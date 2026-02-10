Мінсоцполітики проведе 11 лютого брифінг "Ідентифікація пенсіонерів: кому призупинили виплати та як їх швидко поновити"

11 лютого о 10:00 відбудеться в пресцентрі "Укрінформ" брифінг, організований Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України на тему: "Ідентифікація пенсіонерів: кому призупинили виплати та як їх швидко поновити".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Учасники брифінгу: Денис Улютін –– міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України; Євгеній Капінус - голова правління Пенсійного фонду України.

Модераторка: Галина Тибінь –– журналістка Укрінформу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безоплатний проїзд для пенсіонерів: Де не діють пільги у грудні?

Теми обговорення

"Останнім часом частина українських пенсіонерів зіткнулася з затримкою пенсійних виплат, повʼязаною з непроходженням ідентифікації. Однією з причин також могло стати те, що пенсіонери, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях України, не встигли до 31 грудня 2025 року подати до Пенсійного фонду повідомлення про неотримання пенсій від РФ.

Виплати не скасовано — вони продовжаться в повному обсязі. Пенсії, що були тимчасово призупинені, поновляться з відшкодуванням за пропущені місяці", - йдеться у пресрелізі.

Під час брифінгу представники уряду пояснять, для чого проводиться ідентифікація та що потрібно зробити, аби швидко поновити виплати.

Читайте також: В Україні готують перехід на трирівневу пенсійну систему

Формат заходу – офлайн (Зала 1). Журналісти зможуть поставити запитання офлайн (Зала 1).

Акредитація представників медіа: [email protected]

Акредитація триватиме до 9:00 11 лютого 2026 року, для підтвердження необхідно вказати ім’я, прізвище, назву видання.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter

Також читайте: У Пенсійному фонді спростували фейки про необхідність подання додаткових заяв для пенсіонерів