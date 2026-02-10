Мінсоцполітики проведе 11 лютого брифінг "Ідентифікація пенсіонерів: кому призупинили виплати та як їх швидко поновити"

11 лютого о 10:00 відбудеться в пресцентрі "Укрінформ" брифінг, організований Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України на тему: "Ідентифікація пенсіонерів: кому призупинили виплати та як їх швидко поновити".

Учасники брифінгу: Денис Улютін –– міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України; Євгеній Капінус - голова правління Пенсійного фонду України.

Модераторка: Галина Тибінь –– журналістка Укрінформу.

Теми обговорення

"Останнім часом частина українських пенсіонерів зіткнулася з затримкою пенсійних виплат, повʼязаною з непроходженням ідентифікації. Однією з причин також могло стати те, що пенсіонери, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях України, не встигли до 31 грудня 2025 року подати до Пенсійного фонду повідомлення про неотримання пенсій від РФ.

Виплати не скасовано — вони продовжаться в повному обсязі. Пенсії, що були тимчасово призупинені, поновляться з відшкодуванням за пропущені місяці", - йдеться у пресрелізі.

  • Під час брифінгу представники уряду пояснять, для чого проводиться ідентифікація та що потрібно зробити, аби швидко поновити виплати.

Формат заходу – офлайн (Зала 1). Журналісти зможуть поставити запитання офлайн (Зала 1).

Акредитація представників медіа: [email protected]

Акредитація триватиме до 9:00 11 лютого 2026 року, для підтвердження необхідно вказати ім’я, прізвище, назву видання.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter

Хоть этот вовремя успел, а нищие старики за свои 4 тыс. грн теперь попотеют.
10.02.2026 18:10 Відповісти
П-си.
10.02.2026 18:17 Відповісти
Дармоеды
10.02.2026 18:27 Відповісти
Создание видимости работы.
Навіть якщо і отримуєш російську пенсію, то сплати податки в бюджет України, ну і це якась участь в знищенні бюджету росії.
10.02.2026 18:38 Відповісти
Коли по рішенню судів борги ПФУ буде повертати пенсіонерам? Журналісти....! Задайте питання!
10.02.2026 18:39 Відповісти
Да триндець з цими квартальщиками-цифровизаторами - усе, що норм працювало, за ці 6 рочків згнило(з користю для слуг, звичайно!)... ***, проводити (тєлємарафонні?!) брифінги ПО СВОЇЙ РУТИННІЙ роботі- це потужна потужність, не менше... Якщо 4 роки тому до батька дружини(зі зданого знаєте ким Бердянська) за 2(!) дні прийшла жіночка з пенсійного фонду- вимога така була, щоб особисто й за адресою, то зараз заявку(ЗАЯВКУ, ***!) 10 чи 11 січня подали- і ТИША. Тобто- МІСЯЦЬ. Та невже пенсіонерів стало більше з окупованих територій?! Навіть ВЗАГАЛІ пенсионерів зменшилося, НЄ? А ті, що їздили з доМбасу- взагалі відпали! І тут- фігак- аж БРИФІНГ.
10.02.2026 18:44 Відповісти
Тим, хто виїхали з окупованих територій і офіційно зареєстровані на підконтрольних Україні територіях пенсії на платять і в той час самий час :
"39 млрд. грн. (39 483 734 600 грн).
Рівно стільки КабМін затвердив Пенсійному фонду України на виплату пенсій в окупацію. Дослівно "на виплату пенсій особам, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях"
Не для "ВПО", а саме "на ТОТ". А тепер ще раз. ≈ 768,48 млн євро за офіційним курсом НБУ ми у 2026 році віддамо в російську економіку прямою гривнею. Поговорим "про гуманність"? Чи просто, як пройде шок від загальної суми, нарешті спитаємо в КМУ та Юлії Свіриденко - що за fuck врешті решт?"
10.02.2026 18:45 Відповісти
10.02.2026 18:47 Відповісти
Млрд.и?? 39 483 734,6
10.02.2026 19:24 Відповісти
Дивлячись в яких одиницях виміру наводяться суми.
10.02.2026 20:41 Відповісти
З іншого джерела інформації про трохи іншу проблему для пенсійного фонду. Але суми вражають.

"Окремою проблемою залишається невиконання судових рішень щодо виплат, призначених Пенсійним фондом.
Масштаби заборгованості оцінюються в 85,6 млрд грн. За 5 останніх років вона зросла у 26 разів. Урядовці запроваджують нові підходи до погашення заборгованостей, але коштів явно недостатньо: у бюджеті ПФУ-2026 виділено 2 млрд грн на виплати по рішенням судів."
10.02.2026 20:53 Відповісти
А еще никто не поднимает вопрос получения этих денег. Пришли они бабушкам и дедушкам на карту Ощада, в оккупированной Каховке. И как бедная бабушка их переведет в наличные рубли?
11.02.2026 02:51 Відповісти
кацап і жид будуть розповідати як обікрасти старих
11.02.2026 08:04 Відповісти
 
 