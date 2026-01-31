Трамп привнес движение в мирные переговоры, но нет никаких признаков, что РФ серьезно хочет мира, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус пока не видит никаких признаков того, что Россия серьезно хочет мира.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в интервью изданию RND.
РФ не хочет мира
"Что касается Украины, то нужно признать, что президент США привнес движение в мирные переговоры. Однако пока я не вижу никаких признаков того, что Россия серьезно хочет мира", - отметил Писториус.
Он подчеркнул, что Россия продолжает бомбить Украину с беспрецедентной интенсивностью.
"Во время переговоров в Абу-Даби Путин бомбардирует Украину так, как в этой войне почти не было. Это уже не имеет ничего общего с военным противостоянием. Это террор, направленный исключительно против гражданского населения – зимой при минус 20 градусах", - сказал немецкий министр.
Путин не демонстрирует готовности к компромиссу
По словам Писториуса, когда дело доходит до сути, российский диктатор Владимир Путин всегда придерживается своих максималистских требований и нигде не демонстрирует готовности к компромиссу.
Относительно договоренности о недельной паузе в атаках на Киев Писториус выразил большие сомнения в серьезности Москвы.
"Если бы Путин серьезно относился к переговорам в Абу-Даби, его не нужно было бы просить. Он бы не только остановил атаки на Киев из-за сильного мороза, но и по всей стране. У меня большие сомнения, что Москва хоть сколько-нибудь серьезно воспринимает эту паузу в атаках", - подчеркнул он.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
- 0 допомоги від США - вони лише продають ЕС і ті дають нам
- много базікання типу Я Я Я Я Я Я Я найвеличніший, зупинив і тд - ВСЕ БРЕХНЯ
- тиск кожний день з вимогою капітуляції
- отримали всі наші копалини, порти і тд ЗА НІЩО
- уже беруть наші копалини в Черкащині і тд ЗА НІЩО
.....в принципі все. Тобто всі рухи на більш чим рік це грабунок і гра на боці РФ