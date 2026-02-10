РУС
Минсоцполитики проведет 11 февраля брифинг "Идентификация пенсионеров: кому приостановили выплаты и как их быстро возобновить"

11 февраля в 10:00 в пресс-центре "Укринформ" состоится брифинг, организованный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины на тему: "Идентификация пенсионеров: кому приостановили выплаты и как их быстро возобновить".

Участники брифинга: Денис Улютин –– министр социальной политики, семьи и единства Украины; Евгений Капинус –– председатель правления Пенсионного фонда Украины.

Модератор: Галина Тибинь –– журналистка Укринформа.

Темы обсуждения

"В последнее время часть украинских пенсионеров столкнулась с задержкой пенсионных выплат, связанной с непрохождением идентификации. Одной из причин также могло стать то, что пенсионеры, ранее проживавшие на временно оккупированных территориях Украины, не успели до 31 декабря 2025 года подать в Пенсионный фонд уведомление о неполучении пенсий от РФ.

Выплаты не отменены — они продолжатся в полном объеме. Пенсии, которые были временно приостановлены, возобновятся с возмещением за пропущенные месяцы", — говорится в пресс-релизе.

  • Во время брифинга представители правительства объяснят, для чего проводится идентификация и что нужно сделать, чтобы быстро возобновить выплаты.

Формат мероприятия — офлайн (Зал 1). Журналисты смогут задать вопросы офлайн (Зал 1).

Аккредитация представителей СМИ: [email protected]

Аккредитация продлится до 9:00 11 февраля 2026 года, для подтверждения необходимо указать имя, фамилию, название издания.

Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube-канале Укринформа: https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter

+7
Хоть этот вовремя успел, а нищие старики за свои 4 тыс. грн теперь попотеют.
10.02.2026 18:10 Ответить
+2
П-си.
10.02.2026 18:17 Ответить
+1
Дармоеды
10.02.2026 18:27 Ответить
Создание видимости работы.
Навіть якщо і отримуєш російську пенсію, то сплати податки в бюджет України, ну і це якась участь в знищенні бюджету росії.
10.02.2026 18:38 Ответить
Коли по рішенню судів борги ПФУ буде повертати пенсіонерам? Журналісти....! Задайте питання!
10.02.2026 18:39 Ответить
Да триндець з цими квартальщиками-цифровизаторами - усе, що норм працювало, за ці 6 рочків згнило(з користю для слуг, звичайно!)... ***, проводити (тєлємарафонні?!) брифінги ПО СВОЇЙ РУТИННІЙ роботі- це потужна потужність, не менше... Якщо 4 роки тому до батька дружини(зі зданого знаєте ким Бердянська) за 2(!) дні прийшла жіночка з пенсійного фонду- вимога така була, щоб особисто й за адресою, то зараз заявку(ЗАЯВКУ, ***!) 10 чи 11 січня подали- і ТИША. Тобто- МІСЯЦЬ. Та невже пенсіонерів стало більше з окупованих територій?! Навіть ВЗАГАЛІ пенсионерів зменшилося, НЄ? А ті, що їздили з доМбасу- взагалі відпали! І тут- фігак- аж БРИФІНГ.
10.02.2026 18:44 Ответить
Тим, хто виїхали з окупованих територій і офіційно зареєстровані на підконтрольних Україні територіях пенсії на платять і в той час самий час :
"39 млрд. грн. (39 483 734 600 грн).
Рівно стільки КабМін затвердив Пенсійному фонду України на виплату пенсій в окупацію. Дослівно "на виплату пенсій особам, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях"
Не для "ВПО", а саме "на ТОТ". А тепер ще раз. ≈ 768,48 млн євро за офіційним курсом НБУ ми у 2026 році віддамо в російську економіку прямою гривнею. Поговорим "про гуманність"? Чи просто, як пройде шок від загальної суми, нарешті спитаємо в КМУ та Юлії Свіриденко - що за fuck врешті решт?"
10.02.2026 18:45 Ответить
10.02.2026 18:47 Ответить
Млрд.и?? 39 483 734,6
10.02.2026 19:24 Ответить
Дивлячись в яких одиницях виміру наводяться суми.
10.02.2026 20:41 Ответить
З іншого джерела інформації про трохи іншу проблему для пенсійного фонду. Але суми вражають.

"Окремою проблемою залишається невиконання судових рішень щодо виплат, призначених Пенсійним фондом.
Масштаби заборгованості оцінюються в 85,6 млрд грн. За 5 останніх років вона зросла у 26 разів. Урядовці запроваджують нові підходи до погашення заборгованостей, але коштів явно недостатньо: у бюджеті ПФУ-2026 виділено 2 млрд грн на виплати по рішенням судів."
10.02.2026 20:53 Ответить
А еще никто не поднимает вопрос получения этих денег. Пришли они бабушкам и дедушкам на карту Ощада, в оккупированной Каховке. И как бедная бабушка их переведет в наличные рубли?
11.02.2026 02:51 Ответить
кацап і жид будуть розповідати як обікрасти старих
11.02.2026 08:04 Ответить
 
 