Відстрочка від мобілізації для звільнених з полону продовжується автоматично в "Резерв+", - Міноборони

Громадяни України, які повертаються з полону, можуть оформити відстрочку від мобілізації лише один раз у ЦНАП, після чого вона продовжується автоматично кожні 90 днів. 

Хто має право на автоматичне продовження

Право на автопродовження мають:

  • особи, позбавлені свободи через збройну агресію проти України;

  • військовослужбовці, звільнені з полону.

Порядок оформлення спрощено постановою Кабінету Міністрів № 560 з 1 листопада 2025 року: повторні заяви та додаткові візити до ЦНАП більше не потрібні у більшості випадків.

Як працює автоматичне продовження

Автопродовження відбувається за умови правильного зазначення строку дії відстрочки в облікових даних:

  • Якщо встановлено конкретну дату завершення (наприклад, 30 березня), автоматичне продовження не здійснюється.

  • Якщо строк відповідає періоду мобілізації ("до завершення мобілізації" у застосунку Резерв+), відстрочка оновлюється на 90 днів під час чергового продовження.

Механізм працює лише за актуальних даних. Якщо дата зазначена некоректно, її потрібно уточнити у ЦНАП.

Що робити, якщо відстрочка не продовжилася

Якщо автоматичне продовження не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних. У такому випадку потрібно:

  • оновити інформацію у ЦНАП або;

  • звернутися до будь-якого зручного ЦНАП із відповідними документами.

Підтвердження наявності відстрочки

Основним підтвердженням є електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+. Паперові довідки з печаткою більше не видаються.

При відсутності доступу до смартфона документ можна сформувати та роздрукувати:

  • у застосунку Резерв+;

  • через портал Дія;

  • звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо потрібна відмітка про відстрочку.

А для колгоспної команди імені героїв диктаторських законів 2014 року засух з ковалівки відстрочка не скасована?
Ці українофоби будуть і надалі копати м"яча під час війни?
показати весь коментар
18.02.2026 12:21
 
 