США у Женеві проведуть два раунди переговорів: з Іраном та з Україною і Росією, - Reuters

17 лютого у Женеві США проведуть два раунди переговорів: з Іраном вранці та з Україною і Росією у другій половині дня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема зазначається, що американська делегація на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у першій половині дня зустрінеться з офіційними представниками Ірану. Посередниками у цій зустрічі будуть представники Оману.

Переговори відбуваються на тлі значного військового тиску США: президент Трамп уже підтвердив розгортання другої авіаносної групи в регіоні та публічно допустив можливість зміни влади в Тегерані після жорсткого придушення протестів іранським режимом.

Зустріч з Україною та РФ

У другій половині того ж дня Віткофф і Кушнер перейдуть до тристороннього формату за участю представників України та Росії. Кремль уже підтвердив, що російську сторону на зустрічі представлятиме помічник президента Володимир Мединський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський стурбований контактами США і Росії під час війни

Трамп намагається пришвидшити переговорний процес між Києвом та Москвою, встановивши неофіційний дедлайн для досягнення домовленостей до червня 2026 року. Поки Вашингтон намагається схилити сторони до компромісу, Україна наполягає на необхідності чітких гарантій безпеки, підкріплених Конгресом США, та застерігає від кулуарних домовленостей за своєю спиною.

"Паралельне проведення переговорів щодо України та Ірану свідчить про намір Білого дому використати тактику "максимального тиску" та прямої дипломатії для швидкого вирішення глобальних безпекових криз", - зазначає видання.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори європейських країн із Москвою не зашкодять мирним процесам, - глава МЗС Португалії Ранжел