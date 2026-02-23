Переговори України та РФ можуть відбутися 26–27 лютого, - Буданов

Новий раунд переговорів між Україною та Росією за участі США може відбутися вже наприкінці лютого. Орієнтовні дати — 26–27 число, однак остаточне рішення ще погоджується сторонами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов на Justice Conference.

Коли нова зустріч України та Росії

Напередодні в медіа з'явилася інформація, що переговори відбудуться 26 лютого. За словами Буданова, дійсно, орієнтовні терміни нової зустрічі саме такі.

"Мені здається, це вже було офіційно сказано, що в районі 27-го плюс-мінус день, два. Тому 26-те повністю сюди попадає в цей проміжок", - сказав він.

Однак фінальна дата зустрічі ще не узгоджена, зауважив керівник Офісу президента.

"Ми зараз в процесі підготовки. Це ж протокольне питання, ж самі розумієте. Коли, кому приїхати і так далі. Це ж всі три сторони мають між собою узгодити. 4 сторони, по факту, ще й приймаюча", - пояснив Буданов.

Зустріч Зеленського і Путіна - яка ймовірність

Також журналісти запитали керівника ОП, чи відбудеться зустріч президентів України та РФ. На цій зустрічі раніше наполягав сам український президент Володимир Зеленський, щоб вирішити ключове питання переговорів - питання територій.

"Не знаємо поки що. Ми порушували таке питання", - відповів Буданов, додавши, що російська сторона поки не дала остаточної відповіді.

