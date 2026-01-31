Трамп додав руху в мирні переговори, але немає жодних ознак, що РФ серйозно хоче миру, - Пісторіус

Пісторіус не бачить ознак готовності Росії до миру

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наразі не бачить жодних ознак того, що Росія серйозно хоче миру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив в інтерв’ю виданню RND.

РФ не хоче миру

"Щодо України треба визнати, що президент США додав руху в мирні переговори. Однак поки що я не бачу жодних ознак, що Росія серйозно хоче миру", - зазначив Пісторіус.

Він наголосив, що Росія продовжує бомбардувати Україну з безпрецедентною інтенсивністю.

"Під час переговорів в Абу-Дабі Путін бомбардує Україну так, як у цій війні майже не було. Це вже не має нічого спільного з військовим протистоянням. Це терор, спрямований виключно проти цивільного населення – взимку за мінус 20 градусів", - сказав німецький міністр.

Путін не демонструє готовності до компромісу

За словами Пісторіуса, коли справа доходить до суті, російський диктатор Володимир Путін завжди дотримується своїх максималістських вимог і ніде не демонструє готовності до компромісу.

Щодо домовленості про тижневу паузу в атаках на Київ Пісторіус висловив великі сумніви в серйозності Москви.

"Якби Путін серйозно ставився до переговорів в Абу-Дабі, його не треба було б просити. Він би не лише зупинив атаки на Київ через сильний мороз, а й по всій країні. У мене великі сумніви, що Москва хоч скільки-небудь серйозно сприймає цю паузу в атаках", - наголосив він.

Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
  • Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.

Топ коментарі
Трамп - як вітряк - гоне пургу - замісь давити на путлєра
31.01.2026 16:31 Відповісти
31.01.2026 16:48 Відповісти
До тех пор, пока Писториус не окажется на нуле, он будет п.здеть
31.01.2026 17:07 Відповісти
31.01.2026 16:31 Відповісти
РУХ В МИРНІ ПЕРЕГОВОРИ ЦЕ

- 0 допомоги від США - вони лише продають ЕС і ті дають нам
- много базікання типу Я Я Я Я Я Я Я найвеличніший, зупинив і тд - ВСЕ БРЕХНЯ
- тиск кожний день з вимогою капітуляції
- отримали всі наші копалини, порти і тд ЗА НІЩО
- уже беруть наші копалини в Черкащині і тд ЗА НІЩО

.....в принципі все. Тобто всі рухи на більш чим рік це грабунок і гра на боці РФ
31.01.2026 16:36 Відповісти
вніс російські і свої хотєлкі.
31.01.2026 16:39 Відповісти
Йому підходить Броунівський рух в політиці
31.01.2026 16:41 Відповісти
Трамп додав руху в мирні переговори, в результаті якого інтенсивність ракетно- шахедних руйнівних обстрілів України збільшилася в порівнянні з президенством "байди" в рази..." американський рух" який допомагає куйлу знищувати Україну і чинити геноцид українського народу...
31.01.2026 16:45 Відповісти
Росіяни за три роки побудували заводи з виробництва шахедів, на гроші європи. А тут тільки казки про фламінги.
31.01.2026 19:24 Відповісти
31.01.2026 16:48 Відповісти
Ну да-ну да, а для рыжей псины - сто километров не круг. Так и движется кругами.
31.01.2026 16:59 Відповісти
трамп - педофіл, ґвалтував дітей
31.01.2026 17:03 Відповісти
Саме такий і путін - вони два чобота з однієї пари.
31.01.2026 17:06 Відповісти
31.01.2026 17:07 Відповісти
Ваш трамп шахрай .
31.01.2026 17:12 Відповісти
Як же класно, що ваш міндіч не шахрай ☃️
31.01.2026 17:34 Відповісти
Ярославчику нулівочка , я завжди була і буду , за пана Порошенка , твій висер недоречний .
31.01.2026 18:10 Відповісти
Додати руху в мирні переговори з рф- це так само як додати руху на біговій дорожці-тренажері.....Як швидко ти не біжи- все одно будеш на тому ж самому місці. Без премир'я- це танці з бубнами по колу, це бутафорія мирних переговорів....
31.01.2026 17:49 Відповісти
Президент США у мирні переговори додав руху і протягнув руку.Рука долонькою вверх...Тепер рашка думає шо туди покласти.Покладе шось і потім вже Трамп буде думати шо з тим робити...А потім і рашка протягне руку і теж долонькою вверх.І вже Трамп туди щось покладе...І так вони збираються протягувати одне одному миролюбні руки,поки ми не протягнемо ноги...
31.01.2026 18:00 Відповісти
Головне вугілля, головне пух !
31.01.2026 18:12 Відповісти
Додано рух маячні та абсурду.
31.01.2026 18:13 Відповісти
Трамп протянув свого друга Лаудера, щоб оманський ішак віддав йому літій з Кіровограда.
31.01.2026 18:28 Відповісти
Мямлят, ноют, жалуются. Одно слово голубые.
31.01.2026 18:32 Відповісти
Той, хто хоче миру - не розпочинає війну. Досить робити вигляд, панове європейці, що ви цього не розумієте.
31.01.2026 18:39 Відповісти
Індик діє за принципом -не догоню,так хоч зігріюсь
31.01.2026 19:36 Відповісти
Щоб ловити "рибку в муній воді", треба її спочатку гарно закаламутити. Це і є робота Трампа.
31.01.2026 23:29 Відповісти
Констатація очевидного нині в тренді. Далі що?
31.01.2026 23:39 Відповісти
Вже у всіх голова кругом йде від двіжухи Рудого підара. То що він за головного буйного у цій світовій божевільні вже зрозуміло. То і все що маємо.
01.02.2026 18:13 Відповісти
 
 