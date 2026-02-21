РУС
11 347 90

Нападение на военнослужащих "Айдара" на Днепропетровщине: задержаны двое мужчин (обновлено). ФОТО

напад на Айдар

21 февраля полиция задержала двух мужчин в городе Каменское Днепропетровской области за хулиганские действия в отношении военнослужащих "Айдара".

Об этом рассказала начальник отдела коммуникации ГУНП в Днепропетровской области подполковник полиции Анна Старчевская в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ВСУ, в ходе которого один из "айдаровцев" получил травмы.

Нападавший стрелял

Также во время столкновения один из задержанных произвел несколько выстрелов, вероятно из пистолета, в сторону военных.

По данным полиции, происшествие произошло 20 февраля около 16:00 в центре Каменского.

Задержанными оказались местные жители 37 и 42 лет. Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения и избрании меры пресечения.

Обновленная информация

Как впоследствии уточнили в Нацполиции, правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и очевидцев. Также в ходе первоочередных оперативных и следственных действий полицейские установили участников конфликта и задержали их в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанными оказались местные жители 37 и 42 лет.

По согласованию с Днепровской специализированной прокуратурой в сфере обороны восточного региона, фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

напад на Айдар

Что предшествовало?

Как сообщалось, группа неизвестных с применением оружия напала на военнослужащих "Айдара" в Днепропетровской области.

Автор: 

Нацполиция (1771) Айдар (34) Днепропетровская область (1467)
Топ комментарии
+33
Це точно новини воюючої країни? Замість того, щоб молитися на військових, їх б"ють, в них стріляють? Це в центрі міста. Якщо влада не прийме закони воєнного часу, то військових в тилу вбивати будуть.
21.02.2026 14:20 Ответить
+30
Ждуни орків, напали в тилу на Захисників України!?!?
зеленський з умеровим, глибоко зхвильовані??.?
Ставку збирають, щоб посидіти на масляній???
21.02.2026 15:05 Ответить
+23
У тилу цивільні призовного віку б'ють військових і стріляють з пістолета. Де, блд, захисники ухилянтів у цій гілці?
Накидуйте лайна, що мамині черешеньки не винуваті.
21.02.2026 14:47 Ответить
Безсмертні?
21.02.2026 14:16 Ответить
Напівдохлі.
21.02.2026 14:19 Ответить
Ждуни орків, напали в тилу на Захисників України!?!?
зеленський з умеровим, глибоко зхвильовані??.?
Ставку збирають, щоб посидіти на масляній???
21.02.2026 15:05 Ответить
Всі на вухах
21.02.2026 15:13 Ответить
айдарівці про 6 нападників писали. хто бреше, як думаєте?
21.02.2026 15:13 Ответить
Може 4 - ро прудкіші і за ними тільки дим і нитка
21.02.2026 15:17 Ответить
ні, просто порішали так, що тільки цих двох будуть мурижити.
цікаво було б якби журналісти провели хоча б мінімальне розлідування і написали, де працюють ці нападники (ЧОП)
21.02.2026 15:19 Ответить
Поки одні здогадки
21.02.2026 15:20 Ответить
"Мама не горюй" 3 частина ))
21.02.2026 16:00 Ответить
По перрше потрібно провести експертизу на наявність чи відсутність заборонених речовин в організмі у всіх учасників події.
21.02.2026 17:44 Ответить
Це точно новини воюючої країни? Замість того, щоб молитися на військових, їх б"ють, в них стріляють? Це в центрі міста. Якщо влада не прийме закони воєнного часу, то військових в тилу вбивати будуть.
21.02.2026 14:20 Ответить
От прикиньте - новини воюючої країни. І вони аномальні - не про те, про що мали б бути. І це не твшить. І це виклик для влади загалом і ВЦА зокрема. Чи справляться?
21.02.2026 14:36 Ответить
А ще є аномальним замість військових маршів чути істеричне шамкання Вакарчука
21.02.2026 17:07 Ответить
Подібне було завжди, під час будь-якого військового конфлікту... І цивільні, з військовими билися, і військові - між собою... Під час ІІ Світової, в пабах були бійки з американськими солдатами, як цивільних, так і з "томмі" (британськими солдатами). І ножі пускали в хід, і навіть, пістолети... Просто, це не "вфішувалося"...
А "законів воєнного часу" НЕМАЄ... Просто начальник гарнізону "мишей не ловить", і не організовує, належним чином, гарнізонну службу...
21.02.2026 15:10 Ответить
Мені про це не відомо... Хай розбираються поліція і ВСП...
21.02.2026 15:30 Ответить
а-ха-ха хто? поліція?

ну ти й жартівник
21.02.2026 15:31 Ответить
Ти від МЕНЕ чого хочеш? Щоб я ЦИМ займався? Так я не голова військово-цивільної адміністрації...
21.02.2026 15:33 Ответить
"ТАТИШО???!!!". Усі наші "цивільні" - поголовно "патріоти","білі і пухнсті"? Ти з якої планети впав? Про побутові бійки, коли "бабу не поділили", чи "хто казав на кума - сволоч?", нічого не чув? Бійки між американцями та місцевими, у пабах, саме з-за цього, зав"язувалися...
21.02.2026 15:51 Ответить
які американці? знову трамп винен?
21.02.2026 15:51 Ответить
Телепню! Я про Другу світову, кажу - там подібного, було повно...
21.02.2026 15:53 Ответить
жесть. не пиши мені більше. бачу що ти не зовсім здоровий.
21.02.2026 15:56 Ответить
"Кіно і німці...". Ти до мене вперся, з своєю маячнею, "з пальця висмоктаною", я тобі спробував роз"янить ситувцію, як людина, яка розуміє "тему" (бо розбираюся у "Загальновійськових Статутах", і організації гарнізонної служби) Ти нічого не зрозумів - а "нездоровий - Я? Тобі це "дивним" не здається?
21.02.2026 16:07 Ответить
Мені також всього того понаписував,ще й сам почав до того ж..
21.02.2026 18:53 Ответить
А я не винен, що добре вчився і отримував військову та юридичну освіту, а неуки, подібні тобі та "Ковівалеку", "в школі горобцям дулі тикали, у вікно..."
21.02.2026 19:23 Ответить
Ти є тим,що пишеш,насамперед.
Не пиши мені більше,бо бачу,що в тебе тяга до психопатії.
21.02.2026 19:43 Ответить
То не лізь до мене, з своєю маячнею! Спочатку пхаєте мені свою "дурь",а коли я вас, за неї, критикую, починаєте "гімно на вентилятор, накидать", і мене ж, у своєму недоумстві, звинувачувать...
21.02.2026 19:52 Ответить
З тобою ясно,друже,але ти не зовсім здоровий,тому більше не пиши мені.
21.02.2026 20:24 Ответить
Я тобі вже відповів...
21.02.2026 20:32 Ответить
ЗЕлемойские этого и добивались.
21.02.2026 15:37 Ответить
Я сьогодні зчепився з одним, переселенець з виняткового і найкращого Донбасу (чому так, тому що це окрема держава і усі йому винні, Донбасу, і ніяка Україна туди не має права лізти, і т.д.). А зчепився тому, що у нього винуваті українські військові. Віку він вже не призовного, втім, як і я, але що це твориться. Агресор, відкритий, кривавий, який прийшов на чужу землю вбивати, правий, не при чому, винуваті наші. Отакі настрої, і їх навіть не приховують. І при цому - мільярди на дебілофон. А я вже вдома, відійшовши, зробив висновок, що вчинив правильно, не розквасивши тому підору пику. Бо й насторї мусорів знаю, стикався.
21.02.2026 16:03 Ответить
Шкода, що військові не закобзонили цю нечисть.
21.02.2026 14:28 Ответить
Мабуть трохи задуті були поза нулем (десь в межах 150-200)..а бидло прокацапське вирішили виїбнутись...тому хлопці і старались уникнути конфлікту, щоб не опинитись крайніми
21.02.2026 14:33 Ответить
дивні у тебе фантазії... підлі
21.02.2026 14:57 Ответить
Розслабляються люди коли в безпечну зону виходять...нічого в цьому поганого немає..але якщо попадешся то -100 бойові, - премія, - витрати суду, - штраф 17000...Проросійське бидло за це знає і може спровокувати конфлікт...їм штрафи не загрожують
21.02.2026 15:29 Ответить
17400, то ще на судові витрати 400. Та й поХ, на слід міся
21.02.2026 22:17 Ответить
какаразнічні-квакварталівські зЄліни мЄсні дебіли самостверджуються, перед своїми жлобами, на пріЄзжих військових, "зв'язаних" різноманітними правилами та інструкціями...
21.02.2026 14:33 Ответить
То,що місцеві,нічого ще не дає.
А яка робота,професія,посада у них?
21.02.2026 14:39 Ответить
Мурчики...По шиї видно що інваліди,непридатні.
21.02.2026 18:34 Ответить
У тилу цивільні призовного віку б'ють військових і стріляють з пістолета. Де, блд, захисники ухилянтів у цій гілці?
Накидуйте лайна, що мамині черешеньки не винуваті.
21.02.2026 14:47 Ответить
Лайно накидують розстрільні команди ботів.Є думка,що все розставити по місцях повинна поліція.Учасники конфлікту були в цивільному.Причина конфлікту не незвана
21.02.2026 15:09 Ответить
То назви "неназиваєму організацію".
Друге: згадана тобою тітушня - це військові, поліціянти чи цивільні?
Третє: у статті написано"чоловіки спровокували конфлікт із військовослужбовцями ЗСУ", "Затриманими виявилися місцеві жителі 37 та 42 років". То напевно вони все ж таки цивільні.
Сподіваюся, інших чотирьох також знайдуть і вони отримають законне покарання.
21.02.2026 15:32 Ответить
Можливо, тобі більше відомо, то поділися інформацією.
Я прочитав, що учасників нападу було 6, а затримали 2.
Сподіваюся, що інших 4 також затримають.
21.02.2026 15:41 Ответить
Яким чином ТЦК пов'язані з цією статтею чи моїм коментарем?
Окремо: я за дотримання законів усіма громадянами і службовими особами.
21.02.2026 15:38 Ответить
А як ти з 15 секундного відео на якому нічого не видно та кількох абзаців в новинах, без вироку суду дійшов висновку, що це ухилянти черешеньки?
21.02.2026 16:46 Ответить
... Дідусь!самотній!3 дні без води та їжі!!! - маличік!в трусіках! рапспялі 3 раза " ...
21.02.2026 16:20 Ответить
Про дідуся всі змі писали і на кожному телеканалі показали про нього новину. Малицький його прізвище, загугли: "малицький львів тцк".
21.02.2026 16:45 Ответить
Термін " ухилянт" вигаданий та розповсюджений для таких дегенератів як ти,для чого це було зроблено немає сенсу таким як ти пояснювати. Напевне ти свого ******* не розкриваєш коли тцк незаконно затримують людей,катують,вбивають,бо сереш в щтані.
21.02.2026 15:34 Ответить
Термін " ухилянт" вигаданий та розповсюджений для таких як ти.
Вірний хід думок.
https://www.voiceofukrainians.org/ru/Ofitsialnye-otvety/Ministerstvo-oborony-Ukrainy/Minoborony-Ukrainy-priznalo-termin-uklonist-ne-imeet-yuridicheskoj-sily-i-ispolzuetsya-bez-pravovykh-osnovanij.6 Минобороны Украины признало: термин «уклонист» не имеет юридической силы и используется без правовых оснований
21.02.2026 16:24 Ответить
У першій новині про цей інцидент вже майже половина відверто на гівно зіходять... Військові їм вже якісь не такі... Не відповідають їх ухилянським стандартам, тобто винні апріорі.
21.02.2026 19:28 Ответить
Ти це пишеш в стрічці, де чувак пан Островський називає цивільних ухилянтами черешеньками. Перечитайте цю новину. Де тут хоч слово, що вони ухилянти?
21.02.2026 21:04 Ответить
навіть якщо крису одягнути в костюм , вона не перестане бути крисою . Так і ці дві паскуди . Таким взагалі нема прощення .
21.02.2026 15:10 Ответить
Сам уже на ноле?
21.02.2026 15:39 Ответить
Колєсніковци.
21.02.2026 15:56 Ответить
мета ЗЄлєнського це -

громадянська війна між військовими та цивільними в Україні

Україні потрібен Гетьман !

.
21.02.2026 16:00 Ответить
це не юнаки. дядькі здорові і не ховаються.. То це ті тупоголові тітухи. які на службі у влади місцевої.. Писали не про двох.. Мінти криють чи писаки брешуть
21.02.2026 15:52 Ответить
Всі військовослужбовці мали би вивчати рукопашну: це і духу би додало,і сзч поменшало,і на цивілці би могли блискавично дати опір *********-бандитам.
До речі,в Китаю,як розказував Комаров,одночасно вчиться кунг-фу 200млн.осіб.
21.02.2026 16:11 Ответить
Нет. Просто нужно узаконить ношение военными короткоствола в увольнении.
21.02.2026 19:54 Ответить
Такий як у нас на сусідній вулиці інколи приїзжає на побивку то хай би біля тебе 'в увольненіі пабил". Не просихає від горіляччя
21.02.2026 21:57 Ответить
То покажи приклад-сходи до війська ,посиди рік на опорнику, потім приїдеш і будеш круасани з молоком їсти, і виключно пролісками пукать...
21.02.2026 22:18 Ответить
Виїздний рекрутинг оприходували?
21.02.2026 16:54 Ответить
Мабуть виною "синька". Гопота в пікселі мабуть зіткнулася з місцевою гопотою......
21.02.2026 19:22 Ответить
І ті "квіточки" що сидять під спідницею у своїх бабіщ- то чим вони краще за місцеву гопоту?
21.02.2026 22:20 Ответить
Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
.......................
А що там вирішувати? Дати кожному калаша, по цинку набоїв і загнати в шанці на передок. Навіть якщо вони там здохнуть то врятують своїм нікчемним життям життя воїнам які могли б бути на їхньому місці.
21.02.2026 19:20 Ответить
Підорів багато народилося в Україні від завезених комуняками кацапів
21.02.2026 19:53 Ответить
Привезти затриманних у располагу Айдара та віддати на перевиховання побратимам. Сидіння на пляшці здасться їм райською насолодою.
21.02.2026 20:00 Ответить
а все тому що не зробили окрему форму для ТЦК.
21.02.2026 20:18 Ответить
Ти хотів щоб ТЦК ходили у всьому червоному? Тоді тобі було б краще їх видно, і не прийшлось би шугатися кожної тіні...
21.02.2026 22:24 Ответить
Чому обличчя підорів не показують?
21.02.2026 21:29 Ответить
Щоб не питали а чого вони не сидять...
21.02.2026 23:39 Ответить
Нічого дивного не бачу.. п'ятниця вечір, сакральний час для козломордих любителів квасити.. Плюс невгамовний комплекс Д'артаньяну з невеликого селища...Пішли підзаправитись, комусь стало зле від укрмови...
21.02.2026 23:42 Ответить
 
 