Відстрочка від мобілізації для звільнених з полону продовжується автоматично в "Резерв+", - Міноборони
Громадяни України, які повертаються з полону, можуть оформити відстрочку від мобілізації лише один раз у ЦНАП, після чого вона продовжується автоматично кожні 90 днів.
Про це інформує Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Хто має право на автоматичне продовження
Право на автопродовження мають:
особи, позбавлені свободи через збройну агресію проти України;
військовослужбовці, звільнені з полону.
Порядок оформлення спрощено постановою Кабінету Міністрів № 560 з 1 листопада 2025 року: повторні заяви та додаткові візити до ЦНАП більше не потрібні у більшості випадків.
Як працює автоматичне продовження
Автопродовження відбувається за умови правильного зазначення строку дії відстрочки в облікових даних:
Якщо встановлено конкретну дату завершення (наприклад, 30 березня), автоматичне продовження не здійснюється.
Якщо строк відповідає періоду мобілізації ("до завершення мобілізації" у застосунку Резерв+), відстрочка оновлюється на 90 днів під час чергового продовження.
Механізм працює лише за актуальних даних. Якщо дата зазначена некоректно, її потрібно уточнити у ЦНАП.
Що робити, якщо відстрочка не продовжилася
Якщо автоматичне продовження не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних. У такому випадку потрібно:
оновити інформацію у ЦНАП або;
звернутися до будь-якого зручного ЦНАП із відповідними документами.
Підтвердження наявності відстрочки
Основним підтвердженням є електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+. Паперові довідки з печаткою більше не видаються.
При відсутності доступу до смартфона документ можна сформувати та роздрукувати:
у застосунку Резерв+;
через портал Дія;
звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо потрібна відмітка про відстрочку.
