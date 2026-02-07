На Черкащині призначено нового керівника поліції Ярослава Меженного
У Головному управлінні Національної поліції в Черкаській області призначили нового очільника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУНП у Черкаській області.
Новий керівник поліції Черкащини
Новим керівником став полковник поліції Ярослав Меженний. Його офіційно представив голова Національної поліції України Іван Вигівський. Призначення відбулося в межах кадрових рішень керівництва відомства.
До призначення Ярослав Меженний виконував обов’язки начальника ГУНП у Донецькій області. Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції України.
"Полковник Меженний має значний управлінський досвід у складних регіонах", – зазначили у Нацполіції.
Що передувало?
-
27 січня очільник Нацполіції Іван Вигівський повідомив про стрілянину у Черкаській області.
-
Чоловік, якого розшукували за підозрою у вбивстві, відкрив прицільний вогонь під час затримання.
-
Унаслідок нападу загинули четверо співробітників Національної поліції.
-
Стрілка знешкодили бійці спецпідрозділів поліції.
-
За даними Нацполіції, вогонь відкрив колишній військовий.
-
Державне бюро розслідувань розпочало заходи для встановлення всіх обставин трагедії.
- Попередній керівник поліції області Олег Гудима після інциденту припинив виконання обов’язків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тепер хай оті розслідувачі знайдуть мені тих «мотиваторів» які дали ветерану ТАКИЙ мотив!!! завалити всього чотирьох мусорків???
Цеж як треба було допекти людину...