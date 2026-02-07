УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13637 відвідувачів онлайн
Новини Стрілянина на Черкащині
4 749 23

На Черкащині призначено нового керівника поліції Ярослава Меженного

Полковник Меженний очолив ГУНП на Черкащині

У Головному управлінні Національної поліції в Черкаській області призначили нового очільника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУНП у Черкаській області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Новий керівник поліції Черкащини

Новим керівником став полковник поліції Ярослав Меженний. Його офіційно представив голова Національної поліції України Іван Вигівський. Призначення відбулося в межах кадрових рішень керівництва відомства.

До призначення Ярослав Меженний виконував обов’язки начальника ГУНП у Донецькій області. Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції України.

"Полковник Меженний має значний управлінський досвід у складних регіонах", – зазначили у Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ігор Луценко: Вимагаю створити ТСК щодо стрілянини на Черкащині — важливі факти будуть люто замовчувати

Що передувало?

  • 27 січня очільник Нацполіції Іван Вигівський повідомив про стрілянину у Черкаській області.

  • Чоловік, якого розшукували за підозрою у вбивстві, відкрив прицільний вогонь під час затримання.

  • Унаслідок нападу загинули четверо співробітників Національної поліції.

  • Стрілка знешкодили бійці спецпідрозділів поліції.

  • За даними Нацполіції, вогонь відкрив колишній військовий.

  • Державне бюро розслідувань розпочало заходи для встановлення всіх обставин трагедії.

  • Попередній керівник поліції області Олег Гудима після інциденту припинив виконання обов’язків.

Також читайте: Голова Нацполіції Вигівський вперше прокоментував вбивство поліцейських на Черкащині: статус ветерана не є виправданням

Автор: 

Нацполіція (15678) Черкаська область (237)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Кровати переставляют.
показати весь коментар
07.02.2026 00:14 Відповісти
+23
А Гудима через короткий час спливе на підвищення. Десь у Києві.
показати весь коментар
07.02.2026 01:18 Відповісти
+18
Хто замовив ветерана?4 жмурів-хабарників закопали з почестями?
показати весь коментар
07.02.2026 00:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кровати переставляют.
показати весь коментар
07.02.2026 00:14 Відповісти
я б навіть сказав матраци...
показати весь коментар
07.02.2026 12:46 Відповісти
Хто замовив ветерана?4 жмурів-хабарників закопали з почестями?
показати весь коментар
07.02.2026 00:20 Відповісти
У кожного злочина є мотив! Так говорить наука юриспруденція.
А тепер хай оті розслідувачі знайдуть мені тих «мотиваторів» які дали ветерану ТАКИЙ мотив!!! завалити всього чотирьох мусорків???
Цеж як треба було допекти людину...
показати весь коментар
07.02.2026 06:58 Відповісти
200%
показати весь коментар
07.02.2026 08:52 Відповісти
"досвід у складних регіонах" - це вони так товсто намекують, що тіамошні конюшні не вичистити, якщо й русло дніпра в них направити?
показати весь коментар
07.02.2026 00:30 Відповісти
А Гудима через короткий час спливе на підвищення. Десь у Києві.
показати весь коментар
07.02.2026 01:18 Відповісти
Запросто ...((
показати весь коментар
07.02.2026 12:56 Відповісти
Мусора то а ні поліцейськи....
показати весь коментар
07.02.2026 05:40 Відповісти
Мусору фельдмаршала дадуть і в Київ переведуть , це їх така тактика.
показати весь коментар
07.02.2026 05:54 Відповісти
Знову поставили людину, яка має виконувати вказівки команди Голобородька'. Де в Україні зараз хоч один керівник любого відомства чи міністерства приймав рішення по закону? Немає таких вже 7 років, для всіх основний закон команди єрмака, татарова, Юзіка, баканова, портнова, міндіча, наумова і навіть Коляна Котлєти.
показати весь коментар
07.02.2026 07:23 Відповісти
Як в анекдоті: повії на місцях , тільки ліжка пересовують .
показати весь коментар
07.02.2026 07:26 Відповісти
Шило на мило .
показати весь коментар
07.02.2026 07:31 Відповісти
Черкащина уже стала складным регионом,понадобился керивник из донецка,квартальное кровавое шоу продолжается.
показати весь коментар
07.02.2026 07:44 Відповісти
А той полковник вже голиться?? Чи полковників тепер дають одразу після інституту?? Боже - пропав розшук...вже не говорячи про слідство...
показати весь коментар
07.02.2026 08:51 Відповісти
Очолював поліцію Маріуполя, Бахмута, Лиману, тепер Черкаси. Я б на місці черкащан напрягся від такої закономірності...
показати весь коментар
07.02.2026 09:11 Відповісти
Та це Черкаси. Там як в Львові - підставлять і цього і він скоро піде
показати весь коментар
07.02.2026 09:51 Відповісти
Шило на мило,часи на труси,люди повинні зрозуміти любий чиновник це ворог ,і повинні бути готові що їх можуть образити,оббрехати скалічити,і навіть вбити ради своїх корисних справ,це феодальна людожерська країна,ОПГ
показати весь коментар
07.02.2026 09:53 Відповісти
А ота мерзота десь вище? Цікаво куди, може послом у якусь Нагонію?
показати весь коментар
07.02.2026 12:59 Відповісти
Захистив Донецьку областиь захистить і Черкаську.
показати весь коментар
07.02.2026 14:57 Відповісти
Варяги на чужу землю приходять тільки грабувати і вбивати
показати весь коментар
07.02.2026 16:57 Відповісти
 
 