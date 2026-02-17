Екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на блокпосту, зменшили заставу зі 120 до 20 млн грн

Суд зменшив розмір застави колишньому голові Макарівського райсуду Київської області Олексію Тандиру, якого звинувачують у смертельній ДТП, з майже 120 млн грн до 20 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сам Тандир просив суд відпустити його із СІЗО під особисті забовʼязання.

Його адвокати просили повністю скасувати запобіжний захід.

Адвокати посилалися на те, що ЄСПЛ визнав: тримання Тандира в суді вже 2,8 року порушує конвенцію з прав людини.

Також адвокати зауважили, що ЄСПЛ визнав, що немає жодних доказів, що у разі виходу із СІЗО Тандир втече від суду, буде тиснути на свідків і спотворювати докази. Саме так прокурор аргументував необхідність тримати Тандира в СІЗО.

Представники загиблого Бондаренка нагадали, що Тандир і його адвокати затягують процес: зі 100 призначених засідань відбулося лише 50, бо адвокати не приходили, звільнялися і постійно подавали відводи судді.

Також на суді виступили свідки, які підтвердили, що після аварії від Тандира пахло алкоголем. На блокпосту він казав, що не був за кермом і на питання про те, чи знає, що від нього тхне алкоголем, відповів: "Я знаю".

Читайте: Екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на блокпості, дозволили вийти із СІЗО під заставу у 119 млн грн

Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня 2023 року суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

У червні 2024 року повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

24 січня 2026 року ЄСПЛ вирішив, що утримання Тандира під вартою без права на заставу порушує ст. 5 Конвенції з прав людини, йому призначили €2100 компенсації.

26 січня екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на блокпості, дозволили вийти із СІЗО під заставу у 119 млн грн.