На фронті 33 бойові зіткнення: найбільша активність ворога на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 33 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, серед яких Хрінівка Чернігівської області; Харківка, Рогізне, Будки, Кучерівка, Іскрисківщина, Зарічне, Товстодубове Сумської області.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав п’ять авіаударів, скинув 14 керованих авіабомб, здійснив 33 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну атаку загарбників у напрямку Ставків.

На Слов’янському напрямку противник здійснив одну наступальну дію в напрямку Озерного.

На Краматорському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Новопавлівки. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Новий Донбас й Гришине. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 13 атак.

Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку агресор один раз атакував у бік Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали п’ять атак окупантів, у районах Добропілля, Гуляйполя та Лугівського. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Гірке та Верхня Терса. Одне боєзіткнення ще триває.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Козацькому.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - зазначили в Генштабі.