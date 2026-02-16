235 боєзіткнень на фронті за добу: найгарячіші напрямки - Покровський, Гуляйпільський та Костянтинівський, - Генштаб. КАРТА
Загалом упродовж минулої доби, 15 лютого 2026 року, на фронті було зафіксовано 235 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Обстріли
Вчора противник завдав одного ракетного із застосуванням однієї ракети та 79 авіаційних ударів, скинув 224 керовані авіабомби. Крім того, застосував 4757 дронів-камікадзе та здійснив 3387 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 121 – із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новоукраїнка, Великомихайлівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Залізничне, Долинка, Григорівка, Зарічне, Юльївка, Малинівка, Гірке та Блакитне. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один важливий об’єкт противника.
Удари по ворогу
Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1180 осіб. Також ворог втратив чотири танки, п’ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, один засіб ППО, 601 безпілотний літальний апарат та 169 одиниць автомобільної техніки.
Обстановка на Півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 143 обстріли, з яких чотири - із застосуванням РСЗВ. Протягом доби зафіксовано шість боєзіткнень.
Обстановка на Харківщині
Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Ветеринарне, Вовчанські Хутори та Охрімівка.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення в районі Піщаного.
Обстановка на Сході
За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Дружелюбівка та Лиман.
На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Дронівки.
На Краматорському напрямку наступальних дій окупантів не зафіксовано.
Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Миколайпілля, Новопавлівка, Степанівка та Софіївка.
"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та Сергіївка", - йдеться у повідомленні.
Обстановка на Півдні
Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку противник атакував 21 раз. Намагався просунутися у бік Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Єгорівки, Вишневого, Олексіївки, Вербового, Степового, Данилівки, Нового Запоріжжя, Злагоди та Рибного.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів - у районах Гуляйполя та в бік Добропілля, Успенівки, Варварівки, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Зеленого та Криничного.
На Оріхівському напрямку агресор проводив активні наступальні дії у напрямках Степногірська, Павлівки, Лук’янівського та Щербаків.
На Придніпровському напрямку боєзіткнення не зафіксовані.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.
На Гуляйпільському напрямку російські війська штурмують у напрямку залізниці під Залізничним (розширена сіра зона), а також у районі Добропілля. ЗСУ проводять контратаки у районі Прилук.
Населений пункт Цвіткове знаходиться під контролем Сил оборони України, заява противника про нібито його захоплення не відповідає дійсності.
На стику Покровського і Межовського напрямків противник просунувся на захід і на північний захід від Новосергіївки.
Поточна конфігурація фронту дозволяє російським військам посилити тиск на Новомиколаївку.
На Костянтинівському напрямку ситуація залишається напруженою, оскільки продовжується інфільтрація російської піхоти до Костянтинівки та в сусідні населені пункти.
Так, противник просочується в житлову забудову на півдні та південному заході Костянтинівки, паралельно продовжуючи штурмувати райони Сантуринівка та Старе Село на південно-східній околиці міста. За повідомленнями з місць, атаки були відбиті, але російська піхота не залишає спроб просунутися у житловій забудові та захопити Іллінівку та Бересток.
Водночас ЗСУ під час контратаки у Часовому Яру вибили супротивника зі східної частини селища Шевченко та взяли в полон двох російських військовослужбовців.
Про нібито повне захоплення Часового Яру противник заявив 31 липня 2025 року, але з того моменту досі ЗСУ так і утримують частину міста.
На Вовчанському напрямку ЗСУ провели успішні контратаки в північній частині Вільчі, де раніше противник закріпився у житловій забудові, після чого авансом оголосив про захоплення селища."