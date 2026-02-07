В Черкасской области назначили нового руководителя полиции

Полковник Меженный возглавил ГУНП в Черкасской области

В Главном управлении Национальной полиции в Черкасской области назначили нового руководителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в Черкасской области.

Новый руководитель полиции Черкасской области

Новым руководителем стал полковник полиции Ярослав Меженный. Его официально представил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. Назначение состоялось в рамках кадровых решений руководства ведомства.

До назначения Ярослав Меженный исполнял обязанности начальника ГУНП в Донецкой области. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.

"Полковник Меженный имеет значительный управленческий опыт в сложных регионах", – отметили в Нацполиции.

Предпосылки кадровых изменений 

Предыдущий руководитель полиции области Олег Гудыма 3 февраля прекратил исполнение обязанностей. Решение принято на время служебного расследования по факту стрельбы в Корсунском районе.

27 января во время задержания подозреваемого погибли четверо полицейских и ветеран Сергей Русинов. Еще один сотрудник получил тяжелое ранение и находится в больнице.

Кровати переставляют.
07.02.2026 00:14 Ответить
А Гудима через короткий час спливе на підвищення. Десь у Києві.
07.02.2026 01:18 Ответить
Хто замовив ветерана?4 жмурів-хабарників закопали з почестями?
07.02.2026 00:20 Ответить
я б навіть сказав матраци...
07.02.2026 12:46 Ответить
Хто замовив ветерана?4 жмурів-хабарників закопали з почестями?
07.02.2026 00:20 Ответить
У кожного злочина є мотив! Так говорить наука юриспруденція.
А тепер хай оті розслідувачі знайдуть мені тих «мотиваторів» які дали ветерану ТАКИЙ мотив!!! завалити всього чотирьох мусорків???
Цеж як треба було допекти людину...
07.02.2026 06:58 Ответить
200%
07.02.2026 08:52 Ответить
"досвід у складних регіонах" - це вони так товсто намекують, що тіамошні конюшні не вичистити, якщо й русло дніпра в них направити?
07.02.2026 00:30 Ответить
Запросто ...((
07.02.2026 12:56 Ответить
Мусора то а ні поліцейськи....
07.02.2026 05:40 Ответить
Мусору фельдмаршала дадуть і в Київ переведуть , це їх така тактика.
07.02.2026 05:54 Ответить
Знову поставили людину, яка має виконувати вказівки команди Голобородька'. Де в Україні зараз хоч один керівник любого відомства чи міністерства приймав рішення по закону? Немає таких вже 7 років, для всіх основний закон команди єрмака, татарова, Юзіка, баканова, портнова, міндіча, наумова і навіть Коляна Котлєти.
07.02.2026 07:23 Ответить
Як в анекдоті: повії на місцях , тільки ліжка пересовують .
07.02.2026 07:26 Ответить
Шило на мило .
07.02.2026 07:31 Ответить
Черкащина уже стала складным регионом,понадобился керивник из донецка,квартальное кровавое шоу продолжается.
07.02.2026 07:44 Ответить
А той полковник вже голиться?? Чи полковників тепер дають одразу після інституту?? Боже - пропав розшук...вже не говорячи про слідство...
07.02.2026 08:51 Ответить
Очолював поліцію Маріуполя, Бахмута, Лиману, тепер Черкаси. Я б на місці черкащан напрягся від такої закономірності...
07.02.2026 09:11 Ответить
Та це Черкаси. Там як в Львові - підставлять і цього і він скоро піде
07.02.2026 09:51 Ответить
Шило на мило,часи на труси,люди повинні зрозуміти любий чиновник це ворог ,і повинні бути готові що їх можуть образити,оббрехати скалічити,і навіть вбити ради своїх корисних справ,це феодальна людожерська країна,ОПГ
07.02.2026 09:53 Ответить
А ота мерзота десь вище? Цікаво куди, може послом у якусь Нагонію?
07.02.2026 12:59 Ответить
Захистив Донецьку областиь захистить і Черкаську.
07.02.2026 14:57 Ответить
Варяги на чужу землю приходять тільки грабувати і вбивати
07.02.2026 16:57 Ответить
 
 