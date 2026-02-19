РУС
США в конце концов отменят санкции против РФ, - спецпредставитель Путина Дмитриев

У Путина считают, что США снимут санкции с РФ

Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев считает, что США в конечном итоге отменят санкции против России.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"США в конце концов отменят санкции, поскольку санкции против России стоили американскому бизнесу более 300 миллиардов долларов", - отметил он.

По словам Дмитриева, портфель потенциальных американо-российских проектов якобы составляет более 14 триллионов долларов.

Что предшествовало?

россия (22151) США (7038) Дмитриев Кирилл (17)
+12
Якщо навіть ця неймовірна фантазія путіноїда і станеться то хіба що до проміжних виборів у Конгрес та Сенат. Тобто ненадовго. А підар дмітрієв ще "новічка" отримає за брехню сцарьку.
19.02.2026 14:17 Ответить
+6
От-от... Бо може статься інше - наприклад, "скасування Трампа"...
19.02.2026 14:23 Ответить
+4
Договорняк підтверджено!!!
Треба негайно негайно знишувати "переговорну групу" ( там де фракція єрмака і фракція лейтенанта розвідки) !!!! Тільки знищувати негайно!! Бо вони такого напідписують, що ніяке ООН не вишкарябає, не виаравить за 100 років , не на нашу користь звісно 🤡🤡🤡🤡☠️🤖☠️☠️☠️☠️🤧
19.02.2026 14:21 Ответить
Якщо навіть ця неймовірна фантазія путіноїда і станеться то хіба що до проміжних виборів у Конгрес та Сенат. Тобто ненадовго. А підар дмітрієв ще "новічка" отримає за брехню сцарьку.
19.02.2026 14:17 Ответить
От-от... Бо може статься інше - наприклад, "скасування Трампа"...
19.02.2026 14:23 Ответить
та і до проміжних виборів вона не станеться, оскільки Чуб не має повноважень одноосібно скасувати санкції. і навіть нинішній Конгрес і Сенат точно на це згоди не дадуть.
19.02.2026 14:29 Ответить
Це не фантазія - це об'єктивна реальність. Рано, чи пізно кацапія перестане існувати, як окрема єдина незалежна держава. Звичайно, санкції проти неіснуючої держави скасують. Але не факт, що не введуть проти її залишків, можливо декількох.
19.02.2026 15:36 Ответить
Договорняк підтверджено!!!
Треба негайно негайно знишувати "переговорну групу" ( там де фракція єрмака і фракція лейтенанта розвідки) !!!! Тільки знищувати негайно!! Бо вони такого напідписують, що ніяке ООН не вишкарябає, не виаравить за 100 років , не на нашу користь звісно 🤡🤡🤡🤡☠️🤖☠️☠️☠️☠️🤧
19.02.2026 14:21 Ответить
Ким підтверджено? Кремлівським балаболом?
19.02.2026 14:36 Ответить
ну і прір"ячко рейтингам краснова в сраку!
Відмінені Трампом публікації соціологічних досліджень не скасовують самих проведень та витоків , вже не кажучи про те , що думка виборців - це не кероване соціологією дійство...

Вовка теж думав що запхне Залужного (за проханням Британії) до Лондона врятує себе занюханого
19.02.2026 14:37 Ответить
Саме цікаве що ця пташка з гнізда Кучми і Ахметки. Але тепер він в гнізді подруги дочки пуйла. Ця зозуля завжди кладе свої яйця в чужі гнізда.
19.02.2026 14:23 Ответить
В конце который придёт Кацапскому *********, возможно отменят но скорей всего опять надуют, обманут или кинут...
19.02.2026 14:24 Ответить
Врешті - решт і ти здохнеш
19.02.2026 14:24 Ответить
Він ранійше.
19.02.2026 14:29 Ответить
США обов'язково скасують санкції проти паРаши,десь так років через 50.Репарації сплатите,військово-політичне угрупування віддасте до Гааги.Тоді можна буде і про зняття санкцій покалякати.
19.02.2026 14:25 Ответить
Беззаперечно в решті решт скасують. Так само як скасували проти СРСР. От тільки одну помилку зробили - скасували санкціх проти нащадка СРСР.
19.02.2026 14:28 Ответить
навіщо скасовувати те,що належить США.???
19.02.2026 14:28 Ответить
Трампакс- рудий агент звичайно буде докладать всіх можливих зусиль для цього, а як воно складеться вибори покажуть. Хоча рашка має багатий досвід втручання у чужі вибори.
19.02.2026 14:28 Ответить
Ага, мріяти не шкідливо. Ще щось про сморід Анкоріджа разкажи...
19.02.2026 14:29 Ответить
Он прав, отменят, санкции против совка ведь тоже отменили.
19.02.2026 14:29 Ответить
Так ви ж повинні просити трампона, щоб навпаки санкції не скасовували, бо ***** казав шо вони только на пользу...
19.02.2026 14:31 Ответить
Потрібно дати потриматися за кінець, але не в кінці кінців...
19.02.2026 14:32 Ответить
уточнення: дуже вірогідно, що Трамп скасує.
друге уточнення: наступний президент з новим Конгресом запровадить нові, ще більш жосткіші санкції
19.02.2026 14:38 Ответить
а шо такое, импортозамещение не канает уже? чет не на скрепном, хотя ру скаму не привыкать под себя ходить
19.02.2026 14:39 Ответить
Так на пользу или нет? В санкціі не скасують ,до трамп на це немає права,в конгресс згоди не дасть
19.02.2026 14:51 Ответить
Ага, скасують, обов'язково скасують, але потім...😂🤣🤣🤣
19.02.2026 15:02 Ответить
Поки товстий схудне худий здохне.
19.02.2026 15:09 Ответить
"портфель потенційних американо-російських проєктів нібито становить понад 14 трильйонів доларів" - стільки вся кацапетівка не коштує, це наївна маячня рябої кобили у місячну ніч
19.02.2026 15:13 Ответить
Для "підняття настрою":

- Калян! Ты чо такой смурной?

- Да на днях дал ******** сваей дуре - сказала, чо уже няделю ей Путин снится, и предлагает яё «натянуть» па самые «небалуи»…

- И што?

- А сяводня ночью мне палковник ФСБ приснился… Сказал, штоб не лез не в сваё дело… А буду «быковать» - загремлю на СВО...
19.02.2026 15:17 Ответить
Трамп без Конгреса не зможе скасувати, а Конгрес навіть при нинішніх розкладах не проголосує
19.02.2026 15:14 Ответить
Дмитрієв оцінює голову кожного українця в 8 571 доларів 42 центи. Чи не забагато на себе бере?
19.02.2026 15:29 Ответить
черепахошее дмитриевское фуфло..размечтался черепашка..мать твою
19.02.2026 15:46 Ответить
 
 