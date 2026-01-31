Трамп додав руху в мирні переговори, але немає жодних ознак, що РФ серйозно хоче миру, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наразі не бачить жодних ознак того, що Росія серйозно хоче миру.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив в інтерв’ю виданню RND.
РФ не хоче миру
"Щодо України треба визнати, що президент США додав руху в мирні переговори. Однак поки що я не бачу жодних ознак, що Росія серйозно хоче миру", - зазначив Пісторіус.
Він наголосив, що Росія продовжує бомбардувати Україну з безпрецедентною інтенсивністю.
"Під час переговорів в Абу-Дабі Путін бомбардує Україну так, як у цій війні майже не було. Це вже не має нічого спільного з військовим протистоянням. Це терор, спрямований виключно проти цивільного населення – взимку за мінус 20 градусів", - сказав німецький міністр.
Путін не демонструє готовності до компромісу
За словами Пісторіуса, коли справа доходить до суті, російський диктатор Володимир Путін завжди дотримується своїх максималістських вимог і ніде не демонструє готовності до компромісу.
Щодо домовленості про тижневу паузу в атаках на Київ Пісторіус висловив великі сумніви в серйозності Москви.
"Якби Путін серйозно ставився до переговорів в Абу-Дабі, його не треба було б просити. Він би не лише зупинив атаки на Київ через сильний мороз, а й по всій країні. У мене великі сумніви, що Москва хоч скільки-небудь серйозно сприймає цю паузу в атаках", - наголосив він.
Що передувало
- Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
- Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- 0 допомоги від США - вони лише продають ЕС і ті дають нам
- много базікання типу Я Я Я Я Я Я Я найвеличніший, зупинив і тд - ВСЕ БРЕХНЯ
- тиск кожний день з вимогою капітуляції
- отримали всі наші копалини, порти і тд ЗА НІЩО
- уже беруть наші копалини в Черкащині і тд ЗА НІЩО
.....в принципі все. Тобто всі рухи на більш чим рік це грабунок і гра на боці РФ