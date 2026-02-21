75 боєзіткнень зафіксовано на фронті, найбільше ворог атакує на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку доби окупанти атакували 75 разів. Найбільше боєзіткнень на цей час на Гуляйпільському напрямку.

Про це йдеться у зведенні генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 21 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари РФ по Україні

Продовжуються обстріли прикордонних районів.

На території Сумської області сьогодні постраждали населені пункти: Іскрисківщина, Рижівка, Безсалівка, Княжичі.

На Чернігівщині – Хрінівка та Луб’яне. Також ворог завдав авіаційного удару по Сумах.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 27 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаудару із застосуванням 3 КАБ. Мало місце одне боєзіткнення.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

Також читайте: Над передовою на Костянтинівському напрямку триває повітряна війна БпЛА, - 156 ОМБр

На Куп’янському напрямку противник чотири рази йшов вперед у бік Піщаного. Одна з цих спроб триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку окупанти шість разів атакували в бік Греківки, Ставків, Дробишевого та Масляківки. Два боєзіткнення не завершено.

На Слов’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Ямполя, Дронівки та Закітного. Дві з трьох атак іще тривають.

На Краматорському напрямку активних штурмових дій агресора не спостерігається.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Щербинівки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки. Три атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 23 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Лиман, Покровськ, Удачне, Молодецьке. Уже зупинено 19 атак.

Читайте: Бої за Мирноград: окупанти намагаються взяти позиції у "кліщі" та витіснити захисників з північної частини міста, - 79 ОДШБр

На Олександрівському напрямку ворог наступав у бік Запорізького. Штурмову дію відбито. Великомихайлівка зазнала авіаудару.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 27 атак у районі Гуляйполя та у бік Залізничного, Староукраїнки, Святопетрівки, Зеленого, Варварівки, Добропілля, Загірного та Гіркого. Шість штурмів іще тривають. Ворог завдав авіаударів у районах Розівки, Гіркого, Залізничного, Мирного, Гуляйпільського, Лугівського та Чарівного.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували в бік Приморського. Боєзіткнення триває. Авіаударів зазнали райони Комишувахи, Юльївки та Новоандріївки.

Також читайте: Сили оборони спростували інформацію про оточення українських військ у Родинському

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

За даними Генштабу, на інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не було. Спроби ворога просуватися не фіксуються.