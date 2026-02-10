На фронте 33 боевых столкновения: наибольшая активность врага на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 33 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, среди которых Хреновка Черниговской области; Харьковка, Рогизное, Будки, Кучеровка, Искрисковщина, Заречное, Толстодубово Сумской области.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес пять авиаударов, сбросил 14 управляемых авиабомб, осуществил 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.
Обстановка в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка. Одно боевое столкновеление на данный момент продолжается.
- На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении украинские воины отбили одну атаку захватчиков в направлении Ставков.
На Славянском направлении противник осуществил одно наступательное действие в направлении Озерного.
На Краматорском направлении россияне наступательных действий не проводили.
На Константиновском направлении захватчики осуществили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Новопавловки. Одна атака продолжается до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 17 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Гришино. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 13 атак.
Обстановка на юге
- На Александровском направлении агрессор один раз атаковал в сторону Ивановки.
- На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили пять атак оккупантов в районах Доброполья, Гуляйполя и Луговского. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Горке и Верхняя Терса. Одно боевое столкновение еще продолжается.
- На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Казацкому.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - отметили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Також російські війська заявили про захоплення Залізничного, в якому зняли кадри демонстрації прапорів.
За інформацією з місць, ситуація в населеному пункті подібна ситуації в Тернуватому, Придорожньому та Староукраїнці, які були зачищені від штурмових груп і ДРГ противника Силами оборони України.
В Сумській області російські війська продовжують штурмувати район прикордонного населеного пункту Покровка. Сіра зона розширена на центральну частину, де вже фіксується жива сила противника. Основною метою ворога залишається захоплення розташованого західніше лісового масиву.
Також продовжуються бойові дії в районі Високого, в напрямку Рясного і в районі Андріївки."