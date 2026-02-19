209 боев за сутки: Покровское и Гуляйпольское направления - среди самых горячих, - Генштаб
Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. С начала суток произошло 209 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, осуществил 51 авиационный удар, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 1737 дронов-камикадзе и осуществил 1665 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник одиннадцать раз атаковал позиции наших защитников, нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, осуществил 59 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Старица, Волчанск, Вильча и в сторону Охримовки, Зарубинки, Чугуновки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.
Четыре атаки отражали украинские защитники на Купянском направлении, в сторону населенных пунктов Киндрашовка, Петропавловка, Куриловка, Новоосиновое.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины остановили 11 атак, в районе Шандриголово и в сторону населенных пунктов Новый Свит, Ставки, Дробышево, Лиман. Еще два боевых столкновения продолжаются.
На Славянском направлении наши защитники отбили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Озерного, Дроновки, Закитного, Звановки, Резниковки и в направлении Рай-Александровки. Одно боевое столкновеление продолжается.
На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе Орехово-Василевки, Федоровки и Васюковки.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 19 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Русин Яр, Софиевка, Плещиевка, Степановка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новопавловка, Бересток.
На Покровском направлении враг совершил 37 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Затишье, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новониколаевка, Филия и в сторону Новопавловки. Один бой еще продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 51 оккупанта и ранили 18; уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата, одну единицу автомобильного транспорта, два мотоцикла, одно укрытие личного состава, также поражено, одну боевую бронированную машину, четыре единицы автомобильной техники и 53 укрытия личного состава противника.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили 11 атак оккупантов в районах населенных пунктов Сосновка, Злагода и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Андреевка-Клевцово. Еще одно боестолкновение продолжается. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Ивановка, Гавриловка, Маломихайловка, Коломийцы и Андреевка-Клевцово.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов - в направлениях населенных пунктов Староукраинка, Зализнычное, Зеленое, Святопетровка и в районе Гуляйполя. Вражеские авиаудары подверглись Верхняя Терса, Лесное, Любицкое, Гуляйпольское, Воздвижевка, Зализнычное, Долинка, Гиркое, Копани.
- На Ореховском направлении враг осуществил две неудачные атаки в сторону Приморского.
- На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
Активні бої тривають.
На південній околиці Костянтинівки ЗСУ зачистили житлову забудову, в якій противник раніше зайняв позиції, про що свідчать нові кадри.
Бої тривають у районі Берестока та у напрямку Іллінівки.
У Сумській області російські війська перетнули кордон ще на одній ділянці. Противник опублікував кадри переміщення у прикордонному населеному пункті Харківка, до якого вони увійшли через лісовий масив із території рф.
Подробиці про ситуацію в цьому районі поки що відсутні."