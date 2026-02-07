На Черкащині призначено нового керівника поліції Ярослава Меженного

У Головному управлінні Національної поліції в Черкаській області призначили нового очільника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУНП у Черкаській області.

Новий керівник поліції Черкащини

Новим керівником став полковник поліції Ярослав Меженний. Його офіційно представив голова Національної поліції України Іван Вигівський. Призначення відбулося в межах кадрових рішень керівництва відомства.

До призначення Ярослав Меженний виконував обов’язки начальника ГУНП у Донецькій області. Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції України.

"Полковник Меженний має значний управлінський досвід у складних регіонах", – зазначили у Нацполіції.

Що передувало?

27 січня очільник Нацполіції Іван Вигівський повідомив про стрілянину у Черкаській області.

Чоловік, якого розшукували за підозрою у вбивстві, відкрив прицільний вогонь під час затримання.

Унаслідок нападу загинули четверо співробітників Національної поліції.

Стрілка знешкодили бійці спецпідрозділів поліції.

За даними Нацполіції, вогонь відкрив колишній військовий.

Державне бюро розслідувань розпочало заходи для встановлення всіх обставин трагедії.

Попередній керівник поліції області Олег Гудима після інциденту припинив виконання обов’язків.

