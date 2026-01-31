Трамп привнес движение в мирные переговоры, но нет никаких признаков, что РФ серьезно хочет мира, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус пока не видит никаких признаков того, что Россия серьезно хочет мира.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в интервью изданию RND.

"Что касается Украины, то нужно признать, что президент США привнес движение в мирные переговоры. Однако пока я не вижу никаких признаков того, что Россия серьезно хочет мира", - отметил Писториус.

Он подчеркнул, что Россия продолжает бомбить Украину с беспрецедентной интенсивностью.

"Во время переговоров в Абу-Даби Путин бомбардирует Украину так, как в этой войне почти не было. Это уже не имеет ничего общего с военным противостоянием. Это террор, направленный исключительно против гражданского населения – зимой при минус 20 градусах", - сказал немецкий министр.

По словам Писториуса, когда дело доходит до сути, российский диктатор Владимир Путин всегда придерживается своих максималистских требований и нигде не демонстрирует готовности к компромиссу.

Относительно договоренности о недельной паузе в атаках на Киев Писториус выразил большие сомнения в серьезности Москвы.

"Если бы Путин серьезно относился к переговорам в Абу-Даби, его не нужно было бы просить. Он бы не только остановил атаки на Киев из-за сильного мороза, но и по всей стране. У меня большие сомнения, что Москва хоть сколько-нибудь серьезно воспринимает эту паузу в атаках", - подчеркнул он.

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

Топ комментарии
Трамп - як вітряк - гоне пургу - замісь давити на путлєра
31.01.2026 16:31 Ответить
31.01.2026 16:48 Ответить
До тех пор, пока Писториус не окажется на нуле, он будет п.здеть
31.01.2026 17:07 Ответить
31.01.2026 16:31 Ответить
РУХ В МИРНІ ПЕРЕГОВОРИ ЦЕ

- 0 допомоги від США - вони лише продають ЕС і ті дають нам
- много базікання типу Я Я Я Я Я Я Я найвеличніший, зупинив і тд - ВСЕ БРЕХНЯ
- тиск кожний день з вимогою капітуляції
- отримали всі наші копалини, порти і тд ЗА НІЩО
- уже беруть наші копалини в Черкащині і тд ЗА НІЩО

.....в принципі все. Тобто всі рухи на більш чим рік це грабунок і гра на боці РФ
31.01.2026 16:36 Ответить
вніс російські і свої хотєлкі.
31.01.2026 16:39 Ответить
Йому підходить Броунівський рух в політиці
31.01.2026 16:41 Ответить
Трамп додав руху в мирні переговори, в результаті якого інтенсивність ракетно- шахедних руйнівних обстрілів України збільшилася в порівнянні з президенством "байди" в рази..." американський рух" який допомагає куйлу знищувати Україну і чинити геноцид українського народу...
31.01.2026 16:45 Ответить
Росіяни за три роки побудували заводи з виробництва шахедів, на гроші європи. А тут тільки казки про фламінги.
31.01.2026 19:24 Ответить
31.01.2026 16:48 Ответить
Ну да-ну да, а для рыжей псины - сто километров не круг. Так и движется кругами.
31.01.2026 16:59 Ответить
трамп - педофіл, ґвалтував дітей
31.01.2026 17:03 Ответить
Саме такий і путін - вони два чобота з однієї пари.
31.01.2026 17:06 Ответить
До тех пор, пока Писториус не окажется на нуле, он будет п.здеть
31.01.2026 17:07 Ответить
Ваш трамп шахрай .
31.01.2026 17:12 Ответить
Як же класно, що ваш міндіч не шахрай ☃️
31.01.2026 17:34 Ответить
Ярославчику нулівочка , я завжди була і буду , за пана Порошенка , твій висер недоречний .
31.01.2026 18:10 Ответить
Додати руху в мирні переговори з рф- це так само як додати руху на біговій дорожці-тренажері.....Як швидко ти не біжи- все одно будеш на тому ж самому місці. Без премир'я- це танці з бубнами по колу, це бутафорія мирних переговорів....
31.01.2026 17:49 Ответить
Президент США у мирні переговори додав руху і протягнув руку.Рука долонькою вверх...Тепер рашка думає шо туди покласти.Покладе шось і потім вже Трамп буде думати шо з тим робити...А потім і рашка протягне руку і теж долонькою вверх.І вже Трамп туди щось покладе...І так вони збираються протягувати одне одному миролюбні руки,поки ми не протягнемо ноги...
31.01.2026 18:00 Ответить
Головне вугілля, головне пух !
31.01.2026 18:12 Ответить
Додано рух маячні та абсурду.
31.01.2026 18:13 Ответить
Трамп протянув свого друга Лаудера, щоб оманський ішак віддав йому літій з Кіровограда.
31.01.2026 18:28 Ответить
Мямлят, ноют, жалуются. Одно слово голубые.
31.01.2026 18:32 Ответить
Той, хто хоче миру - не розпочинає війну. Досить робити вигляд, панове європейці, що ви цього не розумієте.
31.01.2026 18:39 Ответить
Індик діє за принципом -не догоню,так хоч зігріюсь
31.01.2026 19:36 Ответить
Щоб ловити "рибку в муній воді", треба її спочатку гарно закаламутити. Це і є робота Трампа.
31.01.2026 23:29 Ответить
Констатація очевидного нині в тренді. Далі що?
31.01.2026 23:39 Ответить
Вже у всіх голова кругом йде від двіжухи Рудого підара. То що він за головного буйного у цій світовій божевільні вже зрозуміло. То і все що маємо.
01.02.2026 18:13 Ответить
 
 