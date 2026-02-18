Обысков в командном пункте не было, Малюк и Залужный лично прояснили ситуацию, - СБУ

В Службе безопасности Украины прокомментировали информацию о якобы обысках в командном пункте экс-главнокомандующего Валерия Залужного в 2022 году.

Об этом заявили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Что известно?

Там отметили, что тогда проводились следственные действия СБУ в рамках другого уголовного производства по направлению борьбы с организованной преступностью по большому количеству адресов.

По одному из адресов, который фигурировал в уголовном производстве, на тот момент был недавно размещен один из законспирированных запасных командных пунктов Валерия Залужного.

"По факту никаких обысков или следственных действий со стороны СБУ по этому адресу не проводилось, дополнительно Василий Малюк и Валерий Залужный прокоммуницировали это сразу и лично, ситуация была прояснена", - подытожили в СБУ.

Что предшествовало?

Ранее Валерий Залужный в интервью AP заявил, что в сентябре 2022 года СБУ пыталась провести обыски в его командном пункте.

