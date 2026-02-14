США в Женеве проведут два раунда переговоров: с Ираном и с Украиной и Россией, - Reuters
17 февраля в Женеве США проведут два раунда переговоров: с Ираном утром и с Украиной и Россией во второй половине дня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
В частности, отмечается, что американская делегация во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в первой половине дня встретится с официальными представителями Ирана. Посредниками в этой встрече будут представители Омана.
Переговоры проходят на фоне значительного военного давления США: президент Трамп уже подтвердил развертывание второй авианосной группы в регионе и публично допустил возможность смены власти в Тегеране после жесткого подавления протестов иранским режимом.
Встреча с Украиной и РФ
Во второй половине того же дня Виткофф и Кушнер перейдут к трехстороннему формату с участием представителей Украины и России. Кремль уже подтвердил, что российскую сторону на встрече будет представлять помощник президента Владимир Мединский.
Трамп пытается ускорить переговорный процесс между Киевом и Москвой, установив неофициальный дедлайн для достижения договоренностей до июня 2026 года. Пока Вашингтон пытается склонить стороны к компромиссу, Украина настаивает на необходимости четких гарантий безопасности, подкрепленных Конгрессом США, и предостерегает от кулуарных договоренностей за своей спиной.
"Параллельное проведение переговоров по Украине и Ирану свидетельствует о намерении Белого дома использовать тактику "максимального давления" и прямой дипломатии для быстрого решения глобальных кризисов в сфере безопасности", - отмечает издание.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Інколи навіть посли видають своїх васалів... Геніальним був той Фрейд - огово́рка по Фре́йду Дипломатичне лукавство сам організм лукавого ... видає...
"Огово́рка по Фре́йду - вместе со всякого рода незначительными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 описками и машинальными действиями охватывается термином парапра́ксис; с виду незначительные и бессмысленные ошибочные действия служат для реализации бессознательных желаний, являясь компромиссными образованиями, создаваемыми соответствующим сознательным намерением и частичным одновременным осуществлением бессознательного желания.)
Китай може зупинити, а США з їх могутнім Трампом - видатний миротворець усіх часів і народів, планетарного масштабу, - НЕ ЗДАТНИЙ зупинити війну в Україну?
А чому? Напевно тому що в цій грі Трамп - могутній, видатний миротворець усіх часів і народів, планетарного масштабу,- на стороні Кремля.