В Черкасской области назначили нового руководителя полиции
В Главном управлении Национальной полиции в Черкасской области назначили нового руководителя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в Черкасской области.
Новый руководитель полиции Черкасской области
Новым руководителем стал полковник полиции Ярослав Меженный. Его официально представил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. Назначение состоялось в рамках кадровых решений руководства ведомства.
До назначения Ярослав Меженный исполнял обязанности начальника ГУНП в Донецкой области. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.
"Полковник Меженный имеет значительный управленческий опыт в сложных регионах", – отметили в Нацполиции.
Предпосылки кадровых изменений
Предыдущий руководитель полиции области Олег Гудыма 3 февраля прекратил исполнение обязанностей. Решение принято на время служебного расследования по факту стрельбы в Корсунском районе.
27 января во время задержания подозреваемого погибли четверо полицейских и ветеран Сергей Русинов. Еще один сотрудник получил тяжелое ранение и находится в больнице.
- Государственное бюро расследований обещает провести необходимые меры для установления всех обстоятельств стрельбы в Черкасской области.
А тепер хай оті розслідувачі знайдуть мені тих «мотиваторів» які дали ветерану ТАКИЙ мотив!!! завалити всього чотирьох мусорків???
Цеж як треба було допекти людину...