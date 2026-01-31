Трамп додав руху в мирні переговори, але немає жодних ознак, що РФ серйозно хоче миру, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наразі не бачить жодних ознак того, що Росія серйозно хоче миру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив в інтерв’ю виданню RND.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ не хоче миру

"Щодо України треба визнати, що президент США додав руху в мирні переговори. Однак поки що я не бачу жодних ознак, що Росія серйозно хоче миру", - зазначив Пісторіус.

Він наголосив, що Росія продовжує бомбардувати Україну з безпрецедентною інтенсивністю.

Також читайте: Трамп заявив, що Україна та РФ "дуже близькі" до мирної угоди

"Під час переговорів в Абу-Дабі Путін бомбардує Україну так, як у цій війні майже не було. Це вже не має нічого спільного з військовим протистоянням. Це терор, спрямований виключно проти цивільного населення – взимку за мінус 20 градусів", - сказав німецький міністр.

Путін не демонструє готовності до компромісу

За словами Пісторіуса, коли справа доходить до суті, російський диктатор Володимир Путін завжди дотримується своїх максималістських вимог і ніде не демонструє готовності до компромісу.

Щодо домовленості про тижневу паузу в атаках на Київ Пісторіус висловив великі сумніви в серйозності Москви.

Читайте: Трамп може посадити Україну та РФ за стіл переговорів, - Вітакер

"Якби Путін серйозно ставився до переговорів в Абу-Дабі, його не треба було б просити. Він би не лише зупинив атаки на Київ через сильний мороз, а й по всій країні. У мене великі сумніви, що Москва хоч скільки-небудь серйозно сприймає цю паузу в атаках", - наголосив він.

Що передувало