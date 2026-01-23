На фронте зафиксировано 222 боестолкновения, больше всего – на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Начался 1430-й день широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 222 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 8 утра 23 января, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 85 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 226 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 5862 дрона-камикадзе и осуществили 3545 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 83 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности:

Доброполье Донецкой области;

Святопетровка, Зализнычное, Верхняя Терса, Рождественка, Шевченковское, Долинка, Воздвижовка Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения и артиллерийскую систему противника.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес три авиаудара, сбросив пять управляемых бомб, и осуществил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск, Волчанские Хутора, Амбарное и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении за сутки произошла одна атака оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Сыньковка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Мирное, Дробышево, Колодези, Заречное, Ямполь и Ямполовка.

На Славянском направлении, вблизи населенных пунктов Свято-Покровское, Пазено и Северск, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр и в сторону Марково.

На Константиновском направлении враг осуществил 20 атак в районах населенных пунктов Предтечино, Плещиевка, Иванополье, Яблоновка, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 92 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Дорожное, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Вишневое, Красногорское и в сторону Нечаевки.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник 37 раз пытался продвинуться на позиции наших защитников в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого и Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку в районе населенного пункта Плавни.

За прошедшие сутки враг осуществил одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.