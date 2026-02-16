235 боестолкновений на фронте за сутки: самые горячие направления - Покровское, Гуляйпольское и Константиновское, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 15 февраля 2026 года, на фронте было зафиксировано 235 боевых столкновений.

Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 79 авиационных ударов, сбросил 224 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 4757 дронов-камикадзе и осуществил 3387 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 121 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Новоукраинка, Великомихайловка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Зализнычное, Долинка, Григоровка, Заречное, Юльевка, Малиновка, Горькое и Голубое. За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один важный объект противника.

Удары по врагу

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1180 человек. Также враг потерял четыре танка, пять боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 601 беспилотный летательный аппарат и 169 единиц автомобильной техники.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 143 обстрела, из которых четыре - с применением РСЗО. В течение суток зафиксировано шесть боестолкновений.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Ветеринарное, Волчанские Хутора и Охримовка.

На Купянском направлении вчера произошло одно боестолкновение в районе Песчаного.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Ставки, Дробышево, Дружелюбровка и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Закитного, Кривой Луки, Рай-Александровки и Дроновки.

На Краматорском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 28 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Щербиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Николайполье, Новопавловка, Степановка и Софиевка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Затишье, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Новониколаевка, Филия, Дачное и Сергеевка", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Также Генштаб информирует, что на Александровском направлении противник атаковал 21 раз. Пытался продвинуться в сторону Зеленого Гая, Ивановки, Александрограда, Егоровки, Вишневого, Алексеевки, Вербового, Степного, Даниловки, Нового Запорожья, Злагоды и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов - в районах Гуляйполя и в сторону Доброполья, Успеновки, Варваровки, Прилук, Зализнычного, Староукраинки, Зеленого и Крынычного.

На Ореховском направлении агрессор проводил активные наступательные действия в направлениях Степногорска, Павловки, Лукьяновского и Щербаков.

На Приднепровском направлении боевые столкновения не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.