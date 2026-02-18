Отсрочка от мобилизации для освобожденных из плена продлевается автоматически в "Резерв+", - Минобороны

Граждане Украины, возвращающиеся из плена, могут оформить отсрочку от мобилизации только один раз в ЦНАП, после чего она продлевается автоматически каждые 90 дней.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Кто имеет право на автоматическое продление

Право на автопродление имеют:

лица, лишенные свободы из-за вооруженной агрессии против Украины;

военнослужащие, освобожденные из плена.

Порядок оформления упрощен постановлением Кабинета Министров № 560 с 1 ноября 2025 года: повторные заявления и дополнительные визиты в ЦНАП больше не нужны в большинстве случаев.

Как работает автоматическое продление

Автопродление происходит при условии правильного указания срока действия отсрочки в учетных данных:

Если установлена конкретная дата завершения (например, 30 марта), автоматическое продление не осуществляется.

Если срок соответствует периоду мобилизации ("до завершения мобилизации" в приложении Резерв+), отсрочка обновляется на 90 дней во время очередного продления.

Механизм работает только при актуальных данных. Если дата указана некорректно, ее нужно уточнить в ЦНАП.

Что делать, если отсрочка не продлилась

Если автоматическое продление не произошло, это может свидетельствовать об отсутствии или неактуальности данных. В таком случае нужно:

обновить информацию в ЦНАП или;

обратиться в любой удобный ЦНАП с соответствующими документами.

Подтверждение наличия отсрочки

Основным подтверждением является электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+. Бумажные справки с печатью больше не выдаются.

При отсутствии доступа к смартфону документ можно сформировать и распечатать:

в приложении Резерв+;

через портал Дия;

обратившись в ТЦК и СП или в ЦНАП, если требуется отметка об отсрочке.

