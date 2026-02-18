Відстрочка від мобілізації для звільнених з полону продовжується автоматично в "Резерв+", - Міноборони

Громадяни України, які повертаються з полону, можуть оформити відстрочку від мобілізації лише один раз у ЦНАП, після чого вона продовжується автоматично кожні 90 днів.

Про це інформує Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Хто має право на автоматичне продовження

Право на автопродовження мають:

особи, позбавлені свободи через збройну агресію проти України;

військовослужбовці, звільнені з полону.

Порядок оформлення спрощено постановою Кабінету Міністрів № 560 з 1 листопада 2025 року: повторні заяви та додаткові візити до ЦНАП більше не потрібні у більшості випадків.

Як працює автоматичне продовження

Автопродовження відбувається за умови правильного зазначення строку дії відстрочки в облікових даних:

Якщо встановлено конкретну дату завершення (наприклад, 30 березня), автоматичне продовження не здійснюється.

Якщо строк відповідає періоду мобілізації ("до завершення мобілізації" у застосунку Резерв+), відстрочка оновлюється на 90 днів під час чергового продовження.

Механізм працює лише за актуальних даних. Якщо дата зазначена некоректно, її потрібно уточнити у ЦНАП.

Що робити, якщо відстрочка не продовжилася

Якщо автоматичне продовження не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних. У такому випадку потрібно:

оновити інформацію у ЦНАП або;

звернутися до будь-якого зручного ЦНАП із відповідними документами.

Підтвердження наявності відстрочки

Основним підтвердженням є електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+. Паперові довідки з печаткою більше не видаються.

При відсутності доступу до смартфона документ можна сформувати та роздрукувати:

у застосунку Резерв+;

через портал Дія;

звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо потрібна відмітка про відстрочку.

