209 боев за сутки: Покровское и Гуляйпольское направления - среди самых горячих, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. С начала суток произошло 209 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, осуществил 51 авиационный удар, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 1737 дронов-камикадзе и осуществил 1665 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник одиннадцать раз атаковал позиции наших защитников, нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, осуществил 59 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Старица, Волчанск, Вильча и в сторону Охримовки, Зарубинки, Чугуновки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Четыре атаки отражали украинские защитники на Купянском направлении, в сторону населенных пунктов Киндрашовка, Петропавловка, Куриловка, Новоосиновое.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили 11 атак, в районе Шандриголово и в сторону населенных пунктов Новый Свит, Ставки, Дробышево, Лиман. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отбили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Озерного, Дроновки, Закитного, Звановки, Резниковки и в направлении Рай-Александровки. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе Орехово-Василевки, Федоровки и Васюковки.



На Константиновском направлении оккупанты сегодня 19 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Русин Яр, Софиевка, Плещиевка, Степановка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новопавловка, Бересток.

На Покровском направлении враг совершил 37 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Затишье, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новониколаевка, Филия и в сторону Новопавловки. Один бой еще продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 51 оккупанта и ранили 18; уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата, одну единицу автомобильного транспорта, два мотоцикла, одно укрытие личного состава, также поражено, одну боевую бронированную машину, четыре единицы автомобильной техники и 53 укрытия личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 11 атак оккупантов в районах населенных пунктов Сосновка, Злагода и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Андреевка-Клевцово. Еще одно боестолкновение продолжается. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Ивановка, Гавриловка, Маломихайловка, Коломийцы и Андреевка-Клевцово.

Бои на юге