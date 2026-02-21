75 боевых столкновений зафиксировано на фронте, больше всего враг атакует на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток оккупанты атаковали 75 раз. Больше всего боевых столкновелений на данный момент на Гуляйпольском направлении.

Об этом говорится в сводке генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 21 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются обстрелы приграничных районов.

На территории Сумщины сегодня пострадали населенные пункты: Искрисковщина, Рыжевка, Безсаловка, Княжичи.

На Черниговщине – Хреновка и Лубяно. Также враг нанес авиационный удар по Сумам.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 27 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением РСЗО. Нанес один авиаудар с применением 3 КАБ. Имело место одно боевое столкновение.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Купянском направлении противник четыре раза шел вперед в сторону Песчаного. Одна из этих попыток продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении оккупанты шесть раз атаковали в сторону Грековки, Ставок, Дробышево и Масляковку. Два боестолкновения не завершены.

На Славянском направлении оккупанты безуспешно пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Ямполя, Дроновки и Закитного. Две из трех атак еще продолжаются.

На Краматорском направлении активных штурмовых действий агрессора не наблюдается.

На Константиновском направлении захватчики осуществили десять наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Щербиновки, Берестка, Русина Яра, Софиевки и Новопавловки. Три атаки продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 23 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Лиман, Покровск, Удачное, Молодецкое. Уже остановлено 19 атак.

На Александровском направлении враг наступал в сторону Запорожского. Штурмовая операция отражена. Великомихайловка подверглась авиаудару.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 27 атак в районе Гуляйполя и в сторону Зализничного, Староукраинки, Святопетровки, Зеленого, Варваровки, Доброполья, Загорного и Горного. Шесть штурмов еще продолжаются. Враг нанес авиаудары в районах Розовки, Горкого, Зализничного, Мирного, Гуляйпольского, Луговского и Чарочного.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Приморского. Боестолкновение продолжается. Авиаударам подверглись районы Комышувахи, Юльевки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не было. Попытки врага продвигаться не фиксируются.