Минсоцполитики проведет 11 февраля брифинг "Идентификация пенсионеров: кому приостановили выплаты и как их быстро возобновить"
11 февраля в 10:00 в пресс-центре "Укринформ" состоится брифинг, организованный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины на тему: "Идентификация пенсионеров: кому приостановили выплаты и как их быстро возобновить".
Подробности
Участники брифинга: Денис Улютин –– министр социальной политики, семьи и единства Украины; Евгений Капинус –– председатель правления Пенсионного фонда Украины.
Модератор: Галина Тибинь –– журналистка Укринформа.
Темы обсуждения
"В последнее время часть украинских пенсионеров столкнулась с задержкой пенсионных выплат, связанной с непрохождением идентификации. Одной из причин также могло стать то, что пенсионеры, ранее проживавшие на временно оккупированных территориях Украины, не успели до 31 декабря 2025 года подать в Пенсионный фонд уведомление о неполучении пенсий от РФ.
Выплаты не отменены — они продолжатся в полном объеме. Пенсии, которые были временно приостановлены, возобновятся с возмещением за пропущенные месяцы", — говорится в пресс-релизе.
- Во время брифинга представители правительства объяснят, для чего проводится идентификация и что нужно сделать, чтобы быстро возобновить выплаты.
Формат мероприятия — офлайн (Зал 1). Журналисты смогут задать вопросы офлайн (Зал 1).
Аккредитация представителей СМИ: [email protected]
Аккредитация продлится до 9:00 11 февраля 2026 года, для подтверждения необходимо указать имя, фамилию, название издания.
Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube-канале Укринформа: https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter
Навіть якщо і отримуєш російську пенсію, то сплати податки в бюджет України, ну і це якась участь в знищенні бюджету росії.
"39 млрд. грн. (39 483 734 600 грн).
Рівно стільки КабМін затвердив Пенсійному фонду України на виплату пенсій в окупацію. Дослівно "на виплату пенсій особам, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях"
Не для "ВПО", а саме "на ТОТ". А тепер ще раз. ≈ 768,48 млн євро за офіційним курсом НБУ ми у 2026 році віддамо в російську економіку прямою гривнею. Поговорим "про гуманність"? Чи просто, як пройде шок від загальної суми, нарешті спитаємо в КМУ та Юлії Свіриденко - що за fuck врешті решт?"
"Окремою проблемою залишається невиконання судових рішень щодо виплат, призначених Пенсійним фондом.
Масштаби заборгованості оцінюються в 85,6 млрд грн. За 5 останніх років вона зросла у 26 разів. Урядовці запроваджують нові підходи до погашення заборгованостей, але коштів явно недостатньо: у бюджеті ПФУ-2026 виділено 2 млрд грн на виплати по рішенням судів."