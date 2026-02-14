УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11881 відвідувач онлайн
Новини Мирні перемовини Удари США по Ірану
836 6

США у Женеві проведуть два раунди переговорів: з Іраном та з Україною і Росією, - Reuters

Американська дипломатія у Женеві: обговорення Ірану, України, РФ

17 лютого у Женеві США проведуть два раунди переговорів: з Іраном вранці та з Україною і Росією у другій половині дня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема зазначається,  що американська делегація на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у першій половині дня зустрінеться з офіційними представниками Ірану. Посередниками у цій зустрічі будуть представники Оману. 

Переговори відбуваються на тлі значного військового тиску США: президент Трамп уже підтвердив розгортання другої авіаносної групи в регіоні та публічно допустив можливість зміни влади в Тегерані після жорсткого придушення протестів іранським режимом.

 Зустріч з Україною та РФ

У другій половині того ж дня Віткофф і Кушнер перейдуть до тристороннього формату за участю представників України та Росії. Кремль уже підтвердив, що російську сторону на зустрічі представлятиме помічник президента Володимир Мединський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський стурбований контактами США і Росії під час війни

Трамп намагається пришвидшити переговорний процес між Києвом та Москвою, встановивши неофіційний дедлайн для досягнення домовленостей до червня 2026 року. Поки Вашингтон намагається схилити сторони до компромісу, Україна наполягає на необхідності чітких гарантій безпеки, підкріплених Конгресом США, та застерігає від кулуарних домовленостей за своєю спиною.

"Паралельне проведення переговорів щодо України та Ірану свідчить про намір Білого дому використати тактику "максимального тиску" та прямої дипломатії для швидкого вирішення глобальних безпекових криз", - зазначає видання.

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори європейських країн із Москвою не зашкодять мирним процесам, - глава МЗС Португалії Ранжел

Автор: 

Кушнер Джаред (69) перемовини (3777) Віткофф Стів (313)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жаль Эпштейн помер. Его бы главой делегации США прислали
показати весь коментар
14.02.2026 10:04 Відповісти
Судячи з того на кого він компру збирав то мав би бути головою якраз кацапської делегації. З флешками на американців.
показати весь коментар
14.02.2026 10:06 Відповісти
Ці Вітьков з Зятьковим просто стахановці якісь.
показати весь коментар
14.02.2026 10:05 Відповісти
Китай може зупинити війну в Україну одним дзвінком, - Посол США при НАТО Метью Вітакер.

Інколи навіть посли видають своїх васалів... Геніальним був той Фрейд - огово́рка по Фре́йду Дипломатичне лукавство сам організм лукавого ... видає...

"Огово́рка по Фре́йду - вместе со всякого рода незначительными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 описками и машинальными действиями охватывается термином парапра́ксис; с виду незначительные и бессмысленные ошибочные действия служат для реализации бессознательных желаний, являясь компромиссными образованиями, создаваемыми соответствующим сознательным намерением и частичным одновременным осуществлением бессознательного желания.)

Китай може зупинити, а США з їх могутнім Трампом - видатний миротворець усіх часів і народів, планетарного масштабу, - НЕ ЗДАТНИЙ зупинити війну в Україну?

А чому? Напевно тому що в цій грі Трамп - могутній, видатний миротворець усіх часів і народів, планетарного масштабу,- на стороні Кремля.
показати весь коментар
14.02.2026 10:05 Відповісти
Байка "Квартет" саме про цих клоунів написана. Вже рік "лебідь раком щуку" за 24 години - Нобель нервово палить.
показати весь коментар
14.02.2026 10:21 Відповісти
рашистська агентура від США ПРОВЕДУТЬ ЧЕРГОВУ КУЙНЮ В КОТРІЙ БУДУТЬ ПЕРЕКОНУВАТИ УКРАЇНУ ВІДДАТИ УКРАЇНСЬКІ ТЕРИТОРІЇ .ЗГІДНО ПЛАНІВ КУЙЛА В ІНШОМУ ВИПАДКУ.ЗЯТЬ ТРАМБОНА НЕ ОТРИМАЄ ПРОЦЕНТИ НА ВИДОБУТОК РАШИСТСЬКОГО ГАЗУ В "НОВАТЕК".А ТАКОЖ ВІТКОФФ МОЖЕ ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ ДОДАТКОВОГО ЗАРОБІТКУ КУЙЛА.ЯК І "ТРОМБ" МОЖЕ ОТРИМАТИ РОЗГОЛОС КУЙЛА ПРО ЙОГО ДАВНІШНІ СПРАВИ В МАЦКОВСЬКИХ ПАРІЛКАХ.САУНАХ І Т.Д
показати весь коментар
14.02.2026 11:22 Відповісти
 
 