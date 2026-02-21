Нападение на военнослужащих "Айдара" на Днепропетровщине: задержаны двое мужчин (обновлено). ФОТО
21 февраля полиция задержала двух мужчин в городе Каменское Днепропетровской области за хулиганские действия в отношении военнослужащих "Айдара".
Об этом рассказала начальник отдела коммуникации ГУНП в Днепропетровской области подполковник полиции Анна Старчевская в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ВСУ, в ходе которого один из "айдаровцев" получил травмы.
Нападавший стрелял
Также во время столкновения один из задержанных произвел несколько выстрелов, вероятно из пистолета, в сторону военных.
По данным полиции, происшествие произошло 20 февраля около 16:00 в центре Каменского.
Задержанными оказались местные жители 37 и 42 лет. Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения и избрании меры пресечения.
Обновленная информация
Как впоследствии уточнили в Нацполиции, правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и очевидцев. Также в ходе первоочередных оперативных и следственных действий полицейские установили участников конфликта и задержали их в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанными оказались местные жители 37 и 42 лет.
По согласованию с Днепровской специализированной прокуратурой в сфере обороны восточного региона, фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Что предшествовало?
Как сообщалось, группа неизвестных с применением оружия напала на военнослужащих "Айдара" в Днепропетровской области.
зеленський з умеровим, глибоко зхвильовані??.?
Ставку збирають, щоб посидіти на масляній???
цікаво було б якби журналісти провели хоча б мінімальне розлідування і написали, де працюють ці нападники (ЧОП)
А "законів воєнного часу" НЕМАЄ... Просто начальник гарнізону "мишей не ловить", і не організовує, належним чином, гарнізонну службу...
ну ти й жартівник
Не пиши мені більше,бо бачу,що в тебе тяга до психопатії.
А яка робота,професія,посада у них?
Накидуйте лайна, що мамині черешеньки не винуваті.
Друге: згадана тобою тітушня - це військові, поліціянти чи цивільні?
Третє: у статті написано"чоловіки спровокували конфлікт із військовослужбовцями ЗСУ", "Затриманими виявилися місцеві жителі 37 та 42 років". То напевно вони все ж таки цивільні.
Сподіваюся, інших чотирьох також знайдуть і вони отримають законне покарання.
Я прочитав, що учасників нападу було 6, а затримали 2.
Сподіваюся, що інших 4 також затримають.
Окремо: я за дотримання законів усіма громадянами і службовими особами.
Вірний хід думок.
https://www.voiceofukrainians.org/ru/Ofitsialnye-otvety/Ministerstvo-oborony-Ukrainy/Minoborony-Ukrainy-priznalo-termin-uklonist-ne-imeet-yuridicheskoj-sily-i-ispolzuetsya-bez-pravovykh-osnovanij.6 Минобороны Украины признало: термин «уклонист» не имеет юридической силы и используется без правовых оснований
громадянська війна між військовими та цивільними в Україні
Україні потрібен Гетьман !
.
До речі,в Китаю,як розказував Комаров,одночасно вчиться кунг-фу 200млн.осіб.
.......................
А що там вирішувати? Дати кожному калаша, по цинку набоїв і загнати в шанці на передок. Навіть якщо вони там здохнуть то врятують своїм нікчемним життям життя воїнам які могли б бути на їхньому місці.