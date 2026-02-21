Нападение на военнослужащих "Айдара" на Днепропетровщине: задержаны двое мужчин (обновлено). ФОТО

21 февраля полиция задержала двух мужчин в городе Каменское Днепропетровской области за хулиганские действия в отношении военнослужащих "Айдара".

Об этом рассказала начальник отдела коммуникации ГУНП в Днепропетровской области подполковник полиции Анна Старчевская в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ВСУ, в ходе которого один из "айдаровцев" получил травмы.

Нападавший стрелял

Также во время столкновения один из задержанных произвел несколько выстрелов, вероятно из пистолета, в сторону военных.

По данным полиции, происшествие произошло 20 февраля около 16:00 в центре Каменского.

Задержанными оказались местные жители 37 и 42 лет. Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения и избрании меры пресечения.

Обновленная информация

Как впоследствии уточнили в Нацполиции, правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и очевидцев. Также в ходе первоочередных оперативных и следственных действий полицейские установили участников конфликта и задержали их в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанными оказались местные жители 37 и 42 лет.

По согласованию с Днепровской специализированной прокуратурой в сфере обороны восточного региона, фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.









Что предшествовало?

Как сообщалось, группа неизвестных с применением оружия напала на военнослужащих "Айдара" в Днепропетровской области.

