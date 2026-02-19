Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев считает, что США в конечном итоге отменят санкции против России.

Что известно

"США в конце концов отменят санкции, поскольку санкции против России стоили американскому бизнесу более 300 миллиардов долларов", - отметил он.

По словам Дмитриева, портфель потенциальных американо-российских проектов якобы составляет более 14 триллионов долларов.

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что США и РФ могут подписать пакет экономического сотрудничества на $12 трлн.

