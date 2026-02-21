Напад на військовослужбовців "Айдара" на Дніпропетровщині: затримано двох чоловіків (оновлено). ФОТО

Поліція 21 лютого затримала двох чоловіків у місті Кам’янське Дніпропетровської області за хуліганські дії стосовно військовослужбовців "Айдара".

Про це розповіла начальниця відділу комунікації ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції Ганна Старчевська в коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловіки спровокували конфлікт із військовослужбовцями ЗСУ, під час якого один з "айдарівців" дістав травми.

Нападник стріляв

Також під час сутички один із затриманих здійснив кілька пострілів ймовірно з пістолета у бік військових.

За даними поліції, подія сталася 20 лютого близько 16:00 в центрі Кам'янського.

Затриманими виявилися місцеві жителі 37 та 42 років. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам підозри та обрання запобіжного заходу.

Оновлена інформація

Як згодом уточнили у Нацполіції, правоохоронці провели огляд місця події, опитали свідків та очевидців. Також під час першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські встановили учасників конфлікту та затримали їх в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманими виявилися місцеві жителі 37 та 42-х років.

За погодженням із Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони східного регіону фігурантам повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.









Що передувало?

Як повідомлялося, група невідомих із застосуванням зброї напала на військовослужбовців "Айдара" на Дніпропетровщині.

