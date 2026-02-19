209 боїв за добу: Покровський і Гуляйпільський напрямки серед найгарячіших, - Генштаб

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 209 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 1737 дронів-камікадзе та здійснив 1665 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник одинадцять разів атакував позиції наших захисників, завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 59 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік Охрімівки, Зарубинки, Чугунівки. Два боєзіткнення досі тривають.

Чотири атаки відбивали українські захисники на Куп’янському напрямку, в бік населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 11 атак, у районі Шандриголового та у бік населених пунктів Новий Мир, Ставки, Дробишеве, Лиман. Ще два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали 11 спроб окупантів просунутися вперед у районі Озерного, Дронівки, Закітного, Званівки, Різниківки та в напрямку Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, в районі Оріхово-Василівки, Федорівки та Васюківки.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Русин Яр, Софіївка, Плещіївка, Степанівка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новопавлівка, Бересток.

На Покровському напрямку ворог здійснив 37 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Затишок, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Філія та у бік Новопавлівки. Один бій ще триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 51 окупанта та поранили 18; знищили 22 безпілотні літальні апарати, одну одиницю автомобільного транспорту, два мотоцикли, одне укриття особового складу, також уражено, одну бойову броньовану машину, чотири одиниці автомобільної техніки та 53 укриття особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 атак окупантів у районах населених пунктів Соснівка, Злагода та у напрямках населених пунктів Добропілля, Андріївка-Клевцове. Ще одне боєзіткнення триває. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Іванівка, Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці та Андріївка-Клевцове.

Бої на півдні