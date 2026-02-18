Обшуків у командному пункті не було, Малюк та Залужний особисто прояснили ситуацію, - СБУ

У Службі безпеки України прокоментували інформацію щодо нібито обшуків у командному пункті ексголовкома Валерія Залужного у 2022 році.

Про це заявили у пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Що відомо?

Там зазначили, що тоді відбувались слідчі дії СБУ в рамках іншого кримінального провадження за напрямком боротьби з організованою злочинністю за великою кількістю адрес.

За однією з адрес, яка фігурувала у кримінальному провадженні, на той час був нещодавно розміщений один із законспірованих запасних командних пунктів Валерія Залужного.

"По факту жодні обшуки чи слідчі дії з боку СБУ за цією адресою не відбулись, додатково Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу і особисто, ситуація була прояснена", - підсумували в СБУ.

Що передувало?

Раніше Валерій Залужний в інтерв'ю AP заявив, що у вересні 2022 року СБУ намагалася провести обшуки у його командному пункті.

