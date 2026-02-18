РУС
Новости
2 351 19

Обысков в командном пункте не было, Малюк и Залужный лично прояснили ситуацию, - СБУ

СБУ прокомментировала информацию об обысках у Залужного в 2022 году

В Службе безопасности Украины прокомментировали информацию о якобы обысках в командном пункте экс-главнокомандующего Валерия Залужного в 2022 году.

Об этом заявили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Что известно?

Там отметили, что тогда проводились следственные действия СБУ в рамках другого уголовного производства по направлению борьбы с организованной преступностью по большому количеству адресов.

По одному из адресов, который фигурировал в уголовном производстве, на тот момент был недавно размещен один из законспирированных запасных командных пунктов Валерия Залужного.

"По факту никаких обысков или следственных действий со стороны СБУ по этому адресу не проводилось, дополнительно Василий Малюк и Валерий Залужный прокоммуницировали это сразу и лично, ситуация была прояснена", - подытожили в СБУ.

Что предшествовало?

Ранее Валерий Залужный в интервью AP заявил, что в сентябре 2022 года СБУ пыталась провести обыски в его командном пункте.

+9
і взагалі Дагестан це те саме що Узбекистан, тільки сбоку
показать весь комментарий
18.02.2026 14:37 Ответить
+3
Ми віримо народ не дурний все бачить це шапіто бриехні на всіх рівня дістало
показать весь комментарий
18.02.2026 14:41 Ответить
+2
Совпадєніє? Нє думаю!))))
показать весь комментарий
18.02.2026 14:37 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2026 14:39 Ответить
ну тобто штурм бичками СБУ був ..просто типу не за адресою )))))
показать весь комментарий
18.02.2026 14:38 Ответить
По ходу команду давав лейтенант Бакланов, а виконували підлеглі Наумова...
показать весь комментарий
18.02.2026 14:58 Ответить
А він сказав службістам: передайте ермаку, що якщо все це не припиниться,як покличу на допомогу воєнних,були присутні з ним високі чини з НАТО. І відстали.
Потім,ермак таки домігся звільнення За,що пішло на користь лише пуйлу.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:39 Ответить
zельноє СБУ таке палєво )) .. краще б вже мовчали.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:39 Ответить
Залужний так и сказав, що не дав проводити обшук і пообіцяв залучити військових для захисту штабу, тому дії не відбулися...
показать весь комментарий
18.02.2026 14:39 Ответить
Шкода що не затримав Б/Ушників та не дав команду на зачистку урядового кварталу 😑
4 років страждань і втрат не мали тягнутися.... (((
показать весь комментарий
18.02.2026 14:55 Ответить
Було б правильно! Але реально неможливим!
показать весь комментарий
18.02.2026 15:02 Ответить
а могли і на кулемет нарватися
показать весь комментарий
18.02.2026 14:41 Ответить
Ми віримо народ не дурний все бачить це шапіто бриехні на всіх рівня дістало
показать весь комментарий
18.02.2026 14:41 Ответить
СБУ спалилось що таки штурмувало без всяких законних підстав ...

просто ошіблось ) (ну з ким не буває)

zельона кінчена стидоба
показать весь комментарий
18.02.2026 14:43 Ответить
до липня 22го року СБУ керманичем був , той що Баканов...
показать весь комментарий
18.02.2026 14:43 Ответить
а хто там з СБУ передає - людина дєрьмака поклад?
показать весь комментарий
18.02.2026 14:44 Ответить
Валерій Федорович, рубі правду матку, топи зелену ґніду. Ти ж в Лондоні, боятися нічого. А як спробують відкликати тебе як посла, то пішлеш зелю нах
показать весь комментарий
18.02.2026 14:48 Ответить
СБУ, у вас ус отклеился

показать весь комментарий
18.02.2026 14:49 Ответить
те як швидко СБУ почало палитись виправдовуючись говорить про те що штурмували вони таки КОМАНДНИЙ ПУНКТ під вигаданим обшуком ...

і лише присутність офіцерів НАТО та ймовірність зіткнення з ЗСУ після чого їх би пустили на фарш зупинило це.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:00 Ответить
 
 