Минсоцполитики проведет 11 февраля брифинг "Идентификация пенсионеров: кому приостановили выплаты и как их быстро возобновить"

11 февраля в 10:00 в пресс-центре "Укринформ" состоится брифинг, организованный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины на тему: "Идентификация пенсионеров: кому приостановили выплаты и как их быстро возобновить".

Подробности

Участники брифинга: Денис Улютин –– министр социальной политики, семьи и единства Украины; Евгений Капинус –– председатель правления Пенсионного фонда Украины.

Модератор: Галина Тибинь –– журналистка Укринформа.

Темы обсуждения

"В последнее время часть украинских пенсионеров столкнулась с задержкой пенсионных выплат, связанной с непрохождением идентификации. Одной из причин также могло стать то, что пенсионеры, ранее проживавшие на временно оккупированных территориях Украины, не успели до 31 декабря 2025 года подать в Пенсионный фонд уведомление о неполучении пенсий от РФ.

Выплаты не отменены — они продолжатся в полном объеме. Пенсии, которые были временно приостановлены, возобновятся с возмещением за пропущенные месяцы", — говорится в пресс-релизе.

Во время брифинга представители правительства объяснят, для чего проводится идентификация и что нужно сделать, чтобы быстро возобновить выплаты.

Формат мероприятия — офлайн (Зал 1). Журналисты смогут задать вопросы офлайн (Зал 1).

Аккредитация представителей СМИ: [email protected]

Аккредитация продлится до 9:00 11 февраля 2026 года, для подтверждения необходимо указать имя, фамилию, название издания.

Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube-канале Укринформа: https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter

