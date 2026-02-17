УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
22402 відвідувача онлайн
Новини Справа Олексія Тандира
2 537 52

Екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на блокпосту, зменшили заставу зі 120 до 20 млн грн

Суд зменшив заставу екссудді Тандиру на 100 млн грн

Суд зменшив розмір застави колишньому голові Макарівського райсуду Київської області Олексію Тандиру, якого звинувачують у смертельній ДТП, з майже 120 млн грн до 20 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  "Бабель".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

  • Сам Тандир просив суд відпустити його із СІЗО під особисті забовʼязання.
  • Його адвокати просили повністю скасувати запобіжний захід.

Адвокати посилалися на те, що ЄСПЛ визнав: тримання Тандира в суді вже 2,8 року порушує конвенцію з прав людини.

Також адвокати зауважили, що ЄСПЛ визнав, що немає жодних доказів, що у разі виходу із СІЗО Тандир втече від суду, буде тиснути на свідків і спотворювати докази. Саме так прокурор аргументував необхідність тримати Тандира в СІЗО.

Представники загиблого Бондаренка нагадали, що Тандир і його адвокати затягують процес: зі 100 призначених засідань відбулося лише 50, бо адвокати не приходили, звільнялися і постійно подавали відводи судді.

Також на суді виступили свідки, які підтвердили, що після аварії від Тандира пахло алкоголем. На блокпосту він казав, що не був за кермом і на питання про те, чи знає, що від нього тхне алкоголем, відповів: "Я знаю".

Читайте: Екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на блокпості, дозволили вийти із СІЗО під заставу у 119 млн грн

Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня 2023 року суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

У червні 2024 року повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

24 січня 2026 року ЄСПЛ вирішив, що утримання Тандира під вартою без права на заставу порушує ст. 5 Конвенції з прав людини, йому призначили €2100 компенсації. 

26 січня екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на блокпості, дозволили вийти із СІЗО під заставу у 119 млн грн.

Автор: 

застава (766) Тандир Олексій (53)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Завтра його звільнять, вибачать і компенсують за час, проведений під вартою. Українське правосуддя - найкраще правосуддя у світі.
показати весь коментар
17.02.2026 14:37 Відповісти
+15
Лохи ещё верят в правосудие?
показати весь коментар
17.02.2026 14:36 Відповісти
+14
Та він мав би вже давно відбувати термін. Невже таку елементарну і прозору справу треба розслідувати 3 роки?
показати весь коментар
17.02.2026 14:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лохи ещё верят в правосудие?
показати весь коментар
17.02.2026 14:36 Відповісти
Яка різниця у що вони вірять ?
Вони повинні сидіти тихо і "обурюватись" лише в інтернетах ...
показати весь коментар
17.02.2026 14:46 Відповісти
правосуддя в Україні можуть встановити тільки ті, хто воює за неї

Україні потрібен Гетьман !

.
показати весь коментар
17.02.2026 14:56 Відповісти
країнська Гетьманська держава (Військо Запорозьке) за час існування мала понад 17 гетьманів. Найвизначнішими, хто формував державність, боролися за незалежність або залишили вагомий слід, є Богдан Хмельницький (засновник), Петро Сагайдачний, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик, Данило Апостол та Кирило Розумовський.

про якого ви ПИШЕТЕ ?
показати весь коментар
17.02.2026 16:13 Відповісти
Всім зєлєбобікам черговий палкий привіт!
показати весь коментар
17.02.2026 17:47 Відповісти
Завтра його звільнять, вибачать і компенсують за час, проведений під вартою. Українське правосуддя - найкраще правосуддя у світі.
показати весь коментар
17.02.2026 14:37 Відповісти
Для руйнування суддівської кругової поруки, суддів та інших правоохоронців мають судити виключно присяжні, 'набрані з вулиці' за допомогою електронного лототрона (з використанням або номерів паспортів, або ІПН).
показати весь коментар
17.02.2026 14:45 Відповісти
До чого тут суддівська кругова порука? Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв по ньому рішення і написав, що йому має бути визначена посильна застава. Наші суди зобов'язані виконувати рішення ЄСПЛ.
показати весь коментар
17.02.2026 14:51 Відповісти
Кругова порука до того, що перебуваючи напідпитку, при свідках, серед білого дня Тандир по суті усвідомлено і навмисно вбив військовослужбовця при виконанні останнім своїх службових обов'язків - при таких обставинах обвинувальний вирок суду першої інстанції мав би бути через пару місяців максимум, і ще через стільки ж відхилені апеляція з касацією; тож зараз тема застави давно мала б втратити актуальність (від покарання, яке набуло законної сили, нікого заставою не звільняють).
показати весь коментар
17.02.2026 15:06 Відповісти
Перечитайте мій коментар ще раз, якщо не зрозуміло про що я пишу, не обтяжуйте свій мозок такими недосяжними для вас нормами.
показати весь коментар
17.02.2026 15:30 Відповісти
Ваш коментарій просто чудовий, ви від душі підлизнули всій правопохороннійсистемі.
Тьху на вас 🤮
показати весь коментар
17.02.2026 15:54 Відповісти
Ти курка тупа, а не "адвокатка". Мабуть свій диплом ти отримувала разом з голобородьком, як і решта тупих адвокатів, які читають закони лише так як зручно їм. Тому ви постійно програєте і лише смокчете гроші з довірливих клієнтів, при цьому попутно звинувачуючи "несправедливу систему".
показати весь коментар
17.02.2026 17:05 Відповісти
Чуєш, ти , бот диванний. Я юристка, адвокатка , багато в чому безоплатно допомагаю військовим і їх родинам. Написала про те, що вимагає европейський суд , а ти своїми курячими мізками не вкурюєш.
показати весь коментар
17.02.2026 17:02 Відповісти
Читай вище, "пташка"
показати весь коментар
17.02.2026 17:07 Відповісти
Давно повинен був бути вирок, і тоді не було б ніякого дурнуватого рішення ЄСПЛ про заставу.
Яка нафіг застава бухому вбивці?
показати весь коментар
17.02.2026 15:52 Відповісти
В Україні це буде радше "електронного лоxотрона" 🤣
показати весь коментар
17.02.2026 14:56 Відповісти
наприклад 49 судів інвалідів з хмельничини
показати весь коментар
17.02.2026 16:14 Відповісти
І невже хтось досі наївно вірить, що таке ****....тво відбувається лише в Хмельницькій області?
показати весь коментар
17.02.2026 16:22 Відповісти
49 лише в Хмельницькій області
показати весь коментар
17.02.2026 16:52 Відповісти
Це вже мем...
показати весь коментар
17.02.2026 17:00 Відповісти
Та він мав би вже давно відбувати термін. Невже таку елементарну і прозору справу треба розслідувати 3 роки?
показати весь коментар
17.02.2026 14:41 Відповісти
Це ганьба всій системі. Що не дивно і не ново...
показати весь коментар
17.02.2026 15:55 Відповісти
Дешевшає нацгвардієць, мабуть така ринкова кон'юнктура 🤔
показати весь коментар
17.02.2026 14:45 Відповісти
Випередили
показати весь коментар
17.02.2026 14:46 Відповісти
Ціна життя нацгвардійця стрімко падає з часом...
показати весь коментар
17.02.2026 14:45 Відповісти
На блокпосту? Навіть і не знаю, чи це погано.
показати весь коментар
17.02.2026 14:47 Відповісти
Судді тримають населення України за лохів
показати весь коментар
17.02.2026 14:48 Відповісти
Судячи з відсутності будь яких реакцій з боку суспільства - і правильно роблять !
показати весь коментар
17.02.2026 14:54 Відповісти
Голими руками їх не візмеш - за ними ЄС - чуть - шо - біжать у Венеційку
показати весь коментар
17.02.2026 15:08 Відповісти
Якби він вкрав в магазині товар,получив би 2 роки,в так,подумаєш,вбив військового
показати весь коментар
17.02.2026 14:50 Відповісти
Всього 2 роки? А в Умані чувак за пляшку пива і закусь отримав 7 років...
показати весь коментар
17.02.2026 15:18 Відповісти
Тобто суддя може вбити захисника України (нацгвардійці її захищають, у них ротація, і багато з них повсякденно на фронті) і відкупитися за вшивих 400 тис. американських грінів, хоч з огляду на відомі разові хабарі, отримані суддями, це для них зовсім незначна сума. Який суддя зменшив кількість застави?
Його, звичайно, не вказано, а втім, аморальний хворий суддівський корпус, навіть, якби його й було вказано, що з того, ви все одно невиліковні.
Треба відтворювати систему з нуля, старих суддів, кого не вдасться посадити за корупцію, звільнити, але без тих пенсій, що гарантують комуністичний рай, інакше вони передадуть корупційні схеми і традиції, ніяких естафет. Аваков вже "оздоровив" поліцію, молодь успадкувала найгірші традиції старих кадрів.
показати весь коментар
17.02.2026 14:55 Відповісти
У нас складається якась дивна практика: 'шанована' людина вносить заставу (чи за неї вносять), її відпускають і про справу всі якось забувають. Але ж застава за її природою це не спосіб відкупитися від покарання, а лише можливість не перебувати в камері до оголошення вироку (фінансовий запобіжник, щоб людину не довелося розшукувати). Після ж вироку засуджений має йти відсиджувати термін, а застава повертається йому чи тому, хто її вніс.
показати весь коментар
17.02.2026 15:14 Відповісти
Так, щось не пам'ятаю, щоб тих кого звільнили під заставу, пізніше за вироком суду надовго ув'язнили.
показати весь коментар
17.02.2026 15:18 Відповісти
Я щось не пригадаю щоб той кого випустили під заставу взагалі сів чи був засуджений. Під заставу відпускають щоб вбивця не відчував дискомфорт сидячи в сізо, поки його будуть відмазувати і закривати справу за терміном давності. Також вбивці дають можливість на волі зібрати гроші для судді і прокурорів.
показати весь коментар
17.02.2026 15:44 Відповісти
Певно так, Князєв сидить "під домашнім арештом", про резонансну справу вже всі забули.
показати весь коментар
17.02.2026 15:48 Відповісти
судова система на 99.9 % корумпована гниль
показати весь коментар
17.02.2026 14:56 Відповісти
я вибачаюсь, напевно помилка , на 100.0 % корумпована судова система
показати весь коментар
17.02.2026 16:15 Відповісти
Та посадіть вже цього вбивцю нарешті!
показати весь коментар
17.02.2026 14:59 Відповісти
Не треба соромитися - призначте вже йому винагороду за вбивство! Судді вже оху*ли зовсім!
показати весь коментар
17.02.2026 14:59 Відповісти
зеленоублюдочні потвори: зменшиючи заставу до "можливо оплаченої" ви цю тварюку ставите "під ніж" тому що, його побратими цю наволоч-Забаранять
показати весь коментар
17.02.2026 15:04 Відповісти
Та випустіть вже хлопця! Хіба не бачите що в нього руки чешуться ще когось вбити?
показати весь коментар
17.02.2026 15:07 Відповісти
взагалі-то навіть дивно, що родина нацгвардійця ще й дОсі не винна екссудді купу грошей і ще й дОсі не поставлена "на лічильник" в країні мрії Зєлєнскага та дермово-татарського правосуддя..
показати весь коментар
17.02.2026 15:28 Відповісти
Цікава ''інфляція'' навпаки у наших судів і вельмож, що суму застави знизили майже в 10 разів. Що цікаво в нашій країні, якщо холоп, тобто раб затримує виплату штрафу то йому суму подвоюють з кожним проміжком часу. А от панам навпаки якщо не платить то сума знижується, притому в рази. В нашій державі вигідніше бути вбивцею ніж ухилянтом. Ухилянта на відміну від судді-вбивці не випустять під заставу і тим більше не знизять суму застави чи штрафу в 10 разів.
показати весь коментар
17.02.2026 15:40 Відповісти
Одне питання. Єдине. Чому ця істота досі не сидить у в'язниці?

Питання риторичне...
показати весь коментар
17.02.2026 15:49 Відповісти
Поновити на посаді, виплатити компенсацію, а загиблого засудити до покарання.
показати весь коментар
17.02.2026 16:56 Відповісти
Ця істота навіть розвелася з дружиною, аби лиш нічого з "непосильною працею нажитого" не конфіскували. Прям "моральний компас" для решти громадян
показати весь коментар
17.02.2026 17:10 Відповісти
То зеркало правосуддя...
показати весь коментар
17.02.2026 17:51 Відповісти
Все як завжди. Кончана правова система сукі
показати весь коментар
17.02.2026 18:08 Відповісти
ворон ворону око не виклює
показати весь коментар
17.02.2026 18:19 Відповісти
Какая нахер застава?! Чё вы его там держите ради чего, ради денег?!?! Виноват, садите в тюрьму, не виноват отпускайте, что там резину тянуть,?! Судить нужно следователей, прокуроров и судей, которые не исполняют свои служебные полномочия!!
показати весь коментар
17.02.2026 19:31 Відповісти
 
 