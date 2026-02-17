РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9909 посетителей онлайн
Новости Дело Алексея Тандыра
1 387 35

Экс-судье Тандыру, насмерть сбившему нацгвардейца на блокпосту, уменьшили залог со 120 до 20 млн грн

Суд уменьшил залог экс-судьи Тандыру на 100 млн грн

Суд уменьшил размер залога бывшему председателю Макаровского райсуда Киевской области Алексею Тандыру, которого обвиняют в смертельном ДТП, с почти 120 млн грн до 20 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

  • Сам Тандыр просил суд отпустить его из СИЗО под личное обязательство.
  • Его адвокаты просили полностью отменить меру пресечения.

Адвокаты сослались на то, что ЕСПЧ признал: содержание Тандыра в суде уже 2,8 года нарушает конвенцию по правам человека.

Также адвокаты отметили, что ЕСПЧ признал, что нет никаких доказательств, что в случае выхода из СИЗО Тандыр сбежит от суда, будет давить на свидетелей и искажать доказательства. Именно так прокурор аргументировал необходимость держать Тандыра в СИЗО.

Представители погибшего Бондаренко напомнили, что Тандыр и его адвокаты затягивают процесс: из 100 назначенных заседаний состоялось только 50, потому что адвокаты не приходили, увольнялись и постоянно подавали отводы судье.

Также на суде выступили свидетели, которые подтвердили, что после аварии от Тандыра пахло алкоголем. На блокпосту он говорил, что не был за рулем, и на вопрос о том, знает ли он, что от него пахнет алкоголем, ответил: "Я знаю".

Читайте: Экс-судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, разрешили выйти из СИЗО под залог в 119 млн грн

Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения освидетельствования.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших в нетрезвом состоянии.

27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья был в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

В июне 2024 года сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

24 января 2026 года ЕСПЧ решил, что содержание Тандыра под стражей без права на залог нарушает ст. 5 Конвенции по правам человека, ему назначили €2100 компенсации. 

26 января экс-судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, разрешили выйти из СИЗО под залог в 119 млн грн

Автор: 

залог (114) Тандыр Алексей (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Завтра його звільнять, вибачать і компенсують за час, проведений під вартою. Українське правосуддя - найкраще правосуддя у світі.
показать весь комментарий
17.02.2026 14:37 Ответить
+10
Лохи ещё верят в правосудие?
показать весь комментарий
17.02.2026 14:36 Ответить
+7
Та він мав би вже давно відбувати термін. Невже таку елементарну і прозору справу треба розслідувати 3 роки?
показать весь комментарий
17.02.2026 14:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лохи ещё верят в правосудие?
показать весь комментарий
17.02.2026 14:36 Ответить
Яка різниця у що вони вірять ?
Вони повинні сидіти тихо і "обурюватись" лише в інтернетах ...
показать весь комментарий
17.02.2026 14:46 Ответить
правосуддя в Україні можуть встановити тільки ті, хто воює за неї

Україні потрібен Гетьман !

.
показать весь комментарий
17.02.2026 14:56 Ответить
Завтра його звільнять, вибачать і компенсують за час, проведений під вартою. Українське правосуддя - найкраще правосуддя у світі.
показать весь комментарий
17.02.2026 14:37 Ответить
Для руйнування суддівської кругової поруки, суддів та інших правоохоронців мають судити виключно присяжні, 'набрані з вулиці' за допомогою електронного лототрона (з використанням або номерів паспортів, або ІПН).
показать весь комментарий
17.02.2026 14:45 Ответить
До чого тут суддівська кругова порука? Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв по ньому рішення і написав, що йому має бути визначена посильна застава. Наші суди зобов'язані виконувати рішення ЄСПЛ.
показать весь комментарий
17.02.2026 14:51 Ответить
Кругова порука до того, що перебуваючи напідпитку, при свідках, серед білого дня Тандир по суті усвідомлено і навмисно вбив військовослужбовця при виконанні останнім своїх службових обов'язків - при таких обставинах обвинувальний вирок суду першої інстанції мав би бути через пару місяців максимум, і ще через стільки ж відхилені апеляція з касацією; тож зараз тема застави давно мала б втратити актуальність (від покарання, яке набуло законної сили, нікого заставою не звільняють).
показать весь комментарий
17.02.2026 15:06 Ответить
Перечитайте мій коментар ще раз, якщо не зрозуміло про що я пишу, не обтяжуйте свій мозок такими недосяжними для вас нормами.
показать весь комментарий
17.02.2026 15:30 Ответить
Ваш коментарій просто чудовий, ви від душі підлизнули всій правопохороннійсистемі.
Тьху на вас 🤮
показать весь комментарий
17.02.2026 15:54 Ответить
Давно повинен був бути вирок, і тоді не було б ніякого дурнуватого рішення ЄСПЛ про заставу.
Яка нафіг застава бухому вбивці?
показать весь комментарий
17.02.2026 15:52 Ответить
В Україні це буде радше "електронного лоxотрона" 🤣
показать весь комментарий
17.02.2026 14:56 Ответить
Та він мав би вже давно відбувати термін. Невже таку елементарну і прозору справу треба розслідувати 3 роки?
показать весь комментарий
17.02.2026 14:41 Ответить
Це ганьба всій системі. Що не дивно і не ново...
показать весь комментарий
17.02.2026 15:55 Ответить
Дешевшає нацгвардієць, мабуть така ринкова кон'юнктура 🤔
показать весь комментарий
17.02.2026 14:45 Ответить
Випередили
показать весь комментарий
17.02.2026 14:46 Ответить
Ціна життя нацгвардійця стрімко падає з часом...
показать весь комментарий
17.02.2026 14:45 Ответить
На блокпосту? Навіть і не знаю, чи це погано.
показать весь комментарий
17.02.2026 14:47 Ответить
Судді тримають населення України за лохів
показать весь комментарий
17.02.2026 14:48 Ответить
Судячи з відсутності будь яких реакцій з боку суспільства - і правильно роблять !
показать весь комментарий
17.02.2026 14:54 Ответить
Голими руками їх не візмеш - за ними ЄС - чуть - шо - біжать у Венеційку
показать весь комментарий
17.02.2026 15:08 Ответить
Якби він вкрав в магазині товар,получив би 2 роки,в так,подумаєш,вбив військового
показать весь комментарий
17.02.2026 14:50 Ответить
Всього 2 роки? А в Умані чувак за пляшку пива і закусь отримав 7 років...
показать весь комментарий
17.02.2026 15:18 Ответить
Тобто суддя може вбити захисника України (нацгвардійці її захищають, у них ротація, і багато з них повсякденно на фронті) і відкупитися за вшивих 400 тис. американських грінів, хоч з огляду на відомі разові хабарі, отримані суддями, це для них зовсім незначна сума. Який суддя зменшив кількість застави?
Його, звичайно, не вказано, а втім, аморальний хворий суддівський корпус, навіть, якби його й було вказано, що з того, ви все одно невиліковні.
Треба відтворювати систему з нуля, старих суддів, кого не вдасться посадити за корупцію, звільнити, але без тих пенсій, що гарантують комуністичний рай, інакше вони передадуть корупційні схеми і традиції, ніяких естафет. Аваков вже "оздоровив" поліцію, молодь успадкувала найгірші традиції старих кадрів.
показать весь комментарий
17.02.2026 14:55 Ответить
У нас складається якась дивна практика: 'шанована' людина вносить заставу (чи за неї вносять), її відпускають і про справу всі якось забувають. Але ж застава за її природою це не спосіб відкупитися від покарання, а лише можливість не перебувати в камері до оголошення вироку (фінансовий запобіжник, щоб людину не довелося розшукувати). Після ж вироку засуджений має йти відсиджувати термін, а застава повертається йому чи тому, хто її вніс.
показать весь комментарий
17.02.2026 15:14 Ответить
Так, щось не пам'ятаю, щоб тих кого звільнили під заставу, пізніше за вироком суду надовго ув'язнили.
показать весь комментарий
17.02.2026 15:18 Ответить
Я щось не пригадаю щоб той кого випустили під заставу взагалі сів чи був засуджений. Під заставу відпускають щоб вбивця не відчував дискомфорт сидячи в сізо, поки його будуть відмазувати і закривати справу за терміном давності. Також вбивці дають можливість на волі зібрати гроші для судді і прокурорів.
показать весь комментарий
17.02.2026 15:44 Ответить
Певно так, Князєв сидить "під домашнім арештом", про резонансну справу вже всі забули.
показать весь комментарий
17.02.2026 15:48 Ответить
судова система на 99.9 % корумпована гниль
показать весь комментарий
17.02.2026 14:56 Ответить
Та посадіть вже цього вбивцю нарешті!
показать весь комментарий
17.02.2026 14:59 Ответить
Не треба соромитися - призначте вже йому винагороду за вбивство! Судді вже оху*ли зовсім!
показать весь комментарий
17.02.2026 14:59 Ответить
зеленоублюдочні потвори: зменшиючи заставу до "можливо оплаченої" ви цю тварюку ставите "під ніж" тому що, його побратими цю наволоч-Забаранять
показать весь комментарий
17.02.2026 15:04 Ответить
Та випустіть вже хлопця! Хіба не бачите що в нього руки чешуться ще когось вбити?
показать весь комментарий
17.02.2026 15:07 Ответить
взагалі-то навіть дивно, що родина нацгвардійця ще й дОсі не винна екссудді купу грошей і ще й дОсі не поставлена "на лічильник" в країні мрії Зєлєнскага та дермово-татарського правосуддя..
показать весь комментарий
17.02.2026 15:28 Ответить
Цікава ''інфляція'' навпаки у наших судів і вельмож, що суму застави знизили майже в 10 разів. Що цікаво в нашій країні, якщо холоп, тобто раб затримує виплату штрафу то йому суму подвоюють з кожним проміжком часу. А от панам навпаки якщо не платить то сума знижується, притому в рази. В нашій державі вигідніше бути вбивцею ніж ухилянтом. Ухилянта на відміну від судді-вбивці не випустять під заставу і тим більше не знизять суму застави чи штрафу в 10 разів.
показать весь комментарий
17.02.2026 15:40 Ответить
Одне питання. Єдине. Чому ця істота досі не сидить у в'язниці?

Питання риторичне...
показать весь комментарий
17.02.2026 15:49 Ответить
 
 