плавни.
За прошедшие сутки враг осуществил одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.
По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зокрема, на Гуляйпільському напрямку противник просунувся вздовж залізниці на захід від Дорожнянки. Оскільки ЗСУ уповільнили російські війська в районі Гуляйполя, противник прагне посилити тиск на Залізничне з півдня.
На сусідніх ділянках ситуація без суттєвих змін.
На Слов'янському напрямку йдуть активні бої за Резниківку, в районі Васюківки, у напрямку Міньківки та вздовж лісосмуг від річки Сіверський Донець до каналу Сіверський Донець-Донбас. Зберігається високий темп бойових дій. Противник просунувся на ділянці площею до 2,5 км².
На Вовчанському напрямку російські війська закріпилися в районі Синельникового та на території Татарського лісу між Синельниковим та Вовчанським, повідомляють DeepState. Поточна конфігурація фронту дозволяє противнику посилити тиск на Графське і у разі просування закрити ділянку на північ від Графського разом із районом населеного пункту Прилипка.
Тож, у Графському розширено сіру зону.
Також російські війська здійснили ще кілька атак у напрямку західної околиці Вовчанських Хуторів, але були виявлені та потрапили під удар дронів.
У Харківській області противник продовжує спроби знайти/пробити пролом в обороні ЗСУ в районі прикордонних населених пунктів Дігтярне та Нестерне, діючи малими групами."
Оборона агломерації в умовах майже чотирьохмісячного оперативного оточення триває.
В обох містах залишилося небагато наших оборонців.
Переважно там знаходяться наші штурмові групи, які виконують задачі.
Основна частина військ - за містами.
Ворог хоч і зайшов у 75-80% Покровська та Мирнограда, але далі сунути не виходить, бо нашим оборонцям вдалося створити кілл-зону прямо в місті.
Ворог буксує в основному в південних частинах обидвох міст, і там же стирається. Якщо хтось добігає на північ - далі не суне.
Якщо в цьому і був наш задум - то виконаний він був погано, особливо на перших двох етапах.
Зараз, очевидно, задача зачинити окупантів в міській забудові та не дати звідти вийти.
Але знову ж таки, багато необовʼязкових втрат було понесено нашим військом при певних маневрах.
Спроби ворога повністю захопити Родинське поки що помножуються на нуль. Але там пекло, потрібно про це не забувати.
Те саме з Гришиним.
Що далі? -
Бої триватимуть до сточення оперативних резервів однієї зі сторін.
І далі - або відхід з нашого боку, або фронт тут кінцево стабілізується."
"до весни армія РФ буде виснажена в боях за Покровськ і Мирноград."
Подробиці тут.