427 6

США в Женеве проведут два раунда переговоров: с Ираном и с Украиной и Россией, - Reuters

Американская дипломатия в Женеве: обсуждение Ирана, Украины, РФ

17 февраля в Женеве США проведут два раунда переговоров: с Ираном утром и с Украиной и Россией во второй половине дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, отмечается, что американская делегация во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в первой половине дня встретится с официальными представителями Ирана. Посредниками в этой встрече будут представители Омана. 

Переговоры проходят на фоне значительного военного давления США: президент Трамп уже подтвердил развертывание второй авианосной группы в регионе и публично допустил возможность смены власти в Тегеране после жесткого подавления протестов иранским режимом.

 Встреча с Украиной и РФ

Во второй половине того же дня Виткофф и Кушнер перейдут к трехстороннему формату с участием представителей Украины и России. Кремль уже подтвердил, что российскую сторону на встрече будет представлять помощник президента Владимир Мединский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обеспокоен контактами США и России во время войны

Трамп пытается ускорить переговорный процесс между Киевом и Москвой, установив неофициальный дедлайн для достижения договоренностей до июня 2026 года. Пока Вашингтон пытается склонить стороны к компромиссу, Украина настаивает на необходимости четких гарантий безопасности, подкрепленных Конгрессом США, и предостерегает от кулуарных договоренностей за своей спиной.

"Параллельное проведение переговоров по Украине и Ирану свидетельствует о намерении Белого дома использовать тактику "максимального давления" и прямой дипломатии для быстрого решения глобальных кризисов в сфере безопасности", - отмечает издание.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры европейских стран с Москвой не повредят мирным процессам, - глава МИД Португалии Ранжел

Жаль Эпштейн помер. Его бы главой делегации США прислали
показать весь комментарий
14.02.2026 10:04 Ответить
Судячи з того на кого він компру збирав то мав би бути головою якраз кацапської делегації. З флешками на американців.
показать весь комментарий
14.02.2026 10:06 Ответить
Ці Вітьков з Зятьковим просто стахановці якісь.
показать весь комментарий
14.02.2026 10:05 Ответить
Китай може зупинити війну в Україну одним дзвінком, - Посол США при НАТО Метью Вітакер.

Інколи навіть посли видають своїх васалів... Геніальним був той Фрейд - огово́рка по Фре́йду Дипломатичне лукавство сам організм лукавого ... видає...

"Огово́рка по Фре́йду - вместе со всякого рода незначительными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 описками и машинальными действиями охватывается термином парапра́ксис; с виду незначительные и бессмысленные ошибочные действия служат для реализации бессознательных желаний, являясь компромиссными образованиями, создаваемыми соответствующим сознательным намерением и частичным одновременным осуществлением бессознательного желания.)

Китай може зупинити, а США з їх могутнім Трампом - видатний миротворець усіх часів і народів, планетарного масштабу, - НЕ ЗДАТНИЙ зупинити війну в Україну?

А чому? Напевно тому що в цій грі Трамп - могутній, видатний миротворець усіх часів і народів, планетарного масштабу,- на стороні Кремля.
показать весь комментарий
14.02.2026 10:05 Ответить
Байка "Квартет" саме про цих клоунів написана. Вже рік "лебідь раком щуку" за 24 години - Нобель нервово палить.
показать весь комментарий
14.02.2026 10:21 Ответить
рашистська агентура від США ПРОВЕДУТЬ ЧЕРГОВУ КУЙНЮ В КОТРІЙ БУДУТЬ ПЕРЕКОНУВАТИ УКРАЇНУ ВІДДАТИ УКРАЇНСЬКІ ТЕРИТОРІЇ .ЗГІДНО ПЛАНІВ КУЙЛА В ІНШОМУ ВИПАДКУ.ЗЯТЬ ТРАМБОНА НЕ ОТРИМАЄ ПРОЦЕНТИ НА ВИДОБУТОК РАШИСТСЬКОГО ГАЗУ В "НОВАТЕК".А ТАКОЖ ВІТКОФФ МОЖЕ ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ ДОДАТКОВОГО ЗАРОБІТКУ КУЙЛА.ЯК І "ТРОМБ" МОЖЕ ОТРИМАТИ РОЗГОЛОС КУЙЛА ПРО ЙОГО ДАВНІШНІ СПРАВИ В МАЦКОВСЬКИХ ПАРІЛКАХ.САУНАХ І Т.Д
показать весь комментарий
14.02.2026 11:22 Ответить
 
 