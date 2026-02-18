Обшуків у командному пункті не було, Малюк та Залужний особисто прояснили ситуацію, - СБУ
У Службі безпеки України прокоментували інформацію щодо нібито обшуків у командному пункті ексголовкома Валерія Залужного у 2022 році.
Про це заявили у пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Що відомо?
Там зазначили, що тоді відбувались слідчі дії СБУ в рамках іншого кримінального провадження за напрямком боротьби з організованою злочинністю за великою кількістю адрес.
За однією з адрес, яка фігурувала у кримінальному провадженні, на той час був нещодавно розміщений один із законспірованих запасних командних пунктів Валерія Залужного.
"По факту жодні обшуки чи слідчі дії з боку СБУ за цією адресою не відбулись, додатково Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу і особисто, ситуація була прояснена", - підсумували в СБУ.
Що передувало?
Раніше Валерій Залужний в інтерв'ю AP заявив, що у вересні 2022 року СБУ намагалася провести обшуки у його командному пункті.
16 лютого в розпал слухань Галущенка в суді Нелох викликає Покалада й вирішують зосередитись на " чистках" в СБУ, не дозволяючи там бути тим, хто не на користь ЗЕригоМАФІЇ діє ( сформулювала своїми словами але по суті сказано Гундосом у вечірньму гундосозверненні)
17 лютого - ужас ужас - немає у Галущенко й усіх, кого він поки ще не розкрив такої ААКОННО задекларованої застави у 300 млн гривень. Значить він же не буде сидіти за усіх? Бо нібито лише 9 млн дол дол зі 112 скушав він... з
18 лютого - новина з ДТ
ОФІС ПРЕЗИДЕНТА ВІДМОВИВСЯ ПУБЛІКУВАТИ ПЕТИЦІЮ ІЗ ЗАКЛИКОМ ЗВІЛЬНИТИ ГЕНПРОКУРОРА КРАВЧЕНКА - ЦПКТам кажуть, що вона «не відповідає вимогам», хоча ініціатива щодо призначення та звільнення генерального прокурора належить до компетенцій президента.
Адміністрація Офісу президента України відмовилась реєструвати на сайті глави держави петицію виконавчої директорки Центру протидії корупції Дарʼї Каленюк із вимогою ініціювати звільнення https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zelenskij-********-ukaz-pro-priznachennja-kravchenka-heneralnim-prokurorom.html генерального прокурора Руслана Кравченка.
Як https://antac.org.ua/news/ofis-prezydenta-bezpidstavno-vidkhylyv-petytsiiu-tspk-pro-zvilnennia-henprokurora-kravchenka/ повідомили в ЦПК, заявку на публікацію петиції подали 13 лютого, але 17 лютого Дарʼї Каленюк надійшла відмова у реєстрації петиції, бо вона начебто «не відповідає встановленим вимогам».
Водночас в організації вказують, що Конституція України чітко передбачає, що ініціювання призначення та звільнення генпрокурора належить до повноважень президента України.
«Таке рішення виглядає як політичне прикриття генпрокурора, який продовжує виконувати наказ президента зі знищення антикорупційних органів та здійснювати атаки на НАБУ і САП», - заявила безпосередньо Дарʼя Каленюк.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/fotohrafiji-shabunina-zlili-orli-kravchenko-a-ne-dbr-dzherela-.html Фотографії Шабуніна злили «орли Кравченка», а не ДБР - джерела
У тексті петиції зазначалось, що рішення та дії генпрокурора Руслана Крвченка з моменту його призначення неодноразово ставали джерелом скандалів і публічної недовіри, що є критично небезпечним у воєнний час.
Зокрема, Каленюк зазначила, що у липні 2025 року Руслан Кравченко був долучений до операції із знищення незалежності НАБУ та САП та контактував при цьому з юристом Дмитром Борзих, який має підозру від НАБУ.
Також згадується скандал із https://zn.ua/ukr/UKRAINE/pislja-perevirok-z-ohp-zvilnili-57-prokuroriv-jaki-oformili-status-invalidnosti-kravchenko.html прокурорами, які отримували фіктивні «інвалідності», після якого Кравченко обіцяв «відповідальність», але в підсумку ніяк не покарав тих прокурорів, які оформили собі фейкову інвалідність.
Останньою краплею в підриві довіри до інститут генпрокурора в ЦПК називають призначення одіозного адвоката https://zn.ua/ukr/LAW/rishennja-henprokurora-shchodo-priznachennja-shevchuka-*********-doviru-do-konkursnoji-komisiji-sap-ekspertka-lzi.html Олексія Шевчука членом комісії з добору кандидатів на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Не забули в петиції і згадати про https://zn.ua/ukr/POLITICS/pershim-zamom-holovi-ohp-stala-prokurorka-iz-chislennimi-rodichami-u-rosiji.html першу заступницю генпрокурора Марію Вдовиченко, брат якої працює у військовій прокуратурі Росії, а батько проживає і працює в окупованому Криму.
«Окремим фактором втрати довіри є стиль публічної комунікації Генерального прокурора, який викликає асоціації не з правовою державою, а з демонстрацією перевищення повноважень та персональної помсти», - нагадали у петиції і інший інцидент навколо генпрокурора Руслана Кравченка.
Руслана Кравченка призначили генеральним прокурором у червні 2025 року. За даними ZN.UA, призначення Кравченка лобіював скандальний заступник голови офісу президента Олег Татаров. Водночас іншим кандидатом на цей пост був голова Одеської ОВА Олега Кіпер, чиє призначення на цю посаду активно підтримував уже колишній очільник ОП Андрій Єрмак.
Після призначення Руслан Кравченко заявив про https://zn.ua/ukr/POLITICS/kravchenko-pochav-reformi-v-henprokuraturi-skasuvannjam-polozhennja-pro-dobir-kadrovoho-rezervu.html скасування Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву, оскільки ідея, начебто, не виконала основного завдання. Він запевнив, що ініціюватиме впровадження заснованого на заслугах відбору прокурорів на керівні посади за принципом конкурсу до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Того ж дня Рада прокурорів схвалила https://zn.ua/ukr/POLITICS/henprokuroru-kravchenku-obrali-trokh-zastupnikiv.html призначення нових заступників Кравченка в ОГП, якими стали люди з «орбіти» Андрія Єрмака.
і лише присутність офіцерів НАТО та ймовірність зіткнення з ЗСУ після чого їх би пустили на фарш зупинило це.
"Головний антитерористичний підрозділ України - спецназ "Альфа" https://ipress.ua/news/turchynov_rozpoviv_lukashenku_pro_provedennya_ato_u_slovyansku_61386.html в бій у Слов'янську з терористами не вступив. Під кулі йшли виключно частини Національної гвардії МВС, в авангарді йшли бійці "Омеги". Один з них отримав важке поранення в шию. Наказ був! І його виконали всі частини, спрямовані на ліквідацію блок-постів терористів. Тільки "Альфа" наказ не виконала", - написав Бутусов.
Екс-командир донецької "Альфи" очолив "спецслужбу" терористів. Олександр Ходаковський увійшов до списку нових призначень у керівництві "ДНР"
У Службі безпеки України кажуть, що у 2022 році дійсно завітали до законспірованого командного пункту Валерія Залужного, однак стверджують, що обшуків по факту не було, а Василь Малюк і на той момент головком ЗСУ розставили всі крапки над "і" та порозумілися, - пресслужба СБУ у коментарі "Українській правді" на прохання прокоментувати заяви Залужного в інтерв'ю АР.
Так, обшуку не було. Бо Залужний не дав його провести. Але було багато чого іншого. Схоже, що може з'явитися відео, яке нагадає СБУ деякі моменти, які там чомусь забули.
Чи справді у 2022-му СБУ штурмувала командний центр Залужного? Associated Press оприлюднило гучні деталі: десятки спецпризначенців, британські офіцери всередині, ордер на «стриптиз-клуб» як прикриття та дзвінки Єрмаку і Малюку. Залужний підтвердив і конфлікт щодо контрнаступу-2023 та що Зеленський заважав: ресурси розпорошили, план НАТО зірвали. Хто і навіщо це робив? З цими питаннями розбираюсь я, Борислав Береза, на своєму каналі. Доєднуйтесь до обговорення в коментарях на YouTube
Залужний в інтерв'ю AP розповів про інцидент як про акт залякування. За його словами, десятки співробітників СБУ в середині вересня 2022 року увірвалися до його офісу в Києві, коли там перебували понад десяток британських офіцерів. Агенти спецслужби, за словами Залужного, не пояснили мету візиту, а тодішній головнокомандувач заборонив їм переглядати документи та комп'ютери. Як каже Залужний, це сталося після "напруженої зустрічі" в офісі президента Володимира Зеленського щодо контрнаступу.
За словами дипломата, він тоді у присутності спецслужбовців зателефонував тодішньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку та попередив, що готовий викликати військових для захисту командного центру. "Я буду боротися з вами і вже викликав підкріплення до центру Києва (…) Я сказав Єрмаку, що відіб'ю цей напад, бо знаю, як воювати", - цитує АР слова Залужного.
Згодом головнокомандувач ЗСУ зв'язався з тодішнім головою СБУ Малюком, який сказав, що нічого не знає про обшук і пообіцяв розібратися.
Інцидент став одним із піків проявів напруги між Залужним та Зеленським, яка посилилася після невдалого контрнаступу 2023 року, щодо якого у них були розбіжності.