235 боестолкновений на фронте за сутки: самые горячие направления - Покровское, Гуляйпольское и Константиновское, - Генштаб. КАРТА
Всего за прошедшие сутки, 15 февраля 2026 года, на фронте было зафиксировано 235 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 79 авиационных ударов, сбросил 224 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 4757 дронов-камикадзе и осуществил 3387 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 121 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Новоукраинка, Великомихайловка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Зализнычное, Долинка, Григоровка, Заречное, Юльевка, Малиновка, Горькое и Голубое. За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один важный объект противника.
Удары по врагу
Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1180 человек. Также враг потерял четыре танка, пять боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 601 беспилотный летательный аппарат и 169 единиц автомобильной техники.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 143 обстрела, из которых четыре - с применением РСЗО. В течение суток зафиксировано шесть боестолкновений.
Обстановка в Харьковской области
Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Ветеринарное, Волчанские Хутора и Охримовка.
На Купянском направлении вчера произошло одно боестолкновение в районе Песчаного.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Ставки, Дробышево, Дружелюбровка и Лиман.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Закитного, Кривой Луки, Рай-Александровки и Дроновки.
На Краматорском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.
Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 28 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Щербиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Николайполье, Новопавловка, Степановка и Софиевка.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Затишье, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Новониколаевка, Филия, Дачное и Сергеевка", - говорится в сообщении.
Обстановка на юге
Также Генштаб информирует, что на Александровском направлении противник атаковал 21 раз. Пытался продвинуться в сторону Зеленого Гая, Ивановки, Александрограда, Егоровки, Вишневого, Алексеевки, Вербового, Степного, Даниловки, Нового Запорожья, Злагоды и Рыбного.
На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов - в районах Гуляйполя и в сторону Доброполья, Успеновки, Варваровки, Прилук, Зализнычного, Староукраинки, Зеленого и Крынычного.
На Ореховском направлении агрессор проводил активные наступательные действия в направлениях Степногорска, Павловки, Лукьяновского и Щербаков.
На Приднепровском направлении боевые столкновения не зафиксированы.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.
На Гуляйпільському напрямку російські війська штурмують у напрямку залізниці під Залізничним (розширена сіра зона), а також у районі Добропілля. ЗСУ проводять контратаки у районі Прилук.
Населений пункт Цвіткове знаходиться під контролем Сил оборони України, заява противника про нібито його захоплення не відповідає дійсності.
На стику Покровського і Межовського напрямків противник просунувся на захід і на північний захід від Новосергіївки.
Поточна конфігурація фронту дозволяє російським військам посилити тиск на Новомиколаївку.
На Костянтинівському напрямку ситуація залишається напруженою, оскільки продовжується інфільтрація російської піхоти до Костянтинівки та в сусідні населені пункти.
Так, противник просочується в житлову забудову на півдні та південному заході Костянтинівки, паралельно продовжуючи штурмувати райони Сантуринівка та Старе Село на південно-східній околиці міста. За повідомленнями з місць, атаки були відбиті, але російська піхота не залишає спроб просунутися у житловій забудові та захопити Іллінівку та Бересток.
Водночас ЗСУ під час контратаки у Часовому Яру вибили супротивника зі східної частини селища Шевченко та взяли в полон двох російських військовослужбовців.
Про нібито повне захоплення Часового Яру противник заявив 31 липня 2025 року, але з того моменту досі ЗСУ так і утримують частину міста.
На Вовчанському напрямку ЗСУ провели успішні контратаки в північній частині Вільчі, де раніше противник закріпився у житловій забудові, після чого авансом оголосив про захоплення селища."