Экс-судье Тандыру, насмерть сбившему нацгвардейца на блокпосту, уменьшили залог со 120 до 20 млн грн

Суд уменьшил размер залога бывшему председателю Макаровского райсуда Киевской области Алексею Тандыру, которого обвиняют в смертельном ДТП, с почти 120 млн грн до 20 млн грн.

Сам Тандыр просил суд отпустить его из СИЗО под личное обязательство.

Его адвокаты просили полностью отменить меру пресечения.

Адвокаты сослались на то, что ЕСПЧ признал: содержание Тандыра в суде уже 2,8 года нарушает конвенцию по правам человека.

Также адвокаты отметили, что ЕСПЧ признал, что нет никаких доказательств, что в случае выхода из СИЗО Тандыр сбежит от суда, будет давить на свидетелей и искажать доказательства. Именно так прокурор аргументировал необходимость держать Тандыра в СИЗО.

Представители погибшего Бондаренко напомнили, что Тандыр и его адвокаты затягивают процесс: из 100 назначенных заседаний состоялось только 50, потому что адвокаты не приходили, увольнялись и постоянно подавали отводы судье.

Также на суде выступили свидетели, которые подтвердили, что после аварии от Тандыра пахло алкоголем. На блокпосту он говорил, что не был за рулем, и на вопрос о том, знает ли он, что от него пахнет алкоголем, ответил: "Я знаю".

Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения освидетельствования.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших в нетрезвом состоянии.

27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья был в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

В июне 2024 года сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

24 января 2026 года ЕСПЧ решил, что содержание Тандыра под стражей без права на залог нарушает ст. 5 Конвенции по правам человека, ему назначили €2100 компенсации.

26 января экс-судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, разрешили выйти из СИЗО под залог в 119 млн грн