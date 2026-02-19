3 715 30
США в конце концов отменят санкции против РФ, - спецпредставитель Путина Дмитриев
Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев считает, что США в конечном итоге отменят санкции против России.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"США в конце концов отменят санкции, поскольку санкции против России стоили американскому бизнесу более 300 миллиардов долларов", - отметил он.
По словам Дмитриева, портфель потенциальных американо-российских проектов якобы составляет более 14 триллионов долларов.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что США и РФ могут подписать пакет экономического сотрудничества на $12 трлн.
