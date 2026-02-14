США в Женеве проведут два раунда переговоров: с Ираном и с Украиной и Россией, - Reuters

17 февраля в Женеве США проведут два раунда переговоров: с Ираном утром и с Украиной и Россией во второй половине дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, отмечается, что американская делегация во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в первой половине дня встретится с официальными представителями Ирана. Посредниками в этой встрече будут представители Омана.

Переговоры проходят на фоне значительного военного давления США: президент Трамп уже подтвердил развертывание второй авианосной группы в регионе и публично допустил возможность смены власти в Тегеране после жесткого подавления протестов иранским режимом.

Встреча с Украиной и РФ

Во второй половине того же дня Виткофф и Кушнер перейдут к трехстороннему формату с участием представителей Украины и России. Кремль уже подтвердил, что российскую сторону на встрече будет представлять помощник президента Владимир Мединский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обеспокоен контактами США и России во время войны

Трамп пытается ускорить переговорный процесс между Киевом и Москвой, установив неофициальный дедлайн для достижения договоренностей до июня 2026 года. Пока Вашингтон пытается склонить стороны к компромиссу, Украина настаивает на необходимости четких гарантий безопасности, подкрепленных Конгрессом США, и предостерегает от кулуарных договоренностей за своей спиной.

"Параллельное проведение переговоров по Украине и Ирану свидетельствует о намерении Белого дома использовать тактику "максимального давления" и прямой дипломатии для быстрого решения глобальных кризисов в сфере безопасности", - отмечает издание.

Что предшествовало?

Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.

В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры европейских стран с Москвой не повредят мирным процессам, - глава МИД Португалии Ранжел