В Черкасской области назначили нового руководителя полиции

В Главном управлении Национальной полиции в Черкасской области назначили нового руководителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в Черкасской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новый руководитель полиции Черкасской области

Новым руководителем стал полковник полиции Ярослав Меженный. Его официально представил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. Назначение состоялось в рамках кадровых решений руководства ведомства.

До назначения Ярослав Меженный исполнял обязанности начальника ГУНП в Донецкой области. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.

"Полковник Меженный имеет значительный управленческий опыт в сложных регионах", – отметили в Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Игорь Луценко: Требую создать ВСК по стрельбе в Черкасской области — важные факты будут яростно замалчивать

Предпосылки кадровых изменений

Предыдущий руководитель полиции области Олег Гудыма 3 февраля прекратил исполнение обязанностей. Решение принято на время служебного расследования по факту стрельбы в Корсунском районе.

27 января во время задержания подозреваемого погибли четверо полицейских и ветеран Сергей Русинов. Еще один сотрудник получил тяжелое ранение и находится в больнице.

Государственное бюро расследований обещает провести необходимые меры для установления всех обстоятельств стрельбы в Черкасской области.

Читайте также: Глава Нацполиции Выговский впервые прокомментировал убийство полицейских в Черкасской области: статус ветерана не является оправданием