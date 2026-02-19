США врешті-решт скасують санкції проти РФ, - спецпредставник Путіна Дмитрієв
Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв вважає, що США зрештою скасують санкції проти Росії.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"США врешті-решт скасують санкції, оскільки санкції проти Росії коштували американському бізнесу понад 300 мільярдів доларів", - зазначив він.
За словами Дмитрієва, портфель потенційних американо-російських проєктів нібито становить понад 14 трильйонів доларів.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що США та РФ можуть підписати пакет економічного співробітництва на $12 трлн.
Топ коментарі
+15 Goga
показати весь коментар19.02.2026 14:17 Відповісти Посилання
+8 Яр Холодний
показати весь коментар19.02.2026 14:23 Відповісти Посилання
+6 Az AZLK
показати весь коментар19.02.2026 14:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба негайно негайно знишувати "переговорну групу" ( там де фракція єрмака і фракція лейтенанта розвідки) !!!! Тільки знищувати негайно!! Бо вони такого напідписують, що ніяке ООН не вишкарябає, не виаравить за 100 років , не на нашу користь звісно 🤡🤡🤡🤡☠️🤖☠️☠️☠️☠️🤧
Відмінені Трампом публікації соціологічних досліджень не скасовують самих проведень та витоків , вже не кажучи про те , що думка виборців - це не кероване соціологією дійство...
Вовка теж думав що запхне Залужного (за проханням Британії) до Лондона врятує себе занюханого
друге уточнення: наступний президент з новим Конгресом запровадить нові, ще більш жосткіші санкції
- Калян! Ты чо такой смурной?
- Да на днях дал ******** сваей дуре - сказала, чо уже няделю ей Путин снится, и предлагает яё «натянуть» па самые «небалуи»…
- И што?
- А сяводня ночью мне палковник ФСБ приснился… Сказал, штоб не лез не в сваё дело… А буду «быковать» - загремлю на СВО...
Чотири з вищезазначених експертів-розвідників зазначили, що москва використовує переговори з США для зняття санкцій і бізнес-угод, а не для досягнення миру.
Основні стратегічні цілі кремля залишаються незмінними: усунення Зеленського та перетворення України на «нейтральну» буферну державу на Заході.
Поступка Донбасом не гарантує мирної угоди, а лише може стати початком нових вимог москви, - експерти
Трамп вже продовжив санкції проти РФ ще на рік.
Звичайно скасують але коли і за що?
Спочатку вийти з території України! Бо санкції накладені за окупацію Криму! Потім видати всіх військових злочинців, а пу@ла першим! Почати виплачувати репарації! Провести референдуми і дати волю народам, які окуповані більше 100 років! От тоді і скасують