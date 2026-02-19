УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10893 відвідувача онлайн
Новини Скасування санкцій проти Росії
6 471 39

США врешті-решт скасують санкції проти РФ, - спецпредставник Путіна Дмитрієв

У Путіна вважають, що США знімуть санкції з РФ

Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв вважає, що США зрештою скасують санкції проти Росії.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"США врешті-решт скасують санкції, оскільки санкції проти Росії коштували американському бізнесу понад 300 мільярдів доларів", - зазначив він.

За словами Дмитрієва, портфель потенційних американо-російських проєктів нібито становить понад 14 трильйонів доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поки триває війна, мабуть, немає причин пом’якшувати санкції проти РФ, - глава МЗС Чехії Мацінка

Що передувало?

Читайте: Трамп обговорює можливі удари по Ірану. Пентагон готується до операції, - CBS

У Путіна вважають, що США знімуть санкції з РФ

Автор: 

росія (70171) США (26620) Дмитрієв Кирило (22)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Якщо навіть ця неймовірна фантазія путіноїда і станеться то хіба що до проміжних виборів у Конгрес та Сенат. Тобто ненадовго. А підар дмітрієв ще "новічка" отримає за брехню сцарьку.
показати весь коментар
19.02.2026 14:17 Відповісти
+8
От-от... Бо може статься інше - наприклад, "скасування Трампа"...
показати весь коментар
19.02.2026 14:23 Відповісти
+6
Договорняк підтверджено!!!
Треба негайно негайно знишувати "переговорну групу" ( там де фракція єрмака і фракція лейтенанта розвідки) !!!! Тільки знищувати негайно!! Бо вони такого напідписують, що ніяке ООН не вишкарябає, не виаравить за 100 років , не на нашу користь звісно 🤡🤡🤡🤡☠️🤖☠️☠️☠️☠️🤧
показати весь коментар
19.02.2026 14:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо навіть ця неймовірна фантазія путіноїда і станеться то хіба що до проміжних виборів у Конгрес та Сенат. Тобто ненадовго. А підар дмітрієв ще "новічка" отримає за брехню сцарьку.
показати весь коментар
19.02.2026 14:17 Відповісти
От-от... Бо може статься інше - наприклад, "скасування Трампа"...
показати весь коментар
19.02.2026 14:23 Відповісти
та і до проміжних виборів вона не станеться, оскільки Чуб не має повноважень одноосібно скасувати санкції. і навіть нинішній Конгрес і Сенат точно на це згоди не дадуть.
показати весь коментар
19.02.2026 14:29 Відповісти
Це не фантазія - це об'єктивна реальність. Рано, чи пізно кацапія перестане існувати, як окрема єдина незалежна держава. Звичайно, санкції проти неіснуючої держави скасують. Але не факт, що не введуть проти її залишків, можливо декількох.
показати весь коментар
19.02.2026 15:36 Відповісти
Не ідеалізуйте ту Америку. Вона практично всю свою історію була разом з кацапами...
показати весь коментар
19.02.2026 17:02 Відповісти
Договорняк підтверджено!!!
Треба негайно негайно знишувати "переговорну групу" ( там де фракція єрмака і фракція лейтенанта розвідки) !!!! Тільки знищувати негайно!! Бо вони такого напідписують, що ніяке ООН не вишкарябає, не виаравить за 100 років , не на нашу користь звісно 🤡🤡🤡🤡☠️🤖☠️☠️☠️☠️🤧
показати весь коментар
19.02.2026 14:21 Відповісти
Ким підтверджено? Кремлівським балаболом?
показати весь коментар
19.02.2026 14:36 Відповісти
ну і прір"ячко рейтингам краснова в сраку!
Відмінені Трампом публікації соціологічних досліджень не скасовують самих проведень та витоків , вже не кажучи про те , що думка виборців - це не кероване соціологією дійство...

Вовка теж думав що запхне Залужного (за проханням Британії) до Лондона врятує себе занюханого
показати весь коментар
19.02.2026 14:37 Відповісти
Кацапе, тут водкі нєт і Бояришнік теж не наливають!
показати весь коментар
19.02.2026 16:30 Відповісти
Саме цікаве що ця пташка з гнізда Кучми і Ахметки. Але тепер він в гнізді подруги дочки пуйла. Ця зозуля завжди кладе свої яйця в чужі гнізда.
показати весь коментар
19.02.2026 14:23 Відповісти
В конце который придёт Кацапскому *********, возможно отменят но скорей всего опять надуют, обманут или кинут...
показати весь коментар
19.02.2026 14:24 Відповісти
Врешті - решт і ти здохнеш
показати весь коментар
19.02.2026 14:24 Відповісти
Він ранійше.
показати весь коментар
19.02.2026 14:29 Відповісти
США обов'язково скасують санкції проти паРаши,десь так років через 50.Репарації сплатите,військово-політичне угрупування віддасте до Гааги.Тоді можна буде і про зняття санкцій покалякати.
показати весь коментар
19.02.2026 14:25 Відповісти
Беззаперечно в решті решт скасують. Так само як скасували проти СРСР. От тільки одну помилку зробили - скасували санкціх проти нащадка СРСР.
показати весь коментар
19.02.2026 14:28 Відповісти
навіщо скасовувати те,що належить США.???
показати весь коментар
19.02.2026 14:28 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2026 15:58 Відповісти
Трампакс- рудий агент звичайно буде докладать всіх можливих зусиль для цього, а як воно складеться вибори покажуть. Хоча рашка має багатий досвід втручання у чужі вибори.
показати весь коментар
19.02.2026 14:28 Відповісти
Ага, мріяти не шкідливо. Ще щось про сморід Анкоріджа разкажи...
показати весь коментар
19.02.2026 14:29 Відповісти
Он прав, отменят, санкции против совка ведь тоже отменили.
показати весь коментар
19.02.2026 14:29 Відповісти
Так ви ж повинні просити трампона, щоб навпаки санкції не скасовували, бо ***** казав шо вони только на пользу...
показати весь коментар
19.02.2026 14:31 Відповісти
Потрібно дати потриматися за кінець, але не в кінці кінців...
показати весь коментар
19.02.2026 14:32 Відповісти
уточнення: дуже вірогідно, що Трамп скасує.
друге уточнення: наступний президент з новим Конгресом запровадить нові, ще більш жосткіші санкції
показати весь коментар
19.02.2026 14:38 Відповісти
а шо такое, импортозамещение не канает уже? чет не на скрепном, хотя ру скаму не привыкать под себя ходить
показати весь коментар
19.02.2026 14:39 Відповісти
Так на пользу или нет? В санкціі не скасують ,до трамп на це немає права,в конгресс згоди не дасть
показати весь коментар
19.02.2026 14:51 Відповісти
Ага, скасують, обов'язково скасують, але потім...😂🤣🤣🤣
показати весь коментар
19.02.2026 15:02 Відповісти
Поки товстий схудне худий здохне.
показати весь коментар
19.02.2026 15:09 Відповісти
"портфель потенційних американо-російських проєктів нібито становить понад 14 трильйонів доларів" - стільки вся кацапетівка не коштує, це наївна маячня рябої кобили у місячну ніч
показати весь коментар
19.02.2026 15:13 Відповісти
Для "підняття настрою":

- Калян! Ты чо такой смурной?

- Да на днях дал ******** сваей дуре - сказала, чо уже няделю ей Путин снится, и предлагает яё «натянуть» па самые «небалуи»…

- И што?

- А сяводня ночью мне палковник ФСБ приснился… Сказал, штоб не лез не в сваё дело… А буду «быковать» - загремлю на СВО...
показати весь коментар
19.02.2026 15:17 Відповісти
Трамп без Конгреса не зможе скасувати, а Конгрес навіть при нинішніх розкладах не проголосує
показати весь коментар
19.02.2026 15:14 Відповісти
Дмитрієв оцінює голову кожного українця в 8 571 доларів 42 центи. Чи не забагато на себе бере?
показати весь коментар
19.02.2026 15:29 Відповісти
черепахошее дмитриевское фуфло..размечтался черепашка..мать твою
показати весь коментар
19.02.2026 15:46 Відповісти
ВВП росії складає за різними даними 1,6- 2 триліона доларів ,а ця рашиська паскуда вигадало 14 триліонів доларів проекти ,ну все для не дуже розумного Трампа ,де такі кошти ?
показати весь коментар
19.02.2026 16:09 Відповісти
ну й є...бало в нього, прям реклама трьохсотрічного інцесту
показати весь коментар
19.02.2026 16:24 Відповісти
Керівники п'яти європейських розвідок повідомили https://www.reuters.com/world/europe/top-european-spies-sceptical-us-will-clinch-ukraine-peace-deal-this-year-2026-02-19/ Reuters, що https://t.me/BerezaJuice/62769 росія не зацікавлена у швидкому закінченні війни. Швидкого миру росія не потребує, а її економіка, за оцінками розвідки, не перебуває на межі колапсу. https://t.me/BerezaJuice/62769 Нарешті це кажуть публічно. Може в ОП це теж зрозуміють і нарешті займуться стабілізацією фронта.
Чотири з вищезазначених експертів-розвідників зазначили, що москва використовує переговори з США для зняття санкцій і бізнес-угод, а не для досягнення миру.
Основні стратегічні цілі кремля залишаються незмінними: усунення Зеленського та перетворення України на «нейтральну» буферну державу на Заході.
Поступка Донбасом не гарантує мирної угоди, а лише може стати початком нових вимог москви, - експерти
показати весь коментар
19.02.2026 17:32 Відповісти
США санкції не знімуть щоб не втратити додатковий прибуток від реалізації своїх енергопродуктів
показати весь коментар
19.02.2026 22:47 Відповісти
А ***!!! 😁
Трамп вже продовжив санкції проти РФ ще на рік.
показати весь коментар
20.02.2026 02:38 Відповісти
Дурень думкою багатіє
Звичайно скасують але коли і за що?
Спочатку вийти з території України! Бо санкції накладені за окупацію Криму! Потім видати всіх військових злочинців, а пу@ла першим! Почати виплачувати репарації! Провести референдуми і дати волю народам, які окуповані більше 100 років! От тоді і скасують
показати весь коментар
20.02.2026 09:03 Відповісти
 
 