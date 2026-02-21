УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9666 відвідувачів онлайн
Новини Напад на військовослужбовців
13 044 103

Напад на військовослужбовців "Айдара" на Дніпропетровщині: затримано двох чоловіків (оновлено). ФОТО

напад на Айдар

Поліція 21 лютого затримала двох чоловіків у місті Кам’янське Дніпропетровської області за хуліганські дії стосовно військовослужбовців "Айдара".

Про це розповіла начальниця відділу комунікації ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції Ганна Старчевська в коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зазначається, що чоловіки спровокували конфлікт із військовослужбовцями ЗСУ, під час якого один з "айдарівців" дістав травми.

Також читайте: Чоловік напав у Києві на військовослужбовця заради його кросівок – побитий воїн помер. ФОТО

Нападник стріляв

Також під час сутички один із затриманих здійснив кілька пострілів ймовірно з пістолета у бік військових.

За даними поліції, подія сталася 20 лютого близько 16:00 в центрі Кам'янського.

Затриманими виявилися місцеві жителі 37 та 42 років. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам підозри та обрання запобіжного заходу.

Оновлена інформація

Як згодом уточнили у Нацполіції, правоохоронці провели огляд місця події, опитали свідків та очевидців. Також під час першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські встановили учасників конфлікту та затримали їх в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманими виявилися місцеві жителі 37 та 42-х років.

За погодженням із Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони східного регіону фігурантам повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

напад на Айдар
напад на Айдар
напад на Айдар
напад на Айдар

Що передувало?

Як повідомлялося, група невідомих із застосуванням зброї напала на військовослужбовців "Айдара" на Дніпропетровщині.

Також читайте: Військові ТЦК в Одесі побили звільненого з полону РФ морпіха Романа Покидька: терцентр обіцяє службове розслідування (оновлено)

Автор: 

Нацполіція (15725) Айдар (144) Дніпропетровська область (5067)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Це точно новини воюючої країни? Замість того, щоб молитися на військових, їх б"ють, в них стріляють? Це в центрі міста. Якщо влада не прийме закони воєнного часу, то військових в тилу вбивати будуть.
показати весь коментар
21.02.2026 14:20 Відповісти
+31
Ждуни орків, напали в тилу на Захисників України!?!?
зеленський з умеровим, глибоко зхвильовані??.?
Ставку збирають, щоб посидіти на масляній???
показати весь коментар
21.02.2026 15:05 Відповісти
+24
У тилу цивільні призовного віку б'ють військових і стріляють з пістолета. Де, блд, захисники ухилянтів у цій гілці?
Накидуйте лайна, що мамині черешеньки не винуваті.
показати весь коментар
21.02.2026 14:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Чому обличчя підорів не показують?
показати весь коментар
21.02.2026 21:29 Відповісти
Щоб не питали а чого вони не сидять...
показати весь коментар
21.02.2026 23:39 Відповісти
Нічого дивного не бачу.. п'ятниця вечір, сакральний час для козломордих любителів квасити.. Плюс невгамовний комплекс Д'артаньяну з невеликого селища...Пішли підзаправитись, комусь стало зле від укрмови...
показати весь коментар
21.02.2026 23:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 