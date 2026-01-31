Трамп привнес движение в мирные переговоры, но нет никаких признаков, что РФ серьезно хочет мира, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус пока не видит никаких признаков того, что Россия серьезно хочет мира.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в интервью изданию RND.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ не хочет мира

"Что касается Украины, то нужно признать, что президент США привнес движение в мирные переговоры. Однако пока я не вижу никаких признаков того, что Россия серьезно хочет мира", - отметил Писториус.

Он подчеркнул, что Россия продолжает бомбить Украину с беспрецедентной интенсивностью.

Читайте также: Трамп заявил, что Украина и РФ "очень близки" к мирному соглашению

"Во время переговоров в Абу-Даби Путин бомбардирует Украину так, как в этой войне почти не было. Это уже не имеет ничего общего с военным противостоянием. Это террор, направленный исключительно против гражданского населения – зимой при минус 20 градусах", - сказал немецкий министр.

Путин не демонстрирует готовности к компромиссу

По словам Писториуса, когда дело доходит до сути, российский диктатор Владимир Путин всегда придерживается своих максималистских требований и нигде не демонстрирует готовности к компромиссу.

Относительно договоренности о недельной паузе в атаках на Киев Писториус выразил большие сомнения в серьезности Москвы.

Читайте: Трамп может посадить Украину и РФ за стол переговоров, - Уитакер

"Если бы Путин серьезно относился к переговорам в Абу-Даби, его не нужно было бы просить. Он бы не только остановил атаки на Киев из-за сильного мороза, но и по всей стране. У меня большие сомнения, что Москва хоть сколько-нибудь серьезно воспринимает эту паузу в атаках", - подчеркнул он.

Что предшествовало