УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11353 відвідувача онлайн
Новини
8 565 33

Обшуків у командному пункті не було, Малюк та Залужний особисто прояснили ситуацію, - СБУ

СБУ прокоментувала інформацію про обшуки в Залужного у 2022 році

У Службі безпеки України прокоментували інформацію щодо нібито обшуків у командному пункті ексголовкома Валерія Залужного у 2022 році.

Про це заявили у пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Там зазначили, що тоді відбувались слідчі дії СБУ в рамках іншого кримінального провадження за напрямком боротьби з організованою злочинністю за великою кількістю адрес.

За однією з адрес, яка фігурувала у кримінальному провадженні, на той час був нещодавно розміщений один із законспірованих запасних командних пунктів Валерія Залужного.

"По факту жодні обшуки чи слідчі дії з боку СБУ за цією адресою не відбулись, додатково Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу і особисто, ситуація була прояснена", - підсумували в СБУ.

Читайте також: Залужний провів зустріч із главою МЗС Великої Британії Купер: обговорили безпеку та справедливий мир. ФОТО

Що передувало?

Раніше Валерій Залужний в інтерв'ю AP заявив, що у вересні 2022 року СБУ намагалася провести обшуки у його командному пункті.

Також читайте: Контрнаступ ЗСУ у 2023 році провалився через недостатнє виділення ресурсів, - Залужний

Автор: 

обшук (2061) СБУ (13896) Залужний Валерій (801)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
і взагалі Дагестан це те саме що Узбекистан, тільки сбоку
показати весь коментар
18.02.2026 14:37 Відповісти
+19
А він сказав службістам: передайте ермаку, що якщо все це не припиниться,як покличу на допомогу воєнних,були присутні з ним високі чини з НАТО. І відстали.
Потім,ермак таки домігся звільнення За,що пішло на користь лише пуйлу.
показати весь коментар
18.02.2026 14:39 Відповісти
+17
Залужний так и сказав, що не дав проводити обшук і пообіцяв залучити військових для захисту штабу, тому дії не відбулися...
показати весь коментар
18.02.2026 14:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Совпадєніє? Нє думаю!))))
показати весь коментар
18.02.2026 14:37 Відповісти
Про совпадєнія:

16 лютого в розпал слухань Галущенка в суді Нелох викликає Покалада й вирішують зосередитись на " чистках" в СБУ, не дозволяючи там бути тим, хто не на користь ЗЕригоМАФІЇ діє ( сформулювала своїми словами але по суті сказано Гундосом у вечірньму гундосозверненні)
17 лютого - ужас ужас - немає у Галущенко й усіх, кого він поки ще не розкрив такої ААКОННО задекларованої застави у 300 млн гривень. Значить він же не буде сидіти за усіх? Бо нібито лише 9 млн дол дол зі 112 скушав він... з

18 лютого - новина з ДТ

ОФІС ПРЕЗИДЕНТА ВІДМОВИВСЯ ПУБЛІКУВАТИ ПЕТИЦІЮ ІЗ ЗАКЛИКОМ ЗВІЛЬНИТИ ГЕНПРОКУРОРА КРАВЧЕНКА - ЦПКТам кажуть, що вона «не відповідає вимогам», хоча ініціатива щодо призначення та звільнення генерального прокурора належить до компетенцій президента.

Адміністрація Офісу президента України відмовилась реєструвати на сайті глави держави петицію виконавчої директорки Центру протидії корупції Дарʼї Каленюк із вимогою ініціювати звільнення https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zelenskij-********-ukaz-pro-priznachennja-kravchenka-heneralnim-prokurorom.html генерального прокурора Руслана Кравченка.

Як https://antac.org.ua/news/ofis-prezydenta-bezpidstavno-vidkhylyv-petytsiiu-tspk-pro-zvilnennia-henprokurora-kravchenka/ повідомили в ЦПК, заявку на публікацію петиції подали 13 лютого, але 17 лютого Дарʼї Каленюк надійшла відмова у реєстрації петиції, бо вона начебто «не відповідає встановленим вимогам».

Водночас в організації вказують, що Конституція України чітко передбачає, що ініціювання призначення та звільнення генпрокурора належить до повноважень президента України.

«Таке рішення виглядає як політичне прикриття генпрокурора, який продовжує виконувати наказ президента зі знищення антикорупційних органів та здійснювати атаки на НАБУ і САП», - заявила безпосередньо Дарʼя Каленюк.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ



https://zn.ua/ukr/POLITICS/fotohrafiji-shabunina-zlili-orli-kravchenko-a-ne-dbr-dzherela-.html Фотографії Шабуніна злили «орли Кравченка», а не ДБР - джерела

У тексті петиції зазначалось, що рішення та дії генпрокурора Руслана Крвченка з моменту його призначення неодноразово ставали джерелом скандалів і публічної недовіри, що є критично небезпечним у воєнний час.

Зокрема, Каленюк зазначила, що у липні 2025 року Руслан Кравченко був долучений до операції із знищення незалежності НАБУ та САП та контактував при цьому з юристом Дмитром Борзих, який має підозру від НАБУ.

Також згадується скандал із https://zn.ua/ukr/UKRAINE/pislja-perevirok-z-ohp-zvilnili-57-prokuroriv-jaki-oformili-status-invalidnosti-kravchenko.html прокурорами, які отримували фіктивні «інвалідності», після якого Кравченко обіцяв «відповідальність», але в підсумку ніяк не покарав тих прокурорів, які оформили собі фейкову інвалідність.

Останньою краплею в підриві довіри до інститут генпрокурора в ЦПК називають призначення одіозного адвоката https://zn.ua/ukr/LAW/rishennja-henprokurora-shchodo-priznachennja-shevchuka-*********-doviru-do-konkursnoji-komisiji-sap-ekspertka-lzi.html Олексія Шевчука членом комісії з добору кандидатів на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Не забули в петиції і згадати про https://zn.ua/ukr/POLITICS/pershim-zamom-holovi-ohp-stala-prokurorka-iz-chislennimi-rodichami-u-rosiji.html першу заступницю генпрокурора Марію Вдовиченко, брат якої працює у військовій прокуратурі Росії, а батько проживає і працює в окупованому Криму.

«Окремим фактором втрати довіри є стиль публічної комунікації Генерального прокурора, який викликає асоціації не з правовою державою, а з https://zn.ua/ukr/POLITICS/ja-za-kozhnim-prijdu-osobisto-henprokuror-kravchenko-zaperechiv-chutki-pro-vidstavku.html демонстрацією перевищення повноважень та персональної помсти», - нагадали у петиції і інший інцидент навколо генпрокурора Руслана Кравченка.ВАС ЗАЦІКАВИТЬ



https://zn.ua/ukr/POLITICS/kravchenko-zibravsja-perevirjati-pidslidnist-sprav-jaki-rozsliduje-nabu.html Кравченко зібрався перевіряти підслідність справ, які розслідує НАБУ

Руслана Кравченка призначили генеральним прокурором у червні 2025 року. За даними ZN.UA, призначення Кравченка лобіював скандальний заступник голови офісу президента Олег Татаров. Водночас іншим кандидатом на цей пост був голова Одеської ОВА Олега Кіпер, чиє призначення на цю посаду активно підтримував уже колишній очільник ОП Андрій Єрмак.

Після призначення Руслан Кравченко заявив про https://zn.ua/ukr/POLITICS/kravchenko-pochav-reformi-v-henprokuraturi-skasuvannjam-polozhennja-pro-dobir-kadrovoho-rezervu.html скасування Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву, оскільки ідея, начебто, не виконала основного завдання. Він запевнив, що ініціюватиме впровадження заснованого на заслугах відбору прокурорів на керівні посади за принципом конкурсу до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Того ж дня Рада прокурорів схвалила https://zn.ua/ukr/POLITICS/henprokuroru-kravchenku-obrali-trokh-zastupnikiv.html призначення нових заступників Кравченка в ОГП, якими стали люди з «орбіти» Андрія Єрмака.
показати весь коментар
18.02.2026 15:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=s1IKkdH2BQk https://www.youtube.com/watch?v=
ОМЕЛЬЧЕНКО: ЗАМАХ НА МАЛЮКА ПІСЛЯ ВІДСТАВКИ! Я попереджав Зеленського. Тепер його життя ПІД ЗАГРОЗОЮ
показати весь коментар
18.02.2026 15:59 Відповісти
Боже-які покидьки працюють на нелоха.
показати весь коментар
18.02.2026 17:26 Відповісти
і взагалі Дагестан це те саме що Узбекистан, тільки сбоку
показати весь коментар
18.02.2026 14:37 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2026 14:39 Відповісти
ну тобто штурм бичками СБУ був ..просто типу не за адресою )))))
показати весь коментар
18.02.2026 14:38 Відповісти
По ходу команду давав лейтенант Бакланов, а виконували підлеглі Наумова...
показати весь коментар
18.02.2026 14:58 Відповісти
А він сказав службістам: передайте ермаку, що якщо все це не припиниться,як покличу на допомогу воєнних,були присутні з ним високі чини з НАТО. І відстали.
Потім,ермак таки домігся звільнення За,що пішло на користь лише пуйлу.
показати весь коментар
18.02.2026 14:39 Відповісти
zельноє СБУ таке палєво )) .. краще б вже мовчали.
показати весь коментар
18.02.2026 14:39 Відповісти
Залужний так и сказав, що не дав проводити обшук і пообіцяв залучити військових для захисту штабу, тому дії не відбулися...
показати весь коментар
18.02.2026 14:39 Відповісти
Шкода що не затримав Б/Ушників та не дав команду на зачистку урядового кварталу 😑
4 років страждань і втрат не мали тягнутися.... (((
показати весь коментар
18.02.2026 14:55 Відповісти
Було б правильно! Але реально неможливим!
показати весь коментар
18.02.2026 15:02 Відповісти
а могли і на кулемет нарватися
показати весь коментар
18.02.2026 14:41 Відповісти
Ми віримо народ не дурний все бачить це шапіто бриехні на всіх рівня дістало
показати весь коментар
18.02.2026 14:41 Відповісти
СБУ спалилось що таки штурмувало без всяких законних підстав ...

просто ошіблось ) (ну з ким не буває)

zельона кінчена стидоба
показати весь коментар
18.02.2026 14:43 Відповісти
до липня 22го року СБУ керманичем був , той що Баканов...
показати весь коментар
18.02.2026 14:43 Відповісти
а хто там з СБУ передає - людина дєрьмака поклад?
показати весь коментар
18.02.2026 14:44 Відповісти
Валерій Федорович, рубі правду матку, топи зелену ґніду. Ти ж в Лондоні, боятися нічого. А як спробують відкликати тебе як посла, то пішлеш зелю нах
показати весь коментар
18.02.2026 14:48 Відповісти
Звичайно ми віримо сбу.Ганьбіться далі .
показати весь коментар
19.02.2026 07:26 Відповісти
СБУ, у вас ус отклеился

показати весь коментар
18.02.2026 14:49 Відповісти
те як швидко СБУ почало палитись виправдовуючись говорить про те що штурмували вони таки КОМАНДНИЙ ПУНКТ під вигаданим обшуком ...

і лише присутність офіцерів НАТО та ймовірність зіткнення з ЗСУ після чого їх би пустили на фарш зупинило це.
показати весь коментар
18.02.2026 15:00 Відповісти
Вау....
показати весь коментар
18.02.2026 15:13 Відповісти
Якщо це прояснили лише в прес-центрі СБУ - то це без пояснень Залужного. Значить, щось таки там і було... А на той час, в середині вересня 2022 року в СБУ "люди Кулініча+Наумова", можливо, вже закінчились; але "люди Поклада" досі "господарюють....
показати весь коментар
18.02.2026 15:29 Відповісти
переконаний Альфа СБУ штурмувала командний пункт свідомо !

ретроспектива

"Головний антитерористичний підрозділ України - спецназ "Альфа" https://ipress.ua/news/turchynov_rozpoviv_lukashenku_pro_provedennya_ato_u_slovyansku_61386.html в бій у Слов'янську з терористами не вступив. Під кулі йшли виключно частини Національної гвардії МВС, в авангарді йшли бійці "Омеги". Один з них отримав важке поранення в шию. Наказ був! І його виконали всі частини, спрямовані на ліквідацію блок-постів терористів. Тільки "Альфа" наказ не виконала", - написав Бутусов.

Екс-командир донецької "Альфи" очолив "спецслужбу" терористів. Олександр Ходаковський увійшов до списку нових призначень у керівництві "ДНР"
показати весь коментар
18.02.2026 15:36 Відповісти
Про цей інцидент давно писали, забули чи що?
показати весь коментар
18.02.2026 15:36 Відповісти
Включаємо дурня. Це не я і хата не моя.
показати весь коментар
18.02.2026 16:18 Відповісти
Березовый сок
У Службі безпеки України кажуть, що у 2022 році дійсно завітали до законспірованого командного пункту Валерія Залужного, однак стверджують, що обшуків по факту не було, а Василь Малюк і на той момент головком ЗСУ розставили всі крапки над "і" та порозумілися, - пресслужба СБУ у коментарі "Українській правді" на прохання прокоментувати заяви Залужного в інтерв'ю АР.

Так, обшуку не було. Бо Залужний не дав його провести. Але було багато чого іншого. Схоже, що може з'явитися відео, яке нагадає СБУ деякі моменти, які там чомусь забули.
Чи справді у 2022-му СБУ штурмувала командний центр Залужного? Associated Press оприлюднило гучні деталі: десятки спецпризначенців, британські офіцери всередині, ордер на «стриптиз-клуб» як прикриття та дзвінки Єрмаку і Малюку. Залужний підтвердив і конфлікт щодо контрнаступу-2023 та що Зеленський заважав: ресурси розпорошили, план НАТО зірвали. Хто і навіщо це робив? З цими питаннями розбираюсь я, Борислав Береза, на своєму каналі. Доєднуйтесь до обговорення в коментарях на YouTube
показати весь коментар
18.02.2026 16:47 Відповісти
Рейтинг зеленої банди, на чолі з обкуреним ішаком, сипеться на очах. І це ще не вибори. Тож запасаймось попкорном та добиваймо обкуреного ішака та його зелену свиту.
показати весь коментар
18.02.2026 17:35 Відповісти
DW

Залужний в інтерв'ю AP розповів про інцидент як про акт залякування. За його словами, десятки співробітників СБУ в середині вересня 2022 року увірвалися до його офісу в Києві, коли там перебували понад десяток британських офіцерів. Агенти спецслужби, за словами Залужного, не пояснили мету візиту, а тодішній головнокомандувач заборонив їм переглядати документи та комп'ютери. Як каже Залужний, це сталося після "напруженої зустрічі" в офісі президента Володимира Зеленського щодо контрнаступу.

За словами дипломата, він тоді у присутності спецслужбовців зателефонував тодішньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку та попередив, що готовий викликати військових для захисту командного центру. "Я буду боротися з вами і вже викликав підкріплення до центру Києва (…) Я сказав Єрмаку, що відіб'ю цей напад, бо знаю, як воювати", - цитує АР слова Залужного.

Згодом головнокомандувач ЗСУ зв'язався з тодішнім головою СБУ Малюком, який сказав, що нічого не знає про обшук і пообіцяв розібратися.
показати весь коментар
18.02.2026 18:32 Відповісти
Пізніше стало відомо, що СБУ за два дні до події отримала ордер на обшук у стриптиз-клубі за тією ж адресою, де був розташований командний пункт. Але стрип-клуб, згаданий у судових документах, отриманих АР, був закритий за цим місцем ще до повномасштабного вторгнення Росії, повідомили агентству два співробітники, які працюють за новим місцем розташування закладу. Залужний вважає ордер приводом і сумнівається, що СБУ могла помилково сплутати головний центр військового командування країни зі стрип-клубом.

Інцидент став одним із піків проявів напруги між Залужним та Зеленським, яка посилилася після невдалого контрнаступу 2023 року, щодо якого у них були розбіжності.
показати весь коментар
18.02.2026 18:33 Відповісти
... єрмак просто виконував завдання...
показати весь коментар
18.02.2026 20:23 Відповісти
 
 